డిసెంబరులో అమెరికా పర్యటనలో నారా లోకేష్.. పెట్టుబడుల కోసం ఎన్నారైలతో?
రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులను ఆకర్షించడానికి ఏపీ ఐటీ మంత్రి నారా లోకేష్ అమెరికాలో పర్యటించనున్నారు. డిసెంబర్ 6 నుంచి డిసెంబర్ 9వ తేదీ వరకు ఆయన అమెరికాలో పర్యటించనున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధి కోసం ఈ పర్యటన వుంటుందని ఏపీ ప్రభుత్వ వర్గాలు వెల్లడించాయి.
ఈ పర్యటనలో మొదటి రోజు, ఆయన డల్లాస్లో జరిగే తెలుగు కమ్యూనిటీ విత్ నారా లోకేష్ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు. ఆ తర్వాత ఆయన శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో, న్యూయార్క్లను సందర్శించి అనేక మంది పారిశ్రామికవేత్తలను కలుస్తారు.
ఈ పర్యటన సంబంధాలను బలోపేతం చేయడం, ప్రత్యక్ష పెట్టుబడి అవకాశాలను సృష్టించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. పర్యటనలో భాగంగా, డల్లాస్ సమీపంలోని గార్లాండ్లోని కర్టిస్ కల్వెల్ సెంటర్లో జరిగే పెద్ద సమావేశంలో ఆయన పాల్గొంటారు.
కెనడా నుండి చాలా మందితో సహా దాదాపు 8000 మంది ఎన్నారైలు వస్తారని నిర్వాహకులు భావిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో తెలుగు ఎన్నారైలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో పెట్టుబడులు పెట్టాలని లోకేష్ కోరనున్నారు.
ఎన్నారై కమ్యూనిటీతో టెక్, ఐటీ, యువ నాయకత్వం గురించి కూడా లోకేష్ చర్చిస్తారు. దావోస్ నుండి, ఏపీకి పెద్ద పెట్టుబడులను తీసుకురావడానికి ఆయన అవిశ్రాంతంగా కృషి చేస్తున్నారు.