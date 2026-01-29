వైఎస్ జగన్ను ఏకిపారేసిన షర్మిల- అధికారం కోసమే జగన్ మరో పాదయాత్ర
ఏపీ పీసీసీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల మరోసారి తన సోదరుడు, వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధినేత జగన్పై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. అధికారాన్ని తిరిగి చేజిక్కించుకోవడానికే జగన్ మరో పాదయాత్రకు ప్రణాళిక రచిస్తున్నారని ఆరోపించారు. తమ తండ్రి దివంగత వైఎస్సార్ జలయజ్ఞం పథకం కింద ప్రారంభించిన సాగునీటి ప్రాజెక్టులను జగన్ ఎందుకు పూర్తి చేయలేకపోయారని షర్మిల ప్రశ్నించారు.
తన పాలనలో ఎన్నికల హామీలలో చాలా వరకు ఎందుకు నెరవేరలేదని కూడా షర్మిల అడిగారు. మద్యపాన నిషేధం హామీ ఇచ్చినప్పటికీ, మద్యం ఎందుకు ఏరులై ప్రవహిస్తోందని షర్మిల ప్రశ్నించారు. జగన్ ఒక మద్యం కుంభకోణం ద్వారా కోట్లాది రూపాయలు సంపాదించారని ఆరోపించారు. ఆయన పరిపాలనలో రుషికొండను బీడుగా మార్చారని ఆమె ఆరోపించారు. ముఖ్యమంత్రిగా జగన్ ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండటంపై కూడా షర్మిల నిలదీశారు.
తన పదవీకాలంలో ఆయన ఎప్పుడైనా ప్రజల మధ్య ఉన్నారా అని ఆమె అడిగారు. పార్టీ నాయకులకు కూడా ఆయన అపాయింట్మెంట్లు పొందడం కష్టంగా ఉండేదని షర్మిల అన్నారు. ఇంకా జగన్ తన సొంత పార్టీ కార్యకర్తలతో మమేకమవడానికి పెద్దగా ఆసక్తి చూపలేదు. ఆస్తి వివాదాల కారణంగా వైఎస్ షర్మిల తన సోదరుడితో విభేదిస్తున్నారు. ఇప్పుడు ప్రత్యక్ష రాజకీయ ప్రత్యర్థిగా మారారు.