26-10-2025 ఆదివారం దినఫలాలు - ప్రయాణంలో అవస్థలు ఎదుర్కుంటారు...

మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
నిర్విరామంగా శ్రమిస్తారు. ప్రముఖులతో పరిచయం ఏర్పడుతుంది. వ్యాపకాలు అధికమవుతాయి. ప్రత్యర్థులతో జాగ్రత్త. విలాసాలకు విపరీతంగా వ్యయం చేస్తారు. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. ముఖ్యుల కలయక వీలుపడదు. ప్రయాణంలో అవస్థలు ఎదుర్కుంటారు.
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
మీదైన రంగంలో రాణిస్తారు. వస్త్రప్రాప్తి, ధనలాభం ఉన్నాయి. వ్యవహారాలను సమర్థంగా నిర్వహిస్తారు. ఆపన్నులకు సాయం అందిస్తారు. కొత్త వ్యక్తులతో జాగ్రత్త. పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. పత్రాలు అందుకుంటారు. వివాదాలు సద్దుమణుగుతాయి.
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
ఖర్చులు అధికం, ప్రయోజనకరం. మాటతీరు ఆకట్టుకుంటుంది. సభ్యత్వాలు స్వీకరిస్తారు. చేపట్టిన పనులు సాగవు. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం తగదు. పిల్లల దూకుడు అదుపుచేయండి. ఆత్మీయుల ఆహ్వానం ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. ఆప్తులతో సంభాషిస్తారు.
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
వివాహయత్నాలు తీవ్రంగా సాగిస్తారు. మధ్యవర్తులను నమ్మవద్దు. ఖర్చులు అంచనాలను మించుతాయి. పొదుపు ధనం ముందుగా గ్రహిస్తారు. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. మీ శ్రీమతి వైఖరిలో మార్పు వస్తుంది. ఆలయాలు, కొత్త ప్రదేశాలు సందర్శిస్తారు.
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
వేడుకను ఆర్భాటంగా చేస్తారు. మీ ఉన్నతి కొంతమందికి అపోహ కలిగిస్తుంది. సకాలంలో చెల్లింపులు జరుపుతారు. పనులు ఒక పట్టాన సాగవు. నోటీసులు అందుకుంటారు. మీ సహాయంతో ఒకరికి మంచి జరుగుతుంది. జూదాలు, బెట్టింగులకు పాల్పడవద్దు.
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
రుణవిముక్తులై తాకట్టు విడిపించుకుంటారు. వ్యాపకాలు అధికమవుతాయి. సావకాశంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఖర్చులు విపరీతం. అవసరాలు వాయిదా వేసుకుంటారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. వ్యతిరేకులతో జాగ్రత్త. ముఖ్యులకు స్వాగతం పలుకుతారు.
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
అనుకూలతలు అంతంత మాత్రమే. ఆలోచనలు నిలకడగా ఉండవు. చీటికి మాటికి అసహనం చెందుతారు. కుటుంబీకులు మీ అశక్తతను అర్ధం చేసుకుంటారు. సన్నిహితుల వ్యాఖ్యలు మీపై సత్ ప్రభావం చూపుతాయి. పనులు, బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు.
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. కొంతమంది వ్యాఖ్యలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. విమర్శలు పట్టించుకోవద్దు. మీ సమర్థతపై నమ్మకం పెంచుకోండి. ఖర్చులు సామాన్యం. వాగ్వాదాలకు దిగవద్దు. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. వాహనం నడిపేటపుడు జాగ్రత్త.
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
అవకాశాలను దక్కించుకుంటారు. కొత్త పరిచయాలేర్పడతాయి. ఆత్మీయుల ఆహ్వానం ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. పనులు సావకాశంగా పూర్తి చేస్తారు. గృహం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. దుబారా ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. బ్యాంకు వివరాలు గోప్యంగా ఉంచండి.
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
ధైర్యంగా వ్యవహరిస్తారు. మీ మనోబలమే శ్రీరామరక్ష. అపజయాలకు కుంగిపోవద్దు. పెద్ద ఖర్చు తగిలే ఆస్కారం ఉంది. చేపట్టిన పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. దంపతుల మధ్య ఏకాభిప్రాయం నెలకొంటుంది. పొగొట్టుకున్న పత్రాలు తిరిగి పొందుతారు.
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. స్థిమితంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. దైవకార్యాలకు వ్యయం చేస్తారు. ఇతరులను మీ విషయాలకు దూరంగా ఉంచండి. పత్రాలు, వస్తువులు జాగ్రత్త. బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. పిల్లల మొండితనం ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది.
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
యత్నాలు ప్రోత్సాహకరంగా సాగుతాయి. ఖర్చులు విపరీతం. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. గృహంలో సందడి నెలకొంటుంది. పత్రాల్లో సవరణలు సాధ్యపడతాయి. ఫోన్ సందేశాలను నమ్మవద్దు. ప్రతి విషయం క్షుణ్ణంగా తెలుసుకోవాలి. దైవదీక్షలు స్వీకరిస్తారు.