మంగళవారం, 21 అక్టోబరు 2025
  1. ఆధ్యాత్మికం
  2. భవిష్యవాణి
  3. దినఫలం
Written By రామన్

21-10-2025 మంగళవారం దినఫలాలు - ఆత్మీయులతో సంభాషణ మనోధైర్యాన్నిస్తుంది...

మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
వాక్చాతుర్యంతో రాణిస్తారు. సంప్రదింపులు ఫలిస్తాయి. సముచిత నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. నిలిపివేసిన పనులు పూర్తి చేస్తారు. నగదు డ్రా చేసేటపుడు జాగ్రత్త. సాయం అడుగవద్దు. కొత్తవ్యక్తులు మోసగించే ఆస్కారం ఉంది. పోగొట్టుకున్న పత్రాలు సంపాదిస్తారు.
 
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. మీ జోక్యం అనివార్యం. మీ సలహా ఉభయులకూ ఆమోదయోగ్యమవుతుంది. విలాసాలకు విలాసాలకు ఖర్చుచేస్తారు. పనులు ఒక పట్టాన సాగవు. ప్రయాణం సాఫీగా సాగుతుంది. 
 
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
సంప్రదింపులతో తీరిక ఉండదు. నిర్విరామంగా శ్రమిస్తారు. పెద్దల సలహా పాటించండి. దంపతుల మధ్య దాపరికం తగదు. రోజువారీ ఖర్చులే ఉంటాయి. స్థిమితంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. ఫోన్ సందేశాలు పట్టించుకోవద్దు.
 
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
రుణసమస్యలు పరిష్కారమవుతుంది. మానసికంగా కుదుటపడతారు. ఖర్చులు సామాన్యం. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. నగదు, విలువైన వస్తువులు జాగ్రత్త. అపరిచితులతో మితంగా సంభాషించండి. పనులు మొండిగా పూర్తి చేస్తారు. ఆహ్వానం అందుకుంటారు.
 
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
వ్యవహారజయం. ధనలాభం ఉన్నాయి. కలుపుగోలుగా వ్యవహరిస్తారు. విలాసాలకు వ్యయం చేస్తారు. పనులు సానుకూలమవుతాయి. కొత్త విషయాలు తెలుసుకుంటారు. పిల్లలకు శుభయోగం. విదేశాల సందర్శనకు సన్నాహాలు సాగిస్తారు. దైవకార్యంలో పాల్గొంటారు. 
 
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
పెద్దల వ్యాఖ్యలు మీ పై బాగా పనిచేస్తాయి. ఉత్సాహంగా యత్నాలు సాగిస్తారు. అవకాశం కలిసివస్తుంది. ఖర్చులు విపరీతం. అవసరాలకు ధనం అందుతుంది. పనులు వేగవంతమవుతాయి. దంపతుల మధ్య సఖ్యత లోపం. పాతపరిచయస్తులు తారసపడతారు. 
 
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
ఆలోచనలు నిలకడగా ఉండవు. చిన్న విషయానికే ఆందోళన చెందుతారు. అవకాశాలు చేజారిపోతాయి పనుల్లో ఒత్తిడి, చికాకులు అధికం. మనోధైర్యంతో మెలగండి. పొదుపు ధనం ముందుగా గ్రహిస్తారు. మీ శ్రీమతి చొరవతో ఒక సమస్య సానుకూలమవుతుంది. 
 
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
అన్నివిధాలా కలిసివస్తుంది. వివాదాలు సద్దుమణుగుతాయి. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. పరిచయాలు ఉన్నతికి దోహదపడతాయి. అవకాశాలను వదులుకోవద్దు. ఇంటి మరమ్మతులు చేపడతారు. ఖరీదైన వస్తువులు జాగ్రత్త. ఆటంకాలెదురైనా పనులు పూర్తిచేస్తారు. 
 
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
కార్యక్రమాలు సజావుగా సాగుతాయి. ఆశయం నెరవేరుతుంది. ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. బాధ్యతలు చేపడతారు. ఆప్తులకు ముఖ్య సమాచారం అందిస్తారు. ఖర్చులు సామాన్యం. పనులు వేగవంతమవుతాయి. నగదు డ్రా చేసేటపుడు జాగ్రత్త. 
 
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
అనుకూలతలు అంతంత మాత్రమే. మీ సమర్ధతపై నమ్మకం సన్నగిల్లుతుంది. ఏ విషయంపై ఆసక్తి ఉండదు. అన్యమస్కంగా గడుపుతారు. ఖర్చులు విపరీతం. పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. ఆప్తులతో సంభాషిస్తారు. ఒక సమాచారం ఊరటనిస్తుంది.
 
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
వ్యవహారాలతో తీరిక ఉండదు. పనిభారం, విశ్రాంతి లోపం. అనాలోచిత నిర్ణయాలు తగవు. పెద్దల సలహా పాటించండి ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. ప్రముఖుల కలయిక సాధ్యపడదు. పనుల సానుకూలతకు మరింత శ్రమించాలి. బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. 
 
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
ప్రతికూలతలు అధికం. కార్యసిద్ధికి మరింత శ్రమించాలి. సహాయం ఆశించవద్దు. పట్టుదలతో యత్నాలు సాగించండి. రావలసిన ధనాన్ని లౌక్యంగా వసూలు చేసుకోవాలి. ఆత్మీయులతో సంభాషణ మనోధైర్యాన్నిస్తుంది. పనులు సకాలంలో పూర్తి చేయగల్గుతారు.

