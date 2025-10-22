బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం: రెడ్ అలర్ట్.. రానున్న 24 గంటల్లో భారీ వర్షాలు

ఉత్తర శ్రీలంక తీరంలో నైరుతి బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం అక్టోబర్ 22న వాయువ్య దిశగా కదిలే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ బుధవారం తెలిపింది. ఈ అల్పపీడనం వాయువ్య దిశగా కదులుతున్నందున, రాబోయే 12 గంటల్లో ఉత్తర తమిళనాడు, దక్షిణ ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరాలకు ఆనుకుని ఉన్న నైరుతి, దానికి ఆనుకుని ఉన్న పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలోవాయుగుండంగా తీవ్రమయ్యే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ ఒక పత్రికా ప్రకటనలో తెలిపింది.
ఆ తర్వాత 12 గంటల్లో ఉత్తర తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి, దక్షిణ ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరాల మీదుగా ఇది కదులుతుంది. అల్పపీడన ద్రోణి ప్రభావంతో నెల్లూరు, ప్రకాశం, తిరుపతి, అన్నమయ్య, చిత్తూరు, కడప జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది.
శ్రీ సత్యసాయి, అనంతపురం, నంద్యాల, కర్నూలు, బాపట్ల జిల్లాల్లో కూడా భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. ప్రకాశం, నెల్లూరు, కడప, అన్నమయ్య, తిరుపతి, చిత్తూరు జిల్లాల్లో రెడ్ అలర్ట్, కర్నూలు, నంద్యాల, అనంతపురం, శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ ప్రకటించింది.
రెడ్ అలర్ట్ 24 గంటల్లో 20 సెం.మీ కంటే ఎక్కువ భారీ నుండి అతి భారీ వర్షపాతాన్ని సూచిస్తుంది. ఆరెంజ్ అలర్ట్ 11 నుండి 20 సెం.మీ వరకు భారీ వర్షపాతాన్ని సూచిస్తుంది. దీనిపై హోం మంత్రి వంగలపూడి అనిత ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ అథారిటీ (ఏపీఎస్డీఎంఏ) అధికారులతో పరిస్థితిని సమీక్షించారు.
అవసరమైతే తప్ప, ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉన్నందున ప్రజలు ప్రయాణాలకు దూరంగా ఉండాలని అనిత తెలిపారు. ప్రజలు సురక్షితంగా ఉండాలని ఆమె సూచించారు. సహాయక చర్యలకు సిద్ధంగా ఉండాలని పోలీసులు, ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఎస్డీఆర్ఎఫ్ అగ్నిమాపక విభాగాలను ఆమె ఆదేశించారు.
అలాగే జిల్లా కంట్రోల్ రూమ్లను అప్రమత్తంగా ఉండాలని పిలుపునిచ్చారు. అధికారులను అప్రమత్తం చేస్తూ, లోతట్టు ప్రాంతాలలో నివసించే ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాలని రెవెన్యూ మంత్రి ఎ సత్య ప్రసాద్ ఆదేశించారు. మత్స్యకారులు చేపలు పట్టడానికి సముద్రంలోకి వెళ్లకుండా చూసుకోవాలని ఆయన అధికారులను ఆదేశించారు.
ఇంతలో, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ అథారిటీ (ఏపీఎస్డీఎంఏ) మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ప్రఖార్ జైన్ ప్రజలు చెట్లు, పెద్ద హోర్డింగ్ల కింద ఆశ్రయం పొందకుండా జాగ్రత్త వహించాలని హెచ్చరించారు. లోతట్టు ప్రాంతాలలో నివసించే ప్రజలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. పొంగిపొర్లుతున్న రోడ్లు మరియు వాగులను దాటడానికి ప్రయత్నించవద్దని జైన్ ఒక అధికారిక పత్రికా ప్రకటనలో తెలిపారు.