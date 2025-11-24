నేను, బ్రాహ్మణి ఇంటి పనులను సమానంగా పంచుకుంటాం.. నారా లోకేష్
ఆంధ్రప్రదేశ్ మానవ వనరుల అభివృద్ధి, ఐటీ మంత్రి నారా లోకేష్ లింగ సమానత్వం వైపు సమాజ మార్పుకు పిలుపునిచ్చారు. తాను, తన భార్య బ్రాహ్మణి అమెరికాలో నివసిస్తున్నప్పుడు ఇంటి పనులను సమానంగా పంచుకునేవారిమని వెల్లడించారు.
మన సమాజంలోని ప్రతి ఇంట్లోనూ ఇది చూడాలని నేను బలంగా కోరుకుంటున్నాను.. అని విజయవాడలోని తుమ్మలపల్లి కళాక్షేత్రంలో నైతిక విలువలు అనే అంశంపై జరిగిన రాష్ట్ర స్థాయి సెమినార్లో విద్యార్థులను ఉద్దేశించి నారా లోకేష్ అన్నారు.
కులం, మతం లేదా ప్రాంతంతో సంబంధం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరినీ గౌరవించాలని తన తల్లి భువనేశ్వరి తనకు ఎలా నేర్పిందో గుర్తుచేసుకుంటూ, మహిళల పట్ల గౌరవం ఇంట్లోనే ప్రారంభం కావాలని మంత్రి పేర్కొన్నారు.
మీరు గాజులు తొడుక్కుంటున్నారా? అని ఎవరినైనా అడగడం వంటి అవమానకరమైన పదబంధాలను సమాజంలో నిరంతరం ఉపయోగించడాన్ని మంత్రి విమర్శించారు. ఈ అవమానకరమైన వైఖరికి పూర్తిగా పుల్ స్టాప్ పెట్టాలని పిలుపునిచ్చారు. సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లలో మహిళలను అగౌరవపరిచే సన్నివేశాలు, సంభాషణలను తొలగించాల్సిన అవసరాన్ని ముఖ్యమంత్రి, ఉప ముఖ్యమంత్రితో చర్చించానని నారా లోకేష్ తెలిపారు.
విద్యా మంత్రిగా, పాఠశాల పాఠ్యపుస్తకాల్లో మహిళలు ఇంటి పనులు చేస్తున్నట్లు ప్రత్యేకంగా చిత్రీకరించబడిందని తాను గమనించానని నారా లోకేష్ అన్నారు. "మేము వెంటనే ఆ చిత్రాలను మార్చాము. ఇంటి పనిలో 50-50 మంది పురుషులు కూడా పాల్గొంటున్నట్లు చూపించే కొత్త ఫోటోలను ఇప్పుడు చేర్చాము" అని ఆయన వివరించారు.
ఈ మార్పు పుస్తకాల నుండి మనస్తత్వాలకు విస్తరించాలని నారా లోకేష్ అన్నారు. విద్యార్థులను ప్రేరేపించడానికి తన రాజకీయ ప్రయాణాన్ని పంచుకుంటూ, నారా లోకేష్ మంగళగిరిలో 2019 ఎన్నికల ఓటమి గురించి మాట్లాడారు. "నేను ఒక్క రోజు మాత్రమే నిరాశ చెందాను. ఆ ఓటమి నా దృఢ సంకల్పానికి ఆజ్యం పోసింది" అని నారా లోకేషే అన్నారు.
2024లో 91,000 ఓట్ల తేడాతో తన తదుపరి విజయాన్ని సాధించానని నారా లోకేష్ హైలైట్ చేశారు. విద్యార్థులు ధైర్యంగా సవాళ్లను ఎదుర్కోవాలని , విద్యాపరమైన లేదా వ్యక్తిగత వైఫల్యాలపై కఠినమైన చర్యలను ఆశ్రయించవద్దని నారా లోకేష్ సూచించారు.