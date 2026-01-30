మహా పాపం నిజం.. తిరుపతి లడ్డూ వివాదం.. వైకాపా, జగనే టార్గెట్గా ఫ్లెక్సీలు
తిరుపతి లడ్డూ వివాదం ఆంధ్రప్రదేశ్లో మరోసారి రాజకీయ వేడిని రాజేసింది. వైఎస్సార్సీపీ, జగన్ను లక్ష్యంగా చేసుకున్న ఫ్లెక్సీ బ్యానర్లు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో తిరుపతి లడ్డూల తయారీలో కల్తీ నెయ్యి వాడారనే ఆరోపణలు గతంలో వచ్చిన విషయం తెలిసిందే.
ఈ ఆరోపణల నేపథ్యంలో, అధికార ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఈ విషయంపై విచారణకు ఆదేశించింది. సీబీఐ నేతృత్వంలోని సిట్ వెల్లడించిన నివేదికల ప్రకారం, గత ప్రభుత్వ హయాంలో లడ్డూల తయారీలో కల్తీ నెయ్యి వాడినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఈ ఆరోపణల ఆధారంగా, టీడీపీ, జనసేన, బీజేపీ నాయకులు వైఎస్సార్సీపీ నాయకులను తీవ్రంగా విమర్శించారు.
అంతేగాకుండా.. అనేక నియోజకవర్గాలలో ఫ్లెక్సీ బ్యానర్లు వెలిశాయి. పిడుగురాళ్ల పట్టణంలో కనిపించిన బ్యానర్లపై మహా పాపం నిజం అని రాసి ఉంది. తిరుపతి లడ్డూల తయారీకి 68.17 లక్షల కిలోల కల్తీ నెయ్యిని ఉపయోగించారని, దానితో దాదాపు 20 కోట్ల లడ్డూలను తయారు చేశారని ఆ ఫ్లెక్సీలలో పేర్కొన్నారు.
ఈ వ్యవహారంలో రూ. 251 కోట్లు వైఎస్సార్సీపీ నాయకుల జేబుల్లోకి వెళ్లాయని కూడా ఆ బ్యానర్లు ఆరోపిస్తున్నాయి. ఆ ఫ్లెక్సీలపై జగన్, మాజీ టీటీడీ చైర్మన్ భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి, వైవీ సుబ్బారెడ్డిల ఫోటోలు ముద్రించబడ్డాయి. ఈ బ్యానర్ల చిత్రాలు సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్లలో విపరీతంగా ప్రచారంలోకి వచ్చాయి.