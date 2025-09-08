సోమవారం, 8 సెప్టెంబరు 2025
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By ఠాగూర్
Last Updated : సోమవారం, 8 సెప్టెంబరు 2025 (13:43 IST)

మల్లెపూలు తీసుకొచ్చారని నటి నవ్యా నాయర్‌కు రూ.1.14 లక్షల అపరాధం

navya nair
మలయాళ నటి నవ్యా నాయర్‌కు ఆస్ట్రేలియా కస్టమ్స్ అధికారులు భారీ అపరాధం విధించారు. ఆమె చేసిన తప్పు ఏంటంటే... భారత్ నుంచి ఆస్ట్రేలియా వెళుతూ తన వెంట మల్లెపూలు తీసుకెళ్లడమే. మెల్‌బోర్న్ విమానాశ్రయంలో దిగిన తర్వాత ఆమె లగేజీని కస్టమ్స్ అధికారులు తనిఖీ చేశారు. ఈ తనిఖీల్లో ఆమె బ్యాగులో 15 సెంటీమీటర్ల పొడవున్న మల్లెపూల దండను గుర్తించారు. ఇది నేరంగా పరిగణించిన కస్టమ్స్ అధికారులు రూ.1.14 లక్షల అపరాధాన్ని విధించారు. దీనికి బలమైన కారణం లేకపోలేదు. 
 
దేశంలోని వ్యవసాయం, పర్యావరణాన్ని కాపాడేందుకు విదేశాల నుంచి తాజా పువ్వులు, మొక్కలు, విత్తనాలు వంటి వాటిని తీసుకునిరావడంపై పూర్తిగా నిషేధం ఉంది. ఈ నిబంధన ఉల్లంఘించిన కారణంగా ఆస్ట్రేలియా వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు నవ్యా నాయర్‌కు 1980 ఆస్ట్రేలియన్ డాలర్లు అంటే భారత కరెన్సీలో రూ.1.14 లక్షల అపరాధం విధించారు. ఈ విషయాన్ని మెల్‌బోర్న్‌లో జరిగిన ఓనమ్ వేడుకల్లో ఆమె వెల్లడించారు. 
 
పైపెచ్చు.. ఈ ఘటనను ఆమె చాలా సరదాగా తీసుకున్నారు. జరిమానా చెల్లించిన తర్వాత సోషల్ మీడియాలో ఓ ఆసక్తికర వీడియో పోస్ట్ చేశారు. సంప్రదాయ కేరళ చీరలో తలలో మల్లెపూలు పెట్టుకుని విమానాశ్రయంలో నడుస్తున్న దృశ్యాలను పంచుకుంటూ ఫైన్ పడటానికి ముందు విజువల్స్.. అంటూ సరదాగా క్యాప్షన్ పెట్టారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో వైరల్ అవుతోంది. కాగా, ఇటీవల విక్టోరియా మలయాళీ అసోసియేషన్ నిర్వహించిన ఓనం వేడుకల్లో పాల్గొనేందుకు ఆమె మెల్‌బోర్న్ వెళ్లినపుడు ఆమెకు ఈ వింత అనుభవం ఎదురైంది. 

Nara Lokesh: ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికలు : ఢిల్లీకి నారా లోకేష్.. తండ్రికి బదులు తనయుడు

Nara Lokesh: ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికలు : ఢిల్లీకి నారా లోకేష్.. తండ్రికి బదులు తనయుడుఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల నేపథ్యంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు స్థానంలో మంత్రి నారా లోకేష్ కేంద్రంలో బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. మంగళవారం జరగనున్న ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎంపీలు ఎన్డీఏ అభ్యర్థి సి పి రాధాకృష్ణన్‌కు ఓటు వేసేలా చూసే బాధ్యత ఆయనకు అప్పగించబడింది. చంద్రబాబు సూచనల మేరకు లోకేష్ సోమవారం ఢిల్లీకి బయలుదేరుతారు.

Midhun Reddy: జైలు నుంచి వచ్చినా మిధున్ రెడ్డి బలంగా వున్నారే.. కారణం ఏంటంటారు?

Midhun Reddy: జైలు నుంచి వచ్చినా మిధున్ రెడ్డి బలంగా వున్నారే.. కారణం ఏంటంటారు?సాధారణంగా, చాలా కాలం జైలు జీవితం గడిపి బయటకు వచ్చినప్పుడు, బాగా అలసిపోయి కనిపిస్తారు. ఒత్తిడి, జైలు పరిస్థితులు వారి ముఖాల్లో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంటాయి. వైకాపా చీఫ్ జగన్ పాలనలో జైలు జీవితం తర్వాత మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కూడా అలసిపోయినట్లు కనిపించారు.

సీఎం రేవంత్ ‌రెడ్డికి సుప్రీంకోర్టులో భారీ ఊరట.. పరువు నష్టం దావా కొట్టివేత!

సీఎం రేవంత్ ‌రెడ్డికి సుప్రీంకోర్టులో భారీ ఊరట.. పరువు నష్టం దావా కొట్టివేత!తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డికి సుప్రీంకోర్టులో భారీ ఊరట లభించింది. ఆయనపై తెలంగాణ రాష్ట్ర బీజేపీ శాఖ దాఖలుచేసిన పరువు నష్టం దావా పిటిషన్‌ను అపెక్స్ కోర్టు సోమవారం కొట్టివేసింది. రాజకీయపరమైన అంశాల్లో న్యాయస్థానాలు జోక్యం చేసుకోలేవని ధర్మాసనం ఈ సందర్భంగా అభిప్రాయపడింది.

ప్రాణాంతక కేన్సర్ చికిత్సలో ముందడుగు.. టీకాను ఆవిష్కరించిన రష్యా శాస్త్రవేత్తలు

ప్రాణాంతక కేన్సర్ చికిత్సలో ముందడుగు.. టీకాను ఆవిష్కరించిన రష్యా శాస్త్రవేత్తలుప్రపంచాన్ని పట్టిపీడిస్తున్న ప్రాణాంతక కేన్సర్ మహమ్మారి చికిత్సలో ముందడుగు పడింది. రష్యా శాస్త్రవేత్తలు కీలక ముందడుగు వేశారు. కేన్సర్‌ను ఎదుర్కొనే ప్రక్రియలో భాగంగా టీకాను గుర్తించారు. రష్యాకు చెందిన ఫెడరల్ మెడికల్ అండ్ బయోలాజికల్ ఏజెన్సీ (ఎఫ్ఎంబీఏ) ఈ విషయాన్ని అధికారికంగా వెల్లడించింది.

డోనాల్డ్ ట్రంప్ పాదరస స్వభావం కలిగిన వ్యక్తి : శశిథరూర్

డోనాల్డ్ ట్రంప్ పాదరస స్వభావం కలిగిన వ్యక్తి : శశిథరూర్అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్‌ను ఉద్దేశించిన కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత, కేంద్ర మాజీ మంత్రి శశిథరూర్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. డోనాల్డ్ ట్రంప్ పాదరస స్వభావం కలిగిన వ్యక్తి అని, ఆయన వల్ల కలిగిన బాధ, అవమానాన్ని మాత్రం ఎన్నిటికీ మరిచిపోలేమన్నారు. అధ్యక్షుడు ట్రంప్, ఆయన సిబ్బంది చేసిన అవమానాలు చాలానే ఉన్నాయని అన్నారు.

Watch More Videos

మీరు మద్యం సేవిస్తున్నారా? అయితే, ఈ ఫుడ్ తీసుకోవద్దు

మీరు మద్యం సేవిస్తున్నారా? అయితే, ఈ ఫుడ్ తీసుకోవద్దుమద్యం సేవించే అలవాటు ఉన్నవారు ఆహారం విషయంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలని పరిశోధకులు హెచ్చరిస్తున్నారు. సరదా కోసం మద్యం తాగుతూ తీసుకునే కొన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలు తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీస్తాయని వారు స్పష్టం చేస్తున్నారు. ఈ ప్రమాదకరమైన కాంబినేషన్ల గురించి తెలుసుకోకపోతే అనారోగ్యం బారిన పడటం ఖాయమని సూచిస్తున్నారు.

పచ్చి ఉల్లిపాయలు తినడం వల్ల కలిగే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి?

పచ్చి ఉల్లిపాయలు తినడం వల్ల కలిగే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి?పచ్చి ఉల్లిపాయలు జీర్ణం కావడానికి కొంత సమయం పడుతుంది. వీటిని ఎక్కువగా తింటే కడుపు ఉబ్బరం, గ్యాస్, అసిడిటీ, లేదా గుండెల్లో మంట వంటి సమస్యలు రావచ్చు. ముఖ్యంగా, జీర్ణ సమస్యలు ఉన్నవారు వీటిని తక్కువగా తీసుకోవడం మంచిది. పచ్చి ఉల్లిపాయల్లో ఉండే సల్ఫర్ సమ్మేళనాలు (Sulfur Compounds) నోటి దుర్వాసనకు ప్రధాన కారణం. ఈ సమ్మేళనాలు నోటిలో ఎక్కువ సేపు ఉండి దుర్వాసనను కలిగిస్తాయి. ఉల్లిపాయల్లోని సల్ఫర్ సమ్మేళనాలు జీర్ణమైన తర్వాత రక్తంలోకి చేరి, చెమట ద్వారా బయటకు వస్తాయి. దీనివల్ల శరీరం నుంచి కూడా వాసన వస్తుంది.

బీపీ వున్నవారు ఏమేమి తినకుండా వుండాలి?

బీపీ వున్నవారు ఏమేమి తినకుండా వుండాలి?బీపీ, అధిక రక్తపోటు అనేది ఇదివరకు వయసు పైబడినవారిలో కనబడేది. కానీ ఇప్పుడు అది యువతలోనూ కనబడుతోంది. అధిక బిపి సమస్యకు కారణం క్రమబద్ధమైన ఆహారం తీసుకోకపోవడంతో పాటు జీవనశైలిలో తేడాలు. అయితే, చాలా మంది ఈ సమస్యను తీవ్రంగా పరిగణించరు. అయితే అధిక రక్తపోటును అశ్రద్ధ చేస్తే ప్రాణాలకే ముప్పు తెస్తుంది. అధిక బీపీ ఉన్నవారు క్రింద తెలియజేయబోయే పదార్థాలను దూరంగా పెట్టేయాలి. ఉప్పులో సోడియం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఉప్పును హైబీపీ రోగులకు శత్రువు అంటారు. హైబీపీ ఉన్న రోగులైతే ఉప్పు తీసుకోవడం తగ్గించేయాలి.

ఆధునిక వాస్కులర్ సర్జరీ అవయవాలు, ప్రాణాలను ఎలా కాపాడుతుంది?

ఆధునిక వాస్కులర్ సర్జరీ అవయవాలు, ప్రాణాలను ఎలా కాపాడుతుంది?హైదరాబాద్ (హైటెక్ సిటీ) సీనియర్ కన్సల్టెంట్ వాస్కులర్- ఎండోవాస్కులర్ సర్జన్, ఫుట్ కేర్ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ ఎస్ శ్రీకాంత్ రాజు మాట్లాడుతూ, వేగంగా మారుతున్న వాస్కులర్ సర్జరీ రంగంలో గత 20 సంవత్సరాలుగా ఎండోవాస్కులర్, ఓపెన్ సర్జికల్ విధానాలు రెండూ గణనీయంగా అభివృద్ధి చెందాయి. ఆచరణలో వాస్కులర్ సర్జన్‌గా, ఈ పురోగతులు వాస్కులర్ డిసీజ్ కేర్ కోసం ప్రమాణాలను ఎలా పెంచాయో, చికిత్స ఎంపికలను పెంచాయో, రోగి ఫలితాలను బాగా మెరుగుపరిచాయో నేను వ్యక్తిగతంగా చూశాను.

ఫ్లూ నుంచి రక్షణ కోసం ట్రైవాలెంట్ ఇన్ఫ్లుయెంజా వ్యాక్సిన్‌ను విడుదల చేసిన జైడస్ వాక్సిఫ్లూ

ఫ్లూ నుంచి రక్షణ కోసం ట్రైవాలెంట్ ఇన్ఫ్లుయెంజా వ్యాక్సిన్‌ను విడుదల చేసిన జైడస్ వాక్సిఫ్లూహైదరాబాద్: అంతర్జాతీయంగా ప్రసిద్ధి చెందిన ఆవిష్కరణ ఆధారిత హెల్త్‌కేర్ కంపెనీ అయిన జైడస్ లైఫ్‌సైన్సెస్ లిమిటెడ్, ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ యొక్క సిఫార్సులకు అనుగుణంగా భారతదేశంలో మొదటిసారిగా ప్రవేశపెట్టిన ట్రైవాలెంట్ ఇన్ఫ్లుయెంజా(ఫ్లూ) వ్యాక్సిన్, వాక్సిఫ్లూ ఈరోజు విడుదల చేసినట్లు వెల్లడించింది. ప్రతి సంవత్సరం సీజనల్ ఇన్ఫ్లుయెంజా పరంగా ముఖ్యమైన ప్రపంచ ఆరోగ్య సమస్యగా ఫ్లూ నిలుస్తూనే ఉంది, దీని వలన 3-5 మిలియన్ల తీవ్రమైన అనారోగ్య కేసులు సంభవిస్తున్నాయి. అంతేకాదు, దీనితో సంవత్సరానికి 2,90,000 నుండి 6,50,000 శ్వాసకోశ మరణాలు సంభవిస్తున్నాయి. ఈ వ్యాధి శిశువులు, వృద్ధులు, దీర్ఘకాలిక అనారోగ్య పరిస్థితులు ఉన్న వ్యక్తులను అధికంగా ప్రభావితం చేస్తుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com