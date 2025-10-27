సోమవారం, 27 అక్టోబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : సోమవారం, 27 అక్టోబరు 2025 (20:08 IST)

సంఖ్యా శాస్త్రం: 12 నెలలు.. ఏ నెలలో పుట్టిన మహిళలు.. ఎలా వుంటారు..?

సంఖ్యశాస్త్రం ప్రకారం పుట్టిన మాసాన్ని పరిగణనలో తీసుకుని వారి స్వభావాన్ని చెప్పవచ్చు. మహిళలు పుట్టిన మాసాన్ని బట్టి గుణగణాలన తెలుసుకోవడం సులభం. ఒక ఆడ శిశువు ఏ మాసంలో పుట్టిందనే దానిని బట్టి.. ఆమె స్వభావాన్ని ఇట్టే తెలుసుకోవచ్చు. 
 
జనవరి:
సంఖ్యాశాస్త్రం ప్రకారం జనవరి నెలలో పుట్టిన స్త్రీలు అందంగా ఉంటారు. బుద్ధిమంతురాలుగా వుంటారు. వీరికి రకరకాల దుస్తులు ధరించడం అంటే ఇష్టం. ఈ మాసంలో పుట్టిన ఆడపిల్లలు ఏ విషయంలోనైనా ధీటుగా రాణిస్తారు. సమస్యలను అధిగమించడంలో దిట్ట. కానీ వీరు వ్యాపారంలో రాణించగలరు. 
 
ఫిబ్రవరి:
సంఖ్యాశాస్త్రం ప్రకారం ఫిబ్రవరిలో పుట్టిన వారికి బుద్ధికుశలతలు అధికం. ఇతరుల ముందు ఎలా ప్రవర్తించాలో వీరికి బాగా తెలుసు. పరిస్థితికి తగినట్లు ప్రవర్తించడం వీరి నైజం. వీరికి స్నేహితులు ఎక్కువ. అవసరం అనే చోట మాత్రమే డబ్బు ఖర్చు చేస్తారు. అనవసరంగా డబ్బు వృధా చేయరు. స్వేచ్ఛగా వుండాలనుకుంటారు. 
 
మార్చి:
మార్చి నెలలో జన్మించిన జాతకులు, సహజంగా సున్నిత స్వభావం కలిగివుంటారు. వీరికి శత్రువులు తక్కువ. ఇతరుల పట్ల ప్రేమగా వుంటారు. నిజాయితీగా వుండాలనుకుంటారు. రహస్యాలను దాచిపెట్టడంలో వీరు దిట్ట. ఇతరుల విషయాలను ఇతరుల వద్ద పొక్కరు. 
 
ఏప్రిల్:
ఏప్రిల్‌లో పుట్టిన మహిళలకు ఆత్మవిశ్వాసం ఎక్కువ. ఇతరుల పట్ల ప్రేమగా వుంటారు. బంధువులు, స్నేహితులు ఎక్కువ. వీరికి మొండితనం ఎక్కువ. 
 
మే :
మే నెలలో పుట్టిన జాతకులు సంఖ్యాశాస్త్రం ప్రకారం పట్టుదల కలిగిన వారుగా వుంటారు. ఆత్మబలం, మనోబలం అధికంగా కలిగివుంటారు. కోపం, ఆవేశం ఎక్కువ.
 
జూన్: 
సంఖ్యాశాస్త్రం ప్రకారం జూన్‌లో జన్మించిన జాతకులు ఉన్నత చదువులు అభ్యసిస్తారు. ఇతరులపై ఆధిపత్యం చెలాయిస్తారు. వీరికి విహార యాత్రలు చేయడం అంటే చాలా ఇష్టం. 
 
జూలై:
ఇక జూలైలో జన్మించిన మహిళలు ఐక్యతకు ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. నిజాయితీగా వుంటారు. ఇతరులను సులభంగా అర్థం చేసుకోగలరు. క్షమాగుణం ఎక్కువ. అయితే ఇతరులు చేసిన కీడును అంత సులభంగా మర్చిపోరు.  
 
ఆగస్టు:
ఆగస్టులో జన్మించిన జాతకులు.. ధైర్యంగా వుంటారు. ఎంతటి కార్యాన్నైనా సాధించలగరు. ఇతరులకు సాయం చేయడంలో ముందుంటారు. గంభీరంగా మాట్లాడే నైజం వీరిది. సంగీతం పట్ల ఆసక్తి ఎక్కువ. 
 
సెప్టెంబర్:
సెప్టెంబర్‌లో జన్మించిన మహిళలు సంఖ్యాశాస్త్రం ప్రకారం.. తొందరపడి నిర్ణయాలు తీసుకుని ఆపై బాధపడుతుంటారు. మనోధైర్యం వీరికి ఎక్కువ. సమస్యలను సులభంగా పరిష్కరిస్తారు. ఆ సమస్యను పరిష్కరించేంతవరకు వదిలిపెట్టరు.  
 
అక్టోబర్:
అక్టోబర్‌ నెలలో జన్మించిన జాతకులు, బుద్ధికుశలతతో అన్నీ రంగాల్లో రాణిస్తారు. కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు, స్నేహితులకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. అయితే ఇతరులు కఠినంగా, పరుషంగా మాట్లాడితే తట్టుకోలేరు. 
 
నవంబరు:
నవంబరులో జన్మించిన జాతకులు.. తమ రహస్యాల అంత సులభంగా బయటపెట్టరు. చేసే పనిలో నిబద్ధతతో వుంటారు. ఇతరుల కోసం తక్కువగా ఆలోచిస్తారు. స్వయంగా రాణించాలనే అంశంపై అధికంగా దృష్టి పెడతారు. 
 
డిసెంబర్:
డిసెంబర్‌లో పుట్టిన మహిళలు సంఖ్యాశాస్త్రం ప్రకారం.. లక్ష్యాన్ని నెరవేర్చేందుకు నిరంతరంగా శ్రమిస్తారు. ఇతరులపై ప్రేమగా, ఆప్యాయతగా వుండే ఈ జాతకులు ఇతరుల సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు ముందుంటారు.

26-10-2025 నుంచి 02-11-2025 వరకు మీ వార రాశి ఫలితాలుమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం రాబోయే ఆదాయానికి తగ్గట్టుగా ఖర్చులుంటాయి. పొదునపునకు అవకాశం లేదు. ఖర్చులను తగ్గించుకోవటం శ్రేయస్క. కొత్తయత్నాలు మొదలు పెడతారు. చేపట్టిన పనులు సజావుగా సాగుతాయి. తరచు సన్నిహితులతో సంభాషిస్తారు. ఒక ఆహ్వానం ఉత్సాహం కలిగిస్తుంది. వస్త్రప్రాప్తి, వాహనసౌఖ్యం ఉన్నాయి. దంపతుల మధ్య అనురాగ వాత్సల్యాలు వెల్లివిరుస్తాయి. బుధవారం నాడు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. వ్యవహారంలో తప్పటడుగు వేస్తారు. అయిన వారి సలహా పాటించండి. మొహమ్మాటాలు, భేషజాలకు పోవద్దు. సంతానానికి శుభం జరుగుతుంది. ఆత్మీయులతో ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. వ్యాపారాలు ప్రోత్సాహకరంగా సాగుతాయి. భాగస్వామిక వ్యాపారాలు కలిసిరావు. ఉద్యోగస్తుల కార్యక్రమాలు ప్రశాంతంగా సాగుతాయి. పోగొట్టుకున్న పత్రాలు సంపాదిస్తారు.

karthika somavaram కార్తీక సోమవారం ఈశ్వరుణ్ణి పూజిస్తే సత్వరమే ప్రసన్నంకార్తీక మాసంలో వచ్చే సోమవారాలకు అత్యంత విశేషమైన ప్రాముఖ్యత ఉంది. పరమేశ్వరుడికి సోమవారం అత్యంత ప్రీతికరమైన రోజు, అందులోనూ కార్తీక మాసంలో వచ్చే సోమవారాలు మహా ఇష్టం. సోమ అంటే ఉమ(పార్వతి)తో కూడినవాడు అనే అర్థం కూడా వస్తుంది. కాబట్టి, కార్తీక సోమవారం నాడు శివుడిని పూజించడం వలన ఆయన అనుగ్రహం త్వరగా లభిస్తుందని నమ్మకం. ఈ రోజు ఉపవాసం ఉండి శివకేశవులను పూజించడం వల్ల సకల పాపాలు తొలగిపోయి, మోక్షం లభిస్తుందని విశ్వాసం. కార్తీక సోమవారం రోజున ఉదయాన్నే నదీ స్నానం చేసి లేదా చన్నీటి స్నానం చేసి, శివాలయంలో లేదా ఇంట్లో దీపారాధన చేయడం చాలా శుభప్రదం.

25-10-2025 శనివారం దినఫలాలు - గ్రహాల సంచారం అనుకూలంమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం పనుల సానుకూలతకు మరింత శ్రమించాలి. సాయం ఆశించవద్దు. పట్టుదలతో యత్నాలు కొనసాగించండి. సన్నిహితులు ప్రోత్సాహిస్తారు. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. నోటీసులు అందుకుంటారు. ఆధ్మాత్మికత పెంపొందుతుంది. దైవదీక్షలు స్వీకరిస్తారు.

పంచమి రోజున వారాహి పూజ... ఏ రాశుల వారు ఆమెను పూజించాలి.. తెలుపు బీన్స్?పంచమి రోజున వారాహి దేవిని పూజించే వారికి ఓటమి అనేదే వుండదు. శత్రుబాధ వుండకూడదంటే.. ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో రాణించాలంటే.. వారాహి దేవిని పూజించాలి. నరదృష్టి, మంత్రతంత్రాలను దరిచేరనివ్వదు. అందుకే వారాహికి పంచమి తిథి రోజున పూజ చేయాలని అంటున్నారు. వారాహి దేవికి నీలం, నలుపు, రంగు అంటే ప్రీతికరం. శంఖుపుష్పాలు, కృష్ణ తులసి, బిల్వ పత్రాలు అంటే ఇష్టం. పౌర్ణమి రోజున కూడా వారాహి దేవికి పూజ చేయవచ్చు. ఇంకా పంచమి, అష్టమి, దశమి తిథుల్లో కూడా ఆమెకు పూజ చేయడం విశిష్ట ఫలితాలను ఇస్తుంది. అయితే రాత్రి 8 గంటల నుంచి 10 గంటలోపు ఇంట్లోనే వారాహి దేవిని పూజించవచ్చు.

2026 పూరీ జగన్నాథుని రథయాత్రతో ప్రారంభం.. సేంద్రియ బియ్యంతో మహా ప్రసాదం2026 రథయాత్రతో ప్రారంభించి, సేంద్రీయంగా పండించిన బియ్యాన్ని ఉపయోగించి నైవేద్యం తయారు చేయనున్నట్లు రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ ప్రధాన కార్యదర్శి, శ్రీ జగన్నాథ ఆలయ పరిపాలన (SJTA) చీఫ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అర్బింద పాధీ శుక్రవారం ప్రకటించారు. అనేక జిల్లాల్లో రసాయన రహిత సాగును ప్రోత్సహించే విధంగా బలభద్ర జైవిక్ చాసా మిషన్ నుండి ఈ సేంద్రీయ బియ్యాన్ని సేకరిస్తారు. కటక్‌లోని నియాలి, కోరాపుట్‌లోని జేపూర్ రైతులు ఇప్పటికే 12వ శతాబ్దపు మందిరంలో కోత భోగ అనే మహాప్రసాదం తయారీ కోసం ప్రత్యేకంగా ప్రత్యేక సేంద్రీయ వరి రకాలను సాగు చేస్తున్నారు
