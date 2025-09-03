బుధవారం, 3 సెప్టెంబరు 2025
Last Modified: బుధవారం, 3 సెప్టెంబరు 2025 (23:21 IST)

ఆధునిక వాస్కులర్ సర్జరీ అవయవాలు, ప్రాణాలను ఎలా కాపాడుతుంది?

హైదరాబాద్ (హైటెక్ సిటీ) సీనియర్ కన్సల్టెంట్ వాస్కులర్- ఎండోవాస్కులర్ సర్జన్, ఫుట్ కేర్ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ ఎస్ శ్రీకాంత్ రాజు మాట్లాడుతూ, వేగంగా మారుతున్న వాస్కులర్ సర్జరీ రంగంలో గత 20 సంవత్సరాలుగా ఎండోవాస్కులర్, ఓపెన్ సర్జికల్ విధానాలు రెండూ గణనీయంగా అభివృద్ధి చెందాయి. ఆచరణలో వాస్కులర్ సర్జన్‌గా, ఈ పురోగతులు వాస్కులర్ డిసీజ్ కేర్ కోసం ప్రమాణాలను ఎలా పెంచాయో, చికిత్స ఎంపికలను పెంచాయో, రోగి ఫలితాలను బాగా మెరుగుపరిచాయో నేను వ్యక్తిగతంగా చూశాను.
 
ఎండోవాస్కులర్ పద్ధతుల పురోగతి
ఎండోవాస్కులర్ సర్జరీ కారణంగా మా రంగం ఒక విప్లవాన్ని చవిచూసింది, ఇది ఓపెన్ సర్జరీలకు మినిమల్లీ ఇన్వాసివ్ పద్దతులను అందిస్తుంది. అనూరిజమ్స్, ఆక్లూజివ్ డిసీజ్, సంక్లిష్ట ధమనుల గాయాలకు చికిత్సలలో ఇప్పుడు ఎండోవాస్కులర్ అనూరిజం రిపేర్ (EVAR), కరోటిడ్ ఆర్టరీ స్టెంటింగ్, పెరిఫెరల్ యాంజియోప్లాస్టీ వంటి పద్ధతులు ఉన్నాయి. సాధారణంగా తొడ లేదా రేడియల్ ధమనులలో చిన్న కోతల ద్వారా, కాథెటర్లు, గైడ్‌వైర్లు, బెలూన్‌లు, స్టెంట్‌లను ఈ ఇమేజ్-గైడెడ్ విధానాలలో ఉపయోగిస్తారు.
 
డాక్టర్ ఎస్ శ్రీకాంత్ రాజు వివరిస్తున్న ముఖ్య ప్రయోజనాలు- శస్త్రచికిత్స గాయం తగ్గడం, తక్కువ సమయం ఆసుపత్రిలో ఉండటం, ఇన్ఫెక్షన్ ప్రమాదం తగ్గడం, పేషేంట్ త్వరగా కోలుకోవడం ఎండోవాస్కులర్ విధానాల యొక్క కొన్ని ప్రధాన ప్రయోజనాలు. శస్త్రచికిత్స తర్వాత వారం లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కాలం పాటు, అబ్డామినల్ అయోర్టిక్ అనూరిజం కోసం EVAR పొందుతున్న పేషేంట్ 24 నుండి 48 గంటల్లోపు విడుదల కావచ్చు. ఇంకా, కొమొర్బిడిటీల కారణంగా ఓపెన్ సర్జరీకి అధిక ప్రమాదం ఉన్న వ్యక్తులు ఇప్పుడు ఎండోవాస్కులర్ పద్ధతి ద్వారా చికిత్స పొందవచ్చు.
 
బ్రాంచ్డ్, ఫెన్స్ట్రేటెడ్ స్టెంట్ గ్రాఫ్ట్‌ల వంటి ఇటీవలి పురోగతుల ద్వారా బ్రాంచ్ నాళాలు సహా సంక్లిష్టమైన అనూరిజమ్‌లను చేర్చడానికి ఎండోవాస్కులర్ పద్ధతి విస్తరించబడింది. నిపుణుల సంరక్షణ మరియు సలహా కోసం దయచేసి వైద్యుడిని సంప్రదించండి 
 
ఓపెన్ సర్జరీ యొక్క నిరంతర పరిణామం
ఎండోవాస్కులర్ సర్జరీ చాలా శ్రద్ధను పొందినప్పటికీ, ఓపెన్ వాస్కులర్ చికిత్సలు ఇప్పటికీ అవసరం, ముఖ్యంగా ఎండోవాస్కులర్ యాక్సెస్ కష్టంగా ఉన్నప్పుడు లేదా తీవ్రమైన అయోర్టిక్ వ్యాధి లేదా ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నప్పుడు తీవ్రమైన సందర్భాల్లో. గాయం పరిస్థితులు ఓపెన్ సర్జరీ కూడా అవసరం. మెరుగైన వాస్కులర్ గ్రాఫ్ట్ మెటీరియల్స్, మెరుగైన అనస్టోమోటిక్ పరికరాలు, జాగ్రత్తగా బ్లడ్-స్పేరింగ్ టెక్నిక్‌లు ఓపెన్ సర్జికల్ టెక్నిక్‌లలో పురోగతికి ఉదాహరణలు. మెరుగైన ఇంట్రాఆపరేటివ్ ఇమేజింగ్, హైబ్రిడ్ ఆపరేటింగ్ సూట్‌ల కారణంగా ఓపెన్, ఎండోవాస్కులర్ మోడాలిటీల మధ్య సున్నితమైన పరివర్తనలు ఇప్పుడు సాధ్యమవుతాయి, ఇది సవాలుతో కూడిన సందర్భాలలో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
 
ఓపెన్, ఎండోవాస్కులర్ విధానాలను మిళితం చేసే హైబ్రిడ్ విధానాల ద్వారా గణనీయమైన పురోగతి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది. రివాస్కులర్‌ను పెంచడానికి మరియు ఇన్వాసివ్‌నెస్‌ను తగ్గించడానికి, ఒక పేషేంట్, ఉదాహరణకు, ఒకే సెషన్‌లో ఓపెన్ ఆర్టరీ బైపాస్ మరియు అడ్జక్టివ్ ఎండోవాస్కులర్ స్టెంటింగ్‌ను కలిగి ఉండవచ్చు.
 
మారుతున్న యుగంలో సర్జన్ పాత్ర
ఆధునిక వాస్కులర్ సర్జరీలో విజయానికి పూర్తి శిక్షణ అవసరం. డాక్టర్ ఎస్ శ్రీకాంత్ రాజు మాట్లాడుతూ, ఈ రోజుల్లో వాస్కులర్ సర్జన్లు ఓపెన్ మరియు ఎండోవాస్కులర్ విధానాలలో, అలాగే పేషేంట్, పరికర ఎంపిక మరియు పెరియోపరేటివ్ కేర్‌లో ప్రావీణ్యం కలిగి ఉండాలి. బయో ఇంజనీర్డ్ గ్రాఫ్ట్‌లు, రోబోటిక్-సహాయక వాస్కులర్ చికిత్సలు, తదుపరి తరం ఇమేజింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో భవిష్యత్తు పరిణామాలు మరింత ఖచ్చితత్వం మరియు రోగి వ్యక్తిగతీకరణను అందిస్తాయి.
 
వాస్కులర్ సర్జరీ యొక్క భవిష్యత్తు చివరికి వివిధ రకాల వాస్కులర్ వ్యాధులకు సాధ్యమైనంత ఉత్తమమైన రోగి చికిత్సను అందించడానికి సాంకేతికత, సాక్ష్యం-ఆధారిత అభ్యాసం మరియు ఇంటర్ డిసిప్లినరీ టీమ్‌వర్క్ ఎంతవరకు సమగ్రపరచబడిందనే దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. మీరు ఈ సమస్యలలో దేనినైనా ఎదుర్కొంటే, నిపుణుల సంరక్షణ మరియు సలహా కోసం దయచేసి వైద్యుడిని సంప్రదించండి. 
-డాక్టర్ ఎస్ శ్రీకాంత్ రాజు, సీనియర్ కన్సల్టెంట్ వాస్కులర్ & ఎండోవాస్కులర్ సర్జన్ మరియు ఫుట్ కేర్ స్పెషలిస్ట్, హైదరాబాద్ (యశోద హాస్పిటల్స్‌ హైటెక్ సిటీ)

