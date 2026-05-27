సంబంధిత వార్తలు
- ముఖ్యమంత్రి హోదాలో హస్తినకు విజయ్ ... నేడు ప్రధానితో భేటీ
- మీనాక్షి అమ్మవారి ఆలయ కార్ పార్కింగ్ వద్ద 17ఏళ్ల బాలుడి హత్య
- రైతులకు రుణమాఫీ.. రోజుకు ఐదు సినిమా షోలు.. సీఎం విజయ్
- కాంగ్రెస్ వెన్నుపోటు పొడిచింది - మోడీ వరుస విజయాలకు కాంగ్రెస్ అసమర్థత : ఉదయనిధి స్టాలిన్
- టీవీకే ప్రభుత్వ శుభవార్త... వచ్చే బిల్లింగ్ సైకిల్ నుంచే ఉచిత విద్యుత్ పథకం అమలు
Vijay : ఢిల్లీలో ప్రధానిని కలిసిన తమిళనాడు సీఎం విజయ్
తమిళనాడు కొత్త ముఖ్యమంత్రి విజయ్ ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీని కలిశారు. రాజధాని ఢిల్లీకి ముఖ్యమంత్రి హోదాలో విజయ్ తన మొదటి అధికారిక పర్యటనను కూడా ఇప్పటికే పూర్తి చేసుకున్నారు. గతంలో, 2023లో 'దళపతి' విజయ్ మోదీని కలిసినప్పుడు, విజయ్ కేవలం ఒక నటుడు మాత్రమే. అప్పట్లో మోదీ గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటూ, ప్రధానమంత్రి పదవిని అధిరోహించే దశలో ఉన్నారు.
Vijay_Modi
నేడు, 2026లో, వారిద్దరి కెరీర్ గ్రాఫ్లలో ఒక చారిత్రాత్మకమైన ఉన్నతిని మనం గమనించవచ్చు. మోదీ దేశంలోనే అత్యంత విజయవంతమైన ప్రధానమంత్రులలో ఒకరిగా నిలవగా, విజయ్ అత్యంత ఆకర్షణీయమైన ముఖ్యమంత్రులలో ఒకరిగా గుర్తింపు పొందారు.
ఇక్కడ ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే, విజయ్ సిద్ధాంతపరంగా బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా ఉండేవారు. అంతేకాక, తమిళనాడు రాష్ట్ర స్థాయిలో ఆయన కాంగ్రెస్ పార్టీతో పొత్తు కూడా పెట్టుకున్నారు. కాబట్టి, ఈ నేపథ్యంలో మోదీతో ఆయన జరిపిన నేటి భేటీకి మరింత విశేష ప్రాధాన్యత ఏర్పడింది.
బుధవారం ఢిల్లీలో, కాంగ్రస్ నేత విజయ్ రాహుల్ గాంధీని, కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన ఇతర అగ్ర నాయకులను కూడా కలిసే అవకాశం ఉందని వార్తలు వస్తున్నాయి.
Nivetha Pethuraj: వెంకీ, చిరు సినిమాల్లో ఛాన్స్ కొట్టేసిన నివేదా పేతురాజ్
సీనియర్ తారల సరసన వరుసగా అవకాశాలు దక్కించుకుంటూ, నటి నివేదా పేతురాజ్ తన టాలీవుడ్ కెరీర్లో ఎట్టకేలకు ఒక ఆశాజనకమైన దశలోకి అడుగుపెడుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది. నివేదా 'మెంటల్ మదిలో' చిత్రంతో తెలుగు చిత్రసీమలో అడుగుపెట్టింది, కానీ ఆ సినిమా ఆమెకు గుర్తింపును తీసుకురాలేకపోయింది. ఆ తర్వాత, 'అల వైకుంఠపురములో' చిత్రంలో ఆమె కనిపించడం ద్వారా ప్రేక్షకుల్లో మంచి గుర్తింపు లభించినప్పటికీ, ఆపై పెద్దగా ఆఫర్లు లభించలేదు.
Madhura Sridhar: అలా చేయడంతో ఇండస్ట్రీ పరువు పోతుంది : మధుర శ్రీధర్ రెడ్డి
ఇటీవల సినిమా ఈవెంట్స్, ఇతర వేదికలపై చిత్ర పరిశ్రమలో సమస్యల్లో ఉన్నాం, ఇబ్బందులు పడుతున్నాం అంటూ ఫిలింమేకర్స్ చెప్పడం చూస్తున్నాం. ఇలా టాలీవుడ్ లోని కొందరు ప్రతిసారీ చేస్తున్న వ్యాఖ్యలపై దర్శక నిర్మాత మధుర శ్రీధర్ రెడ్డి స్పందించారు. సినిమా అనేది అద్భుతమైన మీడియం అని, దాన్ని బాధల వేదికగా మార్చొద్దని ఆయన సోషల్ మీడియా పోస్ట్ చేశారు.
సందిగ్ధం విజయం సాధించాలని కోరుకుంటున్నా : తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్
సంధ్య తిరువీధుల నిర్మాణంలో తీర్థ క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై పార్థసారధి కొమ్మోజు దర్శకత్వంలో రానున్న చిత్రం ‘సందిగ్ధం’. ఈ మూవీలో నిహాల్, ప్రియా దేశ్ పాగ్, అర్జున్ సిహెచ్, కాజల్ తివారి మెయిన్ లీడ్స్లో నటించగా, విలన్ రోల్ లో తెర చేప ఫేమ్ నవీన్ సంకరపు నటించారు. ఈ సినిమాని మే 29న రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు.మంగళవారం నాడు ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్ ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేశారు.
Srikanth: మిడిల్ క్లాస్ కుటుంబాలందరికీ కనెక్ట్ అయ్యే మిస్టర్ మిడిల్ క్లాస్ :శ్రీకాంత్
శ్రీకాంత్, లయ హీరో హీరోయిన్స్ గా నటకిరీటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ ప్రధాన పాత్రలో ప్రముఖ దర్శకుడు జి. నాగేశ్వర్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న అవుట్ అండ్ అవుట్ ఎంటర్టైనర్ మిస్టర్ మిడిల్ క్లాస్. జీకే & సిఎన్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం టీజర్ ని ఈ రోజు లాంచ్ చేశారు. ప్రముఖ దర్శకులు ఎస్వీ కృష్ణారెడ్డి, నిర్మాత అచ్చిరెడ్డి ఈ వేడుకలో ముఖ్య అతిధులుగా పాల్గొన్నారు.
Dil Raju: కథా బలమున్న చిల్డ్రన్ ఫిలిం సమ్మర్ హాలిడేస్ ఎంటర్ టైన్ చేయాలి : దిల్ రాజు
చిల్డ్రన్ మూవీగా సమ్మర్ హాలిడేస్ ను ధీరజ్ మొగిలినేని రూపొందించారు. చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలను గుర్తుచేసే ఒక అందమైన కథతో దర్శకుడు శ్రీకర్ రూపొందించారు. ఈ చిత్రంలో మాస్టర్ రోహన్, మాస్టర్ అరుణ్, బేబి ఖుషి కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. త్వరలోనే "సమ్మర్ హాలిడేస్" సినిమా గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది. ఈ రోజు ఈ చిత్ర టీజర్ లాంఛ్ ఈవెంట్ ను ప్రముఖ నిర్మాత దిల్ రాజు ముఖ్య అతిథిగా నిర్వహించారు.