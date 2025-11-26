ఏపీలో మూడు కొత్త జిల్లాలు.. మార్కాపురం, మదనపల్లె, రంపచోడవరం
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం మార్కాపురం, మదనపల్లె, రంపచోడవరం అనే మూడు కొత్త జిల్లాలను ఏర్పాటు చేయాలని పరిశీలిస్తోంది. రంపచోడవరం ప్రతిపాదన పోలవరం ప్రాజెక్టుతో ముడిపడి ఉన్న ముంపు ప్రాంతాలను అభివృద్ధి చేయడంపై దృష్టి పెడుతుంది.
రంపచోడవరం, చింతూరులను తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో చేర్చినట్లయితే, అది చాలా పెద్దదిగా మారుతుంది. ఈ కారణంగా, ఏపీ ప్రభుత్వం కొత్త ప్రణాళికను ముందుకు తెచ్చింది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు రాష్ట్ర సచివాలయంలో మంత్రులు మరియు అధికారులతో కొత్త జిల్లాలు, డివిజన్ల గురించి చర్చించారు.
తుది నిర్ణయం తీసుకోవడానికి వారు మంగళవారం మళ్ళీ సమావేశమవుతారు. ప్రెజెంటేషన్లను సమీక్షించిన తర్వాత, మార్కాపురం (ప్రస్తుతం ప్రకాశం జిల్లాలో ఉంది), మదనపల్లె (ప్రస్తుతం అన్నమయ్య జిల్లాలో ఉంది), రంపచోడవరంలకు ముఖ్యమంత్రి అనుమతి ఇచ్చారు.
మంగళవారం సమావేశానికి ముందు చంద్రబాబు సూచనల ఆధారంగా అధికారులు కొత్త నివేదికలను సిద్ధం చేస్తున్నారు. నూజివీడు మరియు గన్నవరంను ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో చేర్చడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతుండగా విజయవాడలోని పెనమలూరును ఎందుకు విస్మరించారని కూడా ముఖ్యమంత్రి ప్రశ్నించారు.
ప్రజలు డిమాండ్ చేసే వరకు పెనమలూరు ఎందుకు వేచి ఉండాలని ఆయన అడిగారు. కృష్ణా జిల్లా నుంచి గన్నవరం, ఏలూరు జిల్లా నుంచి నూజివీడును ఎన్టీఆర్ జిల్లాకు చేర్చాలని సబ్ కమిటీ సూచించింది. దీనిపై తర్వాత చర్చించుకోవచ్చని సీఎం చెప్పారు.
ప్రస్తుతం అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో రంపచోడవరం, చింతూరు ఉన్నాయి. చింతూరు జిల్లా కేంద్రం పాడేరు మధ్య దూరం 215 కి.మీ. రెండు డివిజన్లు తూర్పుగోదావరిలో చేరితే, దాని జనాభా 24.48 లక్షలకు చేరుకుంటుంది. జిల్లాలో 10 నియోజకవర్గాలు ఉంటాయి. అందుకే ప్రత్యేక రంపచోడవరం జిల్లా ఏర్పాటు యోచిస్తున్నారు.
దీనిపై మంగళవారం నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు. అద్దంకి, కందుకూరులను ప్రకాశం జిల్లాలో కలపడానికి సీఎం ఆమోదం తెలిపారు. కొత్త అద్దంకి, మడకశిర రెవెన్యూ డివిజన్ల ఏర్పాటుకు ఆమోదం తెలిపారు.
బనగానెపల్లె డివిజన్ ప్రతిపాదనను పక్కన పెట్టారు. శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు జిల్లా నుంచి గూడూరు డివిజన్ను తిరుపతికి చేర్చనున్నారు. చిత్తూరులో ఉన్న నగరిని తిరుపతి జిల్లాలో కలపాలని ప్రతిపాదించారు. ఈ అంశాలపై మంగళవారం కూడా చర్చ జరగనుంది.