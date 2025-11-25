జనవరి, ఫిబ్రవరి నెలల్లో ఏపీలో తీవ్రమైన చలిగాలులు
జనవరి, ఫిబ్రవరి నెలల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ తీవ్రమైన చలిగాలులను ఎదుర్కోనున్నాయి. ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయంలోని ఓషనోగ్రఫీ, వాతావరణ శాస్త్ర విభాగాధిపతి ప్రొఫెసర్ సునీత మాట్లాడుతూ, లా నినా డిసెంబర్-జనవరి-ఫిబ్రవరి వరకు కొనసాగడానికి కొంచెం అనుకూలంగా ఉంటుంది కానీ బలహీనంగా ఉండే అవకాశం ఉంది.. అని అన్నారు.
బలహీనమైన లా నినా సాధారణంగా వాయువ్య భారతదేశంలో కొద్దిగా చల్లగా ఉంటుంది. ద్వీపకల్ప భారతదేశంలో ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే ఎక్కువగా ఉంటాయి. తమిళనాడులో సాధారణం కంటే కొంచెం ఎక్కువగా వర్షపాతం ఉంటుంది. చలిగాలులు వీస్తాయి కానీ అంత తీవ్రంగా ఉండవు. రాత్రిపూట కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత సాధారణం కంటే తక్కువగా ఉంటుంది" అని ఆమె అన్నారు.
నవంబర్ చివరిలో- డిసెంబర్ ప్రారంభంలో భారతదేశంలోని అనేక ప్రాంతాలలో సాధారణం కంటే తక్కువ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయని, చలిగాలుల ప్రాంతాల కోసం నిరంతర నిఘా కొనసాగుతుందని ఐఎండీ కార్యాచరణ అంచనాలు చూపించాయి. నవంబర్ చివరిలో కోస్తా ఆంధ్ర, రాయలసీమలోని కొన్ని ప్రాంతాలలో చురుకైన ఉరుములు.. గాలి వీచే అవకాశాలను కూడా వాతావరణ శాఖ గుర్తించింది.
ఐఎండీ ప్రకారం, ఒక స్టేషన్లో కనీస ఉష్ణోగ్రత మైదాన ప్రాంతాలలో 10 డిగ్రీల సెల్సియస్ లేదా అంతకంటే తక్కువగా ఉన్నప్పుడు, కొండ ప్రాంతాలలో సున్నా డిగ్రీల సెల్సియస్ లేదా అంతకంటే తక్కువగా ఉన్నప్పుడు చలిగాలులు నమోదవుతాయి. ఇటువంటి పరిస్థితులు వరుసగా మూడు రోజులు ఉంటే, చలిగాలులు నమోదవుతాయి.
ముఖ్యంగా, గత దశాబ్దంలో ఏపీలో చలిగాలులు తగ్గాయి. గత మూడు సంవత్సరాలలో (2021, 2022, 2023) రాష్ట్రంలో ఒక్క చలిగాలులు కూడా సంభవించలేదు. ఏపీలో 2011లో 20 చలిగాలులు, 2012లో 16 చలిగాలులు నమోదయ్యాయి.