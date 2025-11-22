గ్రీన్ఫీల్డ్ అమరావతి.. రైతు సమస్యలను ఆరు నెలల్లో పరిష్కరిస్తాం.. మంత్రి నారాయణ
గ్రీన్ఫీల్డ్ రాజధాని అమరావతి కోసం తమ భూమిని సమీకరించిన రైతులకు సంబంధించిన అన్ని సమస్యలను ఆరు నెలల్లో పరిష్కరిస్తామని ఆంధ్రప్రదేశ్ మున్సిపల్ మంత్రి పి. నారాయణ శనివారం అన్నారు. ప్రతి రైతుకు ప్రభుత్వం న్యాయం చేస్తుందని మంత్రి హామీ ఇచ్చారు. వారికి కేటాయించిన రిటర్నబుల్ ప్లాట్ల రిజిస్ట్రేషన్ వేగంగా జరుగుతోందని పేర్కొన్నారు.
అమరావతి రైతులకు సంబంధించిన అన్ని సమస్యలు ఆరు నెలల్లో పరిష్కారమవుతాయి. (గ్రీన్ఫీల్డ్) రాజధానిలోని రైతులందరికీ మేము న్యాయం చేస్తామని.. రైతుల సమస్యలను పరిష్కరించడానికి ఏర్పాటు చేసిన ముగ్గురు సభ్యుల కమిటీ రెండవ సమావేశం తర్వాత నారాయణ ప్రకటించారు.
719 మంది రైతులకు మాత్రమే తిరిగి ఇవ్వదగిన ప్లాట్లు ఇంకా అందలేదు. స్వార్థ ప్రయోజనాల స్వార్థపూరిత మాటలను పట్టించుకోవద్దని నారాయణ రైతులకు విజ్ఞప్తి చేశారు. ఇప్పటివరకు, ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి ఎన్ చంద్రబాబు నాయుడు అమరావతి ప్రాజెక్ట్ కోసం 54,000 ఎకరాలను సమీకరించింది.
వీటిలో 29 గ్రామాలలోని 29,881 మంది రైతుల నుండి 34,281 ఎకరాలు ఉన్నాయి. వీరిలో ఎక్కువ మంది దళితులు. రైతుల సమస్యలను పరిష్కరించడానికి ఏర్పడిన ముగ్గురు సభ్యుల కమిటీ అమరావతిలోని మున్సిపల్ శాఖ ప్రధాన కార్యాలయంలో రెండవసారి సమావేశమైంది.
ఈ సమావేశానికి గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ సహాయ మంత్రి పి. చంద్రశేఖర్, నారాయణ, తాడికొండ ఎమ్మెల్యే శ్రావణ్ కుమార్, రాజధాని ప్రాంత అభివృద్ధి అథారిటీ (సీఆర్డీఏ) కమిషనర్ కె. కన్నబాబు తదితరులు హాజరయ్యారు. నవంబర్ 10న జరిగిన తొలి సమావేశం నుండి నిర్ణయాలపై పురోగతిని కమిటీ సమీక్షించింది.
అదనపు అంశాలపై చర్చించింది. రైతుల ఆందోళనలను పరిష్కరించేలా చూసేందుకు ప్యానెల్ ప్రతి రెండు వారాలకు ఒకసారి సమావేశమవుతుందని చంద్రశేఖర్ చెప్పారు.