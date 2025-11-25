బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం: నవంబర్ 29 నుంచి డిసెంబర్ 2 వరకు ఏపీలో భారీ వర్షాలు
బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం కారణంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరప్రాంత ఆంధ్రప్రదేశ్, రాయలసీమ ప్రాంతాలలో నవంబర్ 29 నుండి డిసెంబర్ 2 వరకు భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
మలక్కా జలసంధి, దానికి ఆనుకుని ఉన్న దక్షిణ అండమాన్ సముద్రంపై బాగా గుర్తించబడిన అల్పపీడన ప్రాంతం బలపడే సంకేతాలను చూపిస్తోందని మంగళవారం నాటికి దక్షిణ అండమాన్ సముద్రంపై వాయుగుండంగా మారే అవకాశం ఉందని సోమవారం ఐఎండీ తెలిపింది.
నవంబర్ 26 నాటికి తుఫానుగా మారే అవకాశం ఉంది. మంగళవారం నాటికి కొమోరిన్, దాని పరిసర ప్రాంతాలలో నైరుతి బంగాళాఖాతం, శ్రీలంక మీదుగా మరో అల్పపీడన ప్రాంతం ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. ఆ తర్వాత ఇది మరింత స్పష్టంగా కనిపించే అవకాశం ఉంది.
గత వారం అక్టోబర్లో తీరప్రాంత ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కొన్ని ప్రాంతాలను ప్రభావితం చేసిన మోంతా తుఫాను తర్వాత, రుతుపవనాల తర్వాత రెండవ ప్రధాన బంగాళాఖాత తుఫానుగా సెన్యారి తుఫాను ఉద్భవిస్తున్నట్లు వాతావరణ నిపుణులు తెలిపారు.