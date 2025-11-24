Matrimony Fraud: వరంగల్లో ఆన్లైన్ మ్యాట్రిమోని మోసం.. వధువు బంగారంతో పరార్
వరంగల్లో ఆన్లైన్ మ్యాట్రిమోని సైట్ మోసం కేసు వెలుగులోకి వచ్చింది. తెలంగాణలోని వరంగల్ జిల్లాకు చెందిన ఓ వధువు ఒక వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకుని రెండు లక్షల రూపాయల నగదు, ఎనిమిది తులాల బంగారంతో పారిపోయినట్లు ఆరోపణలున్నాయి.
ఇటీవల వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ కేసు, జిల్లాలోని పర్వతగిరి మండలం చౌటపల్లి గ్రామానికి చెందిన బాధితురాలు, తాను ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విజయవాడకు చెందినవాడినని చెప్పుకునే మహిళను మ్యాట్రిమోని సైట్ ద్వారా కలిశారని తెలుస్తోంది.
తాను అవివాహితురాలినని ఆమె అతనికి తెలియజేసిందని, గత నెలలో వారిద్దరూ పెళ్లి చేసుకున్నారని తెలుస్తోంది. వివాహం తర్వాత, ఆ జంట దాదాపు నెల రోజులు హనుమకొండలోని ఒక అద్దె ఇంట్లో ఉన్నారు. ఆమె అకస్మాత్తుగా అదృశ్యం కావడానికి వారం ముందు, ఆ మహిళ ఇంట్లో నుండి బంగారం, నగదుతో పారిపోయిందని ఆరోపించారు.
బాధితురాలిని దిగ్భ్రాంతికి గురిచేస్తూ, వివాహానికి హాజరైన మహిళ పరిచయం చేసిన తల్లిదండ్రులు, బంధువులు కూడా నకిలీవారని తేలింది. నిందితురాలుగా ఉన్న మహిళకు టీనేజ్ కుమార్తె ఉందని, ఆమె ఇతర పురుషులను కూడా ఇదే విధంగా మోసం చేసిందని అనుమానిస్తున్నట్లు దర్యాప్తులో తేలింది. పోలీసు కేసు నమోదు చేయబడిందా లేదా అనేది ఇంకా నిర్ధారించబడలేదు.