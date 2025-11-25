మంగళవారం, 25 నవంబరు 2025
Written By ఠాగూర్
Last Updated : మంగళవారం, 25 నవంబరు 2025 (20:36 IST)

అదిరిపోయేలా టాటా సియారా.... ధర ఎంతంటే?

tata sierra
ప్రముఖ ఆటోమొబైల్ తయారీ కంపెనీ టాటా మోటార్స్ తాజాగా కొత్త మోడల్‌ను ప్రవేశపెట్టింది. ఐకానికి మోడల్ సియారాను మళ్లీ న్యూలుక్‍తో తీసుకొచ్చింది. గత 1991లో తొలిసార విడుదలైన ఈ మోడల్‌ను 2003లో నిలిపివేశారు. దాదాపు రెండు దశాబ్దాల తర్వాత ఇప్పటి అవసరాలు, హంగులతో సియారాను రీబర్త్ ఆఫ్ ఏ లెజెండ్‌గా టాటా మోటార్స్ అభివర్ణించింది. ఈ కారు ధరను రూ.11.49 లక్షల నుంచి ప్రారంభించింది. డిసెంబరు 16 నుంచి బుకింగ్స్ ప్రారంభమవుతాయని కంపెనీ తెలిపింది. టాటా డీలర్‌షిప్‍ల వద్ద గానీ ఆన్‌లైన్‌లో బుక్ చేసుకోవచ్చని పేర్కొంది. 2026 జనవరి 15 నుంచి డెలివరీలు ప్రారంభమవుతాయని వెల్లడించింది. 
 
ఇత ఈ కొత్త సియారా విషయానికి వస్తే కొత్త సియారా పెట్రోల్‌, డీజిల్‌ ఇంజిన్‌ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది. 1.5 లీటర్‌ నాచురల్లీ యాస్పిరేటెడ్‌ పెట్రోల్‌ ఇంజిన్‌, 1.5 లీటర్‌ టర్బోఛార్జ్‌డ్‌ డైరెక్ట్‌ ఇంజెక్షన్‌ పెట్రోల్‌, 1.5 లీటర్‌ డీజిల్‌ ఇంజిన్ ఆప్షన్లు ఇచ్చారు. 1.5 లీటర్‌ టర్బో పెట్రోల్‌ ఇంజిన్‌ 6 స్పీడ్‌ ఆటోమెటిక్‌, మాన్యువల్‌ ఆప్షన్‌తో వస్తోంది. ఇది 160 పీఎస్‌ పవర్‌ను 255 ఎన్‌ఎం టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. 1.5 యాస్పిరేటెడ్‌ పెట్రోల్‌ ఇంజిన్‌ కూడా 6 స్పీడ్‌ మాన్యువల్ అండ్‌ 7 స్పీడ్‌ డీసీఏతో వస్తోంది. ఇది 106 పీఎస్‌ పవర్‌, 145 ఎన్‌ఎం టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. 
 
ఇక టర్బో డీజిల్‌ ఇంజిన్‌ 6 స్పీడ్‌ మాన్యువల్‌, 6 స్పీడ్‌ ఆటోమేటిక్‌ ట్రాన్స్‌మిషన్‌కు సపోర్ట్‌ చేస్తుంది. ఇది 118 పీఎస్‌ పవర్‌ను, మాన్యువల్‌లో 260 ఎన్‌ఎం, ఆటోమెటిక్‌లో 280 ఎన్‌ఎం టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఎలక్ట్రిక్‌ వెర్షన్‌ కూడా తేనున్నారు. ఇది మొత్తం ఆరు రంగుల్లో లభిస్తుంది.
 
పనోరమిక్‌ సన్‌రూఫ్‌, పవర్డ్‌, వెంటిలేటెడ్‌ ఫ్రంట్‌ సీట్స్‌, డ్యూయల్‌ జోన్‌ ఆటోమేటిక్‌ క్లయిమేట్‌ కంట్రోల్‌ వంటివి ఉన్నాయి. ఇందులో లెవల్‌-2 అడాస్‌ ప్యాకేజీ ఇచ్చారు. మొత్తం 20 కంటే ఎక్కువ భద్రతాపరమైన ఫీచర్లు ఉన్నాయి. స్టాండర్డ్‌గా ఆరు ఎయిర్‌బ్యాగులు ఉన్నాయి. సీటు బెల్టు, ఎయిర్‌ బ్యాగులు మెరుగ్గా పనిచేసేందుకు సీట్‌బెల్ట్‌ యాంకర్‌ ప్రీ టెన్షనర్లు అమర్చారు. దీని భద్రతను పరీక్షించేందుకు టాటా సియారాను మరో సియారాతో రియల్‌ లైఫ్‌లో ఢీకొట్టించారు. 
 
ఇది 5 స్టార్‌ రేటింగ్‌ మించిన భద్రతను కలిగి ఉంటుందని కంపెనీ పేర్కొంది. డాల్బీ అట్మోస్‌ సౌండ్‌ సిస్టమ్‌, ఇన్‌బిల్ట్‌ 5జీ కనెక్టివిటీ వంటి ఫీచర్లతో దీన్ని తీసుకొచ్చారు. హ్యుందాయ్‌ క్రెటా, మారుతీ గ్రాండ్‌ విటారా, హోండా ఎలివేట్‌ వంటి మధ్య తరహా స్పోర్ట్‌ వినియోగ వాహనాలతో పోటీ పడబోతోంది. 

భర్తపై గృహహింస - క్రూరత్వం - మోసం కేసు పెట్టిన బాలీవుడ్ నటి

భర్తపై గృహహింస - క్రూరత్వం - మోసం కేసు పెట్టిన బాలీవుడ్ నటిబాలీవుడ్ నటి సెలీనా జైట్లీ తన భర్తపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఆయనపై గృహహింస, క్రూరత్వం, మోసం కేసులను బనాయించారు. ఈ మేరకు తన భర్త పీటర్ హాగ్‌పై ఆమె ముంబై మహానగరంలోని ఓ జ్యూడీషియల్ మేజిస్ట్రేట్ కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేసినట్టు సమాచారం. దీన్ని పరిశీలించిన తర్వాత పీటర్ హాగ్‌ను కోర్టు నోటీసులు జారీచేయనుంది.

రెజ్లింగ్ క్లబ్ నేపథ్యంలో చఠా పచా – రింగ్ ఆఫ్ రౌడీస్ రాబోతోంది

రెజ్లింగ్ క్లబ్ నేపథ్యంలో చఠా పచా – రింగ్ ఆఫ్ రౌడీస్ రాబోతోందిమలయాళ సినిమాలో మొట్టమొదటి పూర్తి నిడివి గల WWE-జానర్ యాక్షన్-కామెడీ చిత్రం చఠా పచా – రింగ్ ఆఫ్ రౌడీస్ ను ప్రముఖ తెలుగు నిర్మాణ-పంపిణీ సంస్థ మైత్రి మూవీ మేకర్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ అంతటా రిలీజ్ చేయనుంది. జనవరి 2026లో విడుదల కానున్న ఈ చిత్రం కేరళలో దుల్కర్ సల్మాన్ నేతృత్వంలోని వేఫేరర్ ఫిల్మ్స్ రిలీజ్ చేయనుంది.

Naveen Plishetty: అనగనగ ఒకరాజు నుండి భీమవరం బాల్మా మొదటి సింగిల్ అప్ డేట్

Naveen Plishetty: అనగనగ ఒకరాజు నుండి భీమవరం బాల్మా మొదటి సింగిల్ అప్ డేట్నవీన్ పోలి శెట్టి నటించిన అనగనగ ఒకరాజు నుండి భీమవరం బాల్మా పాట నవంబర్ 27న విడుదలవుతుంది. ఈ సాంగ్ ను ఆయనే ఆలపించారు. భీమవరంలోని SRKR ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో పాటల ఆవిష్కరణ కార్యక్రమానికి మాతో చేరండి. ఘనంగా జరుపుకుందాం అంటూ పోస్టర్ ను అభిమానులకోసం విడుదల చేశారు. ఇక సినిమా జనవరి 14, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో రానుంది.

Anantha Sriram: గీత రచయిత కష్టం తెలిసినవారు ఇండస్ట్రీలో కొద్దిమందే : అనంత శ్రీరామ్

Anantha Sriram: గీత రచయిత కష్టం తెలిసినవారు ఇండస్ట్రీలో కొద్దిమందే : అనంత శ్రీరామ్పాట రాసేవాడు చిత్రంలో నటించే నటీనటులకు తెలీయకపోవచ్చు. ఇది వరకు ఆడియో కేసెట్ లో గీత రయిత ఫొటో ముద్రించేవారు. రాను రాను ఆ కల్చర్ పోయింది. రచయిత పేరు చూసుకోవాలనుకుంటు చాలా కష్టమైన పని. అందుకే టీవీలో ఈ మధ్య హోస్ట్ గా వెళ్ళాక ఏదో మాట్లాడితే సరిపోదు. ట్రెండ్ ను బట్టి ఉత్సాహంతో వున్న వారిని జనాలు ఇష్టపడుతున్నారు.

అవతార్: ఫైర్ అండ్ ఆష్ ప్రీ-రిలీజ్ క్రేజ్ స్కైరాకెట్స్

అవతార్: ఫైర్ అండ్ ఆష్ ప్రీ-రిలీజ్ క్రేజ్ స్కైరాకెట్స్జేమ్స్ కామెరూన్ ఐకానిక్ సైన్స్ ఫిక్షన్ ఫ్రాంచైజీలో ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న మూడవ భాగం అవతార్: ఫైర్ అండ్ ఆష్ కోసం భారతదేశంలో అంచనాలు కొత్త శిఖరాలకు చేరుకున్నాయి. విడుదలకు ఒక నెల కన్నా తక్కువ సమయం మిగిలి ఉండగా, భారతదేశంలోని ప్రముఖ వినోద గమ్యస్థానమైన బుక్‌మైషోలో 1 మిలియన్ (1.2 మిలియన్లు మరియు లెక్కింపు) కంటే ఎక్కువ మంది భారతీయులు ఇప్పటికే ఈ చిత్రంపై ఆసక్తిని వ్యక్తం చేశారు.

నెక్స్ట్-జెన్ AIతో జనరల్ ఇమేజింగ్‌: R20 అల్ట్రాసౌండ్ సిస్టమ్‌ను ప్రారంభించిన శామ్‌సంగ్

నెక్స్ట్-జెన్ AIతో జనరల్ ఇమేజింగ్‌: R20 అల్ట్రాసౌండ్ సిస్టమ్‌ను ప్రారంభించిన శామ్‌సంగ్శామ్‌సంగ్, భారతదేశపు అతిపెద్ద వినియోగదారుల ఎలక్ట్రానిక్స్ బ్రాండ్, సాధారణ ఇమేజింగ్ కోసం తన సూపర్-ప్రీమియం, నెక్స్ట్-జనరేషన్ R20 అల్ట్రాసౌండ్ సిస్టమ్‌ను విడుదల చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. అధునాతన ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సాధనాలు, అత్యుత్తమ ఇమేజ్ క్లారిటీ, వైద్యుడి సౌకర్యం, సామర్థ్యంపై దృష్టి సారించిన ఎర్గోనామిక్ డిజైన్‌ను కలపడం ద్వారా సాధారణ ఇమేజింగ్‌లో R20 ఒక పెద్ద ముందడుగుని సూచిస్తుంది. శామ్‌సంగ్ యొక్క అత్యాధునిక క్రిస్టల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఆధారంగా నిర్మితమైన R20, సాధారణ ఇమేజింగ్ అప్లికేషన్ల విస్తృత శ్రేణిలో అద్భుతమైన చిత్ర ఏకరూపత, రిజల్యూషన్, లోతైన వివరాలను అందిస్తుంది.

ఈ అనారోగ్య సమస్యలున్నవారు చిలకడ దుంపలు తినకూడదు

ఈ అనారోగ్య సమస్యలున్నవారు చిలకడ దుంపలు తినకూడదుచిలకడ దుంపలు. వీటిలో పలు పోషకాలున్నాయి. ఐతే కొన్ని అనారోగ్య పరిస్థితులు కలిగి వున్నవారు చిలకడ దుంపలను తినకూడదు. ఎలాంటి వారు తినకూడదో తెలుసుకుందాము. కిడ్నీ స్టోన్ సమస్య ఉన్నట్లయితే చిలగడదుంపను తినకూడదు. స్వీట్ పొటాటోలో ఆక్సలేట్ ఉంటుంది, ఇది సేంద్రీయ ఆమ్లం. దీని వల్ల కిడ్నీలో రాళ్ల సమస్య పెరిగే అవకాశం ఉంది. చిలకడ దుంపల్లో మన్నిటాల్ అనే పదార్ధం కూడా ఉంటుంది. దీని వల్ల కొందరికి అలర్జీ సమస్యలు రావచ్చు. జీర్ణవ్యవస్థ బలహీనంగా వున్నవారు తినరాదు, ఎందుకంటే ఇది కడుపు నొప్పి లేదా ఉబ్బరం కలిగిస్తుంది. మైగ్రేన్ ఉన్నవారు దానిని అస్సలు తీసుకోకూడదు.

కూరల్లో వేసుకునే కరివేపాకును అలా తీసిపడేయకండి, ఎందుకంటే?

కూరల్లో వేసుకునే కరివేపాకును అలా తీసిపడేయకండి, ఎందుకంటే?కరివేపాకు. ఇందులో ఎన్నో ఔషధ గుణాలు వున్నాయి. దీనిని కూరల్లో సువాసన కోసం మాత్రమే వాడతాము అనుకుంటే చాలా పొరపాటు. చాలామంది కరివేపాకును తినకుండా ప్రక్కకు నెట్టేస్తుంటారు. కాని కరివేపాకులో ఎన్నో ఔషధాలు, పోషకాలు దాగి ఉన్నాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. కరివేపాకులో శరీరానికి కావలసిన కాల్షియం, ఫాస్పరస్, ఐరన్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, విటమిన్ బి, కెరోటిన్ పుష్కలంగా లభిస్తాయి. కరివేపాకును పొడిలా చేసుకుని ప్రతిరోజు ఒక టీస్పూను తీసుకుంటూ ఉంటే కొలస్ట్రాల్ తగ్గడంతో పాటు హానికరమైన ఎల్డిఎల్ గణనీయంగా తగ్గుతుంది. గర్భిణులకు ఒక స్పూను తేనె, అరస్పూను నిమ్మరసంలో కరివేపాకు పొడిని కలిపి తీసుకుంటే వికారం తగ్గుతుంది.

Winter Health, హానికరమైన వ్యాధులను దూరం చేసే పసుపు

Winter Health, హానికరమైన వ్యాధులను దూరం చేసే పసుపుపసుపు. ఈ పసుపు శీతాకాలంలో చాలా ప్రయోజనకరం. ఎందుకంటే పచ్చి పసుపులో పసుపు పొడి కంటే ఎక్కువ ఆరోగ్య కారకాలు ఉంటాయి. పచ్చి పసుపు వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలను తెలుసుకుందాము. పచ్చి పసుపును జ్యూస్‌లో వేసి, పాలలో మరిగించి, అన్నం వంటలలో చేర్చి, ఊరగాయలు చేసి, చట్నీలు చేసి, పులుసులో వేసుకుని వాడుకోవచ్చు. పచ్చి పసుపులో క్యాన్సర్‌తో పోరాడే గుణాలుండటంతో ఇది హానికరమైన రేడియేషన్‌కు గురికావడం వల్ల వచ్చే కణితుల నుండి రక్షిస్తుంది. పచ్చి పసుపు ఫ్రీ రాడికల్స్‌ను తొలగిస్తుంది. కీళ్ల నొప్పులకు ఉపశమనాన్ని అందిస్తుంది. పచ్చి పసుపులో ఇన్సులిన్ స్థాయిలను సమతుల్యం చేసే గుణం ఉంది.

పోషకాలు తగ్గకుండా వీగన్ డైట్‌కు మారడం ఎలా?

పోషకాలు తగ్గకుండా వీగన్ డైట్‌కు మారడం ఎలా?వీగన్ (శాకాహార జీవనశైలి) వైపు మళ్లడం అనేది మెరుగైన ఆరోగ్యం, పర్యావరణం, జీవకారుణ్యం వైపు వేసే ఒక అర్థవంతమైన ముందడుగు. అయితే, వీగన్ డైట్‌లో అవసరమైన పోషకాలు లభించవని చాలామంది అనుకుంటారు. కానీ, సరైన ప్రణాళికతో సమతుల్యమైన, పోషకమైన ఆహారాన్ని తీసుకోవడం పూర్తిగా సాధ్యమే. వీగన్‌గా మారడమంటే కేవలం జంతు ఉత్పత్తులను వదిలేయడం మాత్రమే కాదు; వైవిధ్యభరితమైన మొక్కల ఆధారిత (plant-based) ఆహారంతో ప్లేట్‌ను నింపుకోవడం. న్యూఢిల్లీలోని మ్యాక్స్ హెల్త్‌కేర్‌లో రీజినల్ హెడ్ ఆఫ్ డైటెటిక్స్ రితికా సమద్దార్, వీగన్‌గా మారాలనుకునే వారి కోసం కొన్ని చిట్కాలను సూచించారు.
