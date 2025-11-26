సంక్రాంతికి పెరగనున్న ప్రైవేట్ బస్సు ఛార్జీలు.. విమానం ఛార్జీలే మేలట..

సంక్రాంతి పండుగ దగ్గర పడుతుండటంతో, ప్రైవేట్ బస్సు ఆపరేటర్లు ఈ పరిస్థితిని ఆసరాగా చేసుకుని ఛార్జీలను భారీగా పెంచుతున్నారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. హైదరాబాద్ నుండి విజయవాడ, విశాఖపట్నం, రాజమండ్రి వంటి నగరాలకు వెళ్లే రైళ్లు ఏపీఎస్సార్టీసీ బస్సులలో టిక్కెట్లు ఇప్పటికే అమ్ముడయ్యాయి. దీనివల్ల ప్రయాణికులు ప్రైవేట్ బస్సు సర్వీసులపై ఆధారపడాల్సి వచ్చింది.
రవాణా మరియు రైల్వే శాఖలు ప్రత్యేక బస్సులు, రైళ్లను ప్రకటించడంలో ఆలస్యం చేశాయని, డిమాండ్పై మరింత ఒత్తిడి ఏర్పడిందని సమాచారం. జనవరి 9, 10 తేదీలు పండుగ కాలం దగ్గర పడుతున్నందున, బుకింగ్లు గరిష్ట స్థాయికి చేరుకున్నాయి. ఛార్జీలు విపరీతంగా పెరిగాయి.
ఏపీఎస్సార్టీసీ 50శాతం పరిమితితో అదనపు పండుగ ఛార్జీలను వసూలు చేస్తుండగా, ప్రైవేట్ బస్సు ఆపరేటర్లు రెండు నుండి మూడు రెట్లు ఎక్కువ ఛార్జీలను వసూలు చేస్తున్నట్లు సమాచారం. ఛార్జీల అవకతవకలకు సంబంధించి పదేపదే ఫిర్యాదులు వచ్చినప్పటికీ చర్యలు తీసుకోకపోవడంపై తెలంగాణ రవాణా శాఖ విమర్శలు ఎదుర్కొంటోంది.
ఇటీవల కర్నూలు జిల్లాలో హైదరాబాద్-బెంగళూరు ప్రైవేట్ బస్సు ప్రమాదం తర్వాత, అధికారులు భద్రత, ఫిట్నెస్ సర్టిఫికెట్లపై దృష్టి సారించి క్లుప్త తనిఖీలు నిర్వహించారు. అయితే, ఛార్జీల నిబంధనలపై నిరంతర పర్యవేక్షణ జరగలేదు. అదేవిధంగా, హైదరాబాద్ నుండి విజయవాడకు ప్రయాణించే ప్రయాణీకులు సాధారణంగా ఏపీఎస్సార్టీసీ బస్సులలో రూ.440 చెల్లిస్తారు.
కానీ ప్రైవేట్ ఆపరేటర్లు సీటర్కు రూ.1,750, రూ.1,790 మధ్య స్లీపర్ ఎంపికలకు రూ.3,500, రూ.5,999 మధ్య ఛార్జీలను నిర్ణయించారు. హైదరాబాద్-బెంగళూరు మార్గంలో, ఏపీఎస్సార్టీసీ స్లీపర్ టికెట్ ధర రూ.1,203, అయితే ప్రైవేట్ బస్సు ఛార్జీలు ఆపరేటర్ను బట్టి రూ.2,799, రూ.6,899 మధ్య ఉంటాయి.
అనేక సందర్భాల్లో, విమాన ప్రయాణం చౌకైన ప్రత్యామ్నాయంగా మారింది. ఉదాహరణకు, జనవరి 8న హైదరాబాద్-విశాఖపట్నం విమాన టికెట్ ధర సుమారు రూ.6,157, ఇది కొన్ని ప్రైవేట్ స్లీపర్ బస్సు ఛార్జీల కంటే తక్కువ. పండుగ ప్రయాణ డిమాండ్ సమయంలో దోపిడీని నివారించడానికి ధరలను నియంత్రించడానికి, ఏపీఎస్సార్టీసీ సేవలను పెంచడానికి, అదనపు ప్రత్యేక రైళ్లను విడుదల చేయడానికి అధికారులు వెంటనే జోక్యం చేసుకోవాలని ప్రయాణికులు కోరుతున్నారు. రవాణా- రైల్వే శాఖల నుండి మరిన్ని ప్రకటనలు వేచి ఉన్నాయి.