జమ్మూకాశ్మీర్లో భారీ వర్షాలు.. ఇంటర్నెట్ బంద్- వైష్ణోదేవి యాత్రకు అంతరాయం
జమ్మూకాశ్మీర్ను భారీ వర్షాలు, వరదలు అతలాకుతలం చేస్తున్నాయి. కుండపోత వానల కారణంగా సంభవించిన వేర్వేరు ఘటనల్లో నలుగురు ప్రాణాలు కోల్పోగా, ప్రఖ్యాత వైష్ణోదేవి యాత్రకు అంతరాయం కలిగింది. దోడా జిల్లాలో ఆకస్మిక వరదలు, కొండచరియలు విరిగిపడటంతో తీవ్ర నష్టం వాటిల్లింది. అధికారులు సహాయక చర్యలను ముమ్మరం చేశారు.
జమ్మూ కాశ్మీర్ అంతటా మొబైల్ ఇంటర్నెట్, బ్రాడ్బ్యాండ్ సేవలు, కాలింగ్ సౌకర్యాలు అంతరాయం కలిగిస్తూనే ఉన్నాయి. ఎందుకంటే కేంద్రపాలిత ప్రాంతంలో భారీ వర్షాలు కురుస్తూనే ఉన్నాయి. అనేక చోట్ల ఆప్టికల్ ఫైబర్ నెట్వర్క్లు దెబ్బతిన్నాయి.
జమ్మూ కాశ్మీర్ ముఖ్యమంత్రి ఒమర్ అబ్దుల్లా ఈ విస్తృతమైన అంతరాయంపై ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూ, పరిస్థితి మునుపటి సంక్షోభాలను గుర్తుకు తెస్తుందని అభివర్ణించారు. ఇప్పటికీ దాదాపుగా లేని కమ్యూనికేషన్తో ఇబ్బంది పడుతున్నారు. జియో మొబైల్లో డేటా లభిస్తుంది కానీ వైఫై లేదు, బ్రౌజింగ్ లేదు. దాదాపు యాప్లు లేవు. ఎక్స్ కూడా అందుబాటులో లేదు. వాట్సాప్ సంగతి కూడా అదే సంగతి.
ప్రభుత్వ యాజమాన్యంలోని BSNL అందించే ఫైబర్, ల్యాండ్లైన్ సేవలు కూడా ఆఫ్లైన్లోకి వెళ్లడంతో అంతరాయం ఏర్పడింది. ఇంకా ప్రైవేట్ ఆపరేటర్లకు మాత్రమే పరిమితం కాలేదు. మొబైల్ ఫోన్లు సిగ్నల్ చూపించకపోవడంతో, అనేక జిల్లాల్లోని నివాసితులు ఇబ్బందులను ఎదుర్కొన్నారు.
దీనికి ప్రతిస్పందనగా, కమ్యూనికేషన్ల మంత్రిత్వ శాఖ మంగళవారం టెలికాం ఆపరేటర్లను జమ్మూ కాశ్మీర్లోని ఇంట్రా సర్కిల్ రోమింగ్ (ICR)ని సక్రియం చేయాలని ఆదేశించింది.