Male Nurse: మహిళా వైద్యులు, పీజీ మెడికోలు బట్టలు మార్చే వీడియోలు తీసిన మేల్ నర్స్
గుంటూరు శివార్లలోని ఒక మెడికల్ కాలేజీ లోపల మహిళా వైద్యులు, మెడికల్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ విద్యార్థులు బట్టలు మార్చుకుంటున్న వీడియోలను రికార్డ్ చేసినందుకు మంగళవారం పోలీసులు ఒక మేల్ నర్సును అరెస్టు చేశారు.
ఈ ఘటనపై డిఎస్పీ భానోదయ్ మీడియాకు వివరిస్తూ, వెంకట సాయిగా గుర్తించబడిన నిందితుడు దాదాపు ఒక నెల క్రితం ఆసుపత్రిలో మేల్ నర్సుగా చేరాడని చెప్పారు.
ఈ సంఘటన ఆపరేషన్ థియేటర్ దుస్తులు మార్చుకునే గదిలో జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. నిందితుడు తన మొబైల్ ఫోన్లో రహస్యంగా వీడియోలను రికార్డ్ చేశాడని పేర్కొంటూ వచ్చిన ఫిర్యాదుపై పోలీసులు చర్య తీసుకున్నారు. అతన్ని అదుపులోకి తీసుకుని అతని మొబైల్ పరికరాన్ని స్వాధీనం చేసుకుని విశ్లేషణ కోసం ఫోరెన్సిక్ ప్రయోగశాలకు పంపారు.
మహిళా వైద్యులు రికార్డ్ చేసిన వీడియోలను ఇప్పటికే ఫోన్ నుండి తొలగించారని డీఎస్పీ పేర్కొన్నారు. డిలీట్ చేసిన డేటాను తిరిగి పొందడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని అన్నారు.
ఫోన్లో దాదాపు 200 వీడియోలు ఉన్నాయని సోషల్ మీడియాలో వ్యాపించే పుకార్లపై స్పందిస్తూ, ఆ వాదనలకు మద్దతు ఇవ్వడానికి ఇప్పటివరకు ఎటువంటి ఆధారాలు లేవని అధికారి స్పష్టం చేశారు. తదుపరి దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.