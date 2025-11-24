భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం- వరద నీటి తొలగింపుకు రూ.27 కోట్లు కేటాయింపు
నిర్మాణంలో ఉన్న భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలోని నాలుగు వర్షపు నీటి అవుట్లెట్లను తక్షణ పునరుద్ధరణ కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం సోమవారం రూ.27 కోట్లను ఆమోదించింది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎయిర్పోర్ట్స్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (ఏపీఏడీసీఎల్) మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ నాలుగు అవుట్లెట్లు లేదా అవుట్ఫాల్ కెనాల్స్, ఓటీ1, ఓటీ2, ఓటీ4, ఓటీ5లను మెరుగుదలలు, సిల్టింగుతో సహా తక్షణ పునరుద్ధరణ అవసరమని రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదించారు.
విజయనగరం జిల్లాలోని భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలోని నాలుగు కీలకమైన అవుట్ఫాల్ కాలువల తక్షణ పునరుద్ధరణ కోసం రూ. 27 కోట్లు వ్యయ అవసరాన్ని తీర్చడానికి ప్రభుత్వం ఇందుమూలంగా జాగ్రత్తగా పరిశీలించిన తర్వాత అంగీకరించింది
జీవో ప్రకారం, విమానాశ్రయం అభివృద్ధి కోసం మాస్టర్ ప్లాన్ మొత్తం సైట్ స్థిరత్వాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. ఇది సైట్లో ఉత్పత్తి అయ్యే మొత్తం తుఫాను నీటి ప్రవాహంలో కనీసం 50 శాతం వర్షపు నీటిని సేకరించడాన్ని కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఈ నీటిని జలాశయాన్ని రీఛార్జ్ చేయడానికి లేదా నీటిపారుదల కోసం ఉపయోగించవచ్చు.