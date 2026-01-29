గురువారం, 29 జనవరి 2026
  1. ఇతరాలు
  2. ఆరోగ్యం
  3. కథనాలు
Written By సిహెచ్
Last Modified: గురువారం, 29 జనవరి 2026 (20:23 IST)

సాధారణ దగ్గు, జలుబు వదిలించుకునే మార్గం

Peppar
మిరియాలు వంటకాలలో తప్పనిసరిగా ఉంటాయి. అవి మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయిని వైద్యులు చెపుతారు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము.
 
దగ్గు, జలుబు వంటివి దరిచేరకుండా ఉండాలంటే మిరియాల పొడి, శొంఠి పొడి, తేనె కలిపిన మిశ్రమం రెండు రోజులకోసారి చెంచా చొప్పున తీసుకోవాలి.
దంత సమస్యలకు మిరియాల పొడి, ఉప్పు కలిపిన మిశ్రమం తీసుకుంటే చక్కని పరిష్కారం కనిపిస్తుంది.
మిరియాల వల్ల జీర్ణక్రియ కూడా సక్రమంగా ఉంటుంది.
శరీరంలో అధిక కొవ్వు తగ్గించాలంటే మిరియాల రసం తాగితే ఫలితం వుంటుంది.
గొంతు గరగరగా వుంటే గోరువెచ్చని పాలలో కాస్త మిరియాల పొడి, చిటికెడు పసుపు వేసి తాగితే ఉపశమనం కలుగుతుంది. 
మిరియాలలో క్యాల్షియం, విటమిన్ సి, బీటా కెరోటిన్, అమినో యాసిడ్‌లు పుష్కలంగా లభిస్తాయి.
నిమ్మరసంతో చేసే జ్యూస్‌పై కొద్దిగా మిరియాల పొడి చిలకరించి తాగితే శరీర రోగనిరోధకశక్తి పెరుగుతుంది.

మేము వీణ అనే మహిళకు ఎలాంటి అబార్షన్లు చేయలేదు: హాస్పిటల్ యాజమాన్యం

మేము వీణ అనే మహిళకు ఎలాంటి అబార్షన్లు చేయలేదు: హాస్పిటల్ యాజమాన్యంమా సంజీవని హాస్పిటల్స్‌లో తను రెండుసార్లు అబార్షన్లు చేయించుకున్నానంటూ బాధితురాలు వీణ చేసిన వ్యాఖ్యలను కొట్టిపారేసింది ఆస్పత్రి యాజమాన్యం. తమ ఆసుపత్రుల్లో ఎలాంటి అబార్షన్లు చేయలేదని చెప్పారు. హర్షవీణ అనే మహిళ కేవలం తమ ఆసుపత్రికి కన్సల్టెన్సీ కోసం వచ్చారనీ, అర్థగంటలోపే కిట్ తీసుకుని వెళ్లిపోయారంటూ వెల్లడించారు. తమ ఆసుపత్రిలో చేసే చిన్న చికిత్సనైనా తాము రిజిస్టర్లో నమోదు చేస్తామనీ, కనుక ఆమె మా ఆసుపత్రిలో అబార్షన్ చేయించుకున్నానని చెప్పడంలో వాస్తవం లేదని కొట్టిపారేసారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోను సైతం వారు విడుదల చేసారు.

ఎమ్మెల్యే శ్రీధర్ ఇదివరకు వైసీపికి చెందినవారే, ఇప్పుడు జనసేన అంతే: బాధితురాలు

ఎమ్మెల్యే శ్రీధర్ ఇదివరకు వైసీపికి చెందినవారే, ఇప్పుడు జనసేన అంతే: బాధితురాలురైల్వేకోడూరు ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్ ను తనేదో హనీట్రాప్ లో పడేశానంటూ వస్తున్న వార్తలపై బాధితురాలు వీణ స్పందించింది. దీనిపై ఓ వీడియోలో మాట్లాడుతూ... నేను ఏ పార్టీ ప్రోద్బలంతోనూ ఏమీ చేయలేదు. ఎమ్మెల్యే శ్రీధర్ ఇంతకుముందు వైసిపి నుంచి సర్పంచ్ గా పనిచేసారు. సర్పంచ్ పదవికి రాజీనామా చేసి జనసేనలో చేరి ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికయ్యాడు. ఇలా ఆయన ఒక పార్టీ నుంచి ఇంకో పార్టీలోకి మారుతూ వచ్చారు. కనుక ఆయన గురించి చెప్పాల్సి వస్తే నేను జనసేన ఎమ్మెల్యే అనే కదా చెప్పాలి. అలాగని నేను జనసేన పార్టీని తప్పుపట్టినట్లు కాదు.

తెలంగాణలో ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు.. కేసీఆర్‌‍కు సిట్ నోటీసులు?

తెలంగాణలో ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు.. కేసీఆర్‌‍కు సిట్ నోటీసులు?తెలంగాణలో ఫోన్ ట్యాపింగ్ దర్యాప్తు కొత్త దశలోకి ప్రవేశిస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది. మాజీ ముఖ్యమంత్రి, బీఆర్ఎస్ అధ్యక్షుడు కేసీఆర్‌కు సిట్ నోటీసులు జారీ చేయడానికి సిద్ధమవుతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. బీఆర్ఎస్ పాలనలో అక్రమంగా ఫోన్ ట్యాపింగ్ జరిగిందన్న ఆరోపణల నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం సిట్‌ను ఏర్పాటు చేసింది. ఈ దర్యాప్తు దాదాపు రెండేళ్లుగా కొనసాగుతుండగా, కేటీఆర్, హరీష్ రావుతో సహా బీఆర్ఎస్ నాయకులు ఈ సుదీర్ఘ విచారణను ఒక ముగింపు లేని టీవీ సీరియల్‌తో పోలుస్తూ గతంలో వ్యంగ్య వ్యాఖ్యలు చేశారు.

శ్రీవారి లడ్డూలులో కల్తీ నెయ్యి నిజమేనంటూ సిట్ సంచలన విషయాలు

శ్రీవారి లడ్డూలులో కల్తీ నెయ్యి నిజమేనంటూ సిట్ సంచలన విషయాలుతిరుమల శ్రీవారి లడ్డూల్లో స్వచ్ఛమైన నెయ్యిని 2019 నుంచి 2024 వరకూ వాడలేదని సిట్ సంచలన విషయాలను బైటపెట్టింది. తితిదేకి కల్తీ నెయ్యి సరఫరా జరిగిన మాట వాస్తవమని తేల్చింది. తిరుమల లడ్డూ ప్రసాదంలో భగవాన్ పూర్ లోని భోలేబాబా ఆర్గానిక్ డెయిరీ మిల్క్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ నుంచి 68.17 లక్షల కిలోల కల్తీ నెయ్యిని సరఫరా చేసినట్లు సిట్ తెలియజేసింది. దీనితో రూ.234.51 కోట్ల నిధులను దుర్వినియోగం చేసారని పేర్కొన్నది. కల్తీ నెయ్యికి ఎలా తెరతీసారో స్పష్టంగా తన నివేదికలో వెల్లడించింది సిట్. తిరుమల లడ్డూలో కల్తీ నెయ్యిని పలు మార్గాల ద్వారా తెప్పించి కలిపేసారని వెల్లడించింది.

Tirupati laddu: లడ్డూలో ఆ కొవ్వు లేదు.. చంద్రబాబు నేలపై ముక్కు రాసి క్షమాపణ చెప్పాలి

Tirupati laddu: లడ్డూలో ఆ కొవ్వు లేదు.. చంద్రబాబు నేలపై ముక్కు రాసి క్షమాపణ చెప్పాలితిరుపతి పవిత్ర లడ్డూ ప్రసాదంలో జంతువుల కొవ్వును ఉపయోగించలేదని బుధవారం వెలుగులోకి వచ్చిన సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (సీబీఐ) ఛార్జిషీట్ ధృవీకరించిన నేపథ్యంలో, ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ భక్తులకు క్షమాపణ చెప్పాలని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ (వైఎస్సార్‌సీపీ) గురువారం డిమాండ్ చేసింది. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాలు (టీటీడీ) లడ్డూల తయారీకి ఉపయోగించే నెయ్యిలో జంతువుల కొవ్వు లేదని గత వారం నెల్లూరులోని ఒక కోర్టులో సీబీఐ దాఖలు చేసిన ఛార్జిషీట్‌లో ధృవీకరించిందనే నివేదికలపై వైఎస్సార్‌సీపీ 'సత్యమే గెలిచింది' అని స్పందించింది.

SriRam: ది మేజ్‌ నుంచి శ్రీరామ్‌ ఫస్ట్‌లుక్‌ అండ్‌ గ్లింప్స్‌

SriRam: ది మేజ్‌ నుంచి శ్రీరామ్‌ ఫస్ట్‌లుక్‌ అండ్‌ గ్లింప్స్‌ఆడవారి మాటలకు అర్థాలే వేరులే, ఒకరికి ఒకరు వంటి సూపర్‌హిట్‌ చిత్రాలతో తెలుగులో అందరికి సుపరిచితుడైన కథానాయకుడు శ్రీరామ్‌. ఈయన తమిళంలో పలు విజయవంతమైన చిత్రాల్లో హీరోగా నటించిన సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా శ్రీరామ్‌ హీరోగా తెలుగులో తెరకెక్కుతున్న చిత్రం 'ది మేజ్‌'. ప్రియాంక శర్మ , హృతిక శ్రీనివాసన్ నాయికగా నటిస్తున్న ఈ చిత్రానికి డాక్టర్‌ రవికిరణ్ గడలే దర్శకుడు.

కొచ్చిలో ఒకొరగజ్జ ప్రచారాన్ని భగ్నం చేయడానికి వారే బాధ్యులు!

కొచ్చిలో ఒకొరగజ్జ ప్రచారాన్ని భగ్నం చేయడానికి వారే బాధ్యులు!కన్నడ చిత్రం ‘కొరగజ్జ’ ప్రచార కార్యక్రమం కొచ్చిలో అనుకోని షెడ్యూల్ సమస్యల కారణంగా ఇబ్బందులు ఎదురయ్యాయి. జనవరి 24న కొచ్చి హాలిడే ఇన్‌లోని గ్రాండ్ బాల్‌రూమ్‌లో నిర్వహించాల్సిన ప్రెస్‌మీట్‌కి అదే సమయంలో మరో మలయాళ చిత్రం ప్రెస్ ఈవెంట్ షెడ్యూల్ కావడంతో వాయిదా పడింది. ఈ ప్రెస్‌మీట్‌కు సంబంధించిన ఆహ్వానాలు దాదాపు వారం రోజుల ముందుగానే కొచ్చి మీడియాకు పంపించబడ్డాయి.

సీతా పయనం నుంచి పయనమే..మెలోడియస్, రొమాంటిక్ పాట విడుదల

సీతా పయనం నుంచి పయనమే..మెలోడియస్, రొమాంటిక్ పాట విడుదలదర్శకుడు యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్ దర్శకత్వంలో రాబోతోన్న కొత్త చిత్రం 'సీతా పయనం'. ఈ మూవీలో యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్ కుమార్తె ఐశ్వర్య అర్జున్ హీరోయిన్‌గా తెరకు పరిచయం కాబోతోన్నారు. ఈ సినిమాలో నిరంజన్, సత్యరాజ్, ప్రకాష్ రాజ్, కోవై సరళ ఇతర ముఖ్య పాత్రల్ని పోషించారు. యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్ కూడా ఓ ప్రత్యేకమైన పాత్రలో నటించారు. అతని మేనల్లుడు యాక్షన్ ప్రిన్స్ ధ్రువ సర్జా మరో స్పెషల్ కామియో రోల్ పోషించారు. ఈ మూవీని ఫిబ్రవరి 14న రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు.

ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః రీమేక్ కనుక తరుణ్ చేయన్నాడు : సృజన్‌ యరబోలు

ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః రీమేక్ కనుక తరుణ్ చేయన్నాడు : సృజన్‌ యరబోలుమలయాళం లో కంటే ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః సినిమా చాలా అద్భుతంగా వచ్చింది. మలయాళం వర్షన్ చూడని వాళ్ళకి ఇది ఒక బ్లాక్ బస్టర్ సినిమాలా అనిపిస్తుంది. చూసిన వారికి సర్ ప్రైజ్ గా వుంటుంది. ఈ సినిమా చూస్తున్నప్పుడు ఆ సినిమా గుర్తుకు రాదు. ప్రిమియర్స్ మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది అని నిర్మాత సృజన్‌ యరబోలు అన్నారు.

NTR: ఎన్‌టీఆర్ కు రక్ష‌ణ క‌ల్పించిన ఢిల్లీ హైకోర్టు

NTR: ఎన్‌టీఆర్ కు రక్ష‌ణ క‌ల్పించిన ఢిల్లీ హైకోర్టువివిధ మాధ్య‌మాల్లో తన పేరు, ఫోటోలు, గుర్తింపును అనుమతి లేకుండా వాణిజ్య పరమైన ప్రయోజనాల కోసం వాడుతున్నారని ఎన్టీఆర్ కోర్టును ఆశ్రయిస్తూ పిటిష‌న్ వేశారు. ఈ విషయాన్ని పరిశీలించిన‌ ఢిల్లీ హైకోర్టు ఆయన వ్యక్తిత్వ హక్కులకు రక్షణ కల్పిస్తూ ఆదేశాల‌ను జారీ చేసింది.
