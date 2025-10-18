శనివారం, 18 అక్టోబరు 2025
  • Follow us
  1. ఆధ్యాత్మికం
  2. భవిష్యవాణి
  3. వారఫలం
Written By రామన్
Last Updated : శనివారం, 18 అక్టోబరు 2025 (19:35 IST)

19-10-2015 నుంచి 25-10-2025 వరకు మీ వార రాశిఫలాలు

Weekly Horoscope
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
అన్ని రంగాల వారికి కలిసివచ్చే సమయం. కార్యసాధనలో సఫలీకృతులవుతారు. కొత్త ఆలోచనలు స్ఫురిస్తాయి. ధైర్యంగా ముందుకు సాగుతారు. మంగళవారం నాడు పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మెలగండి. ఒంటెద్దు పోకడ తగదు. నిర్ణయం తీసుకునే ముందు పెద్దలను సంప్రదించండి. ఆదాయం సంతృప్తికరం. ఆర్భాటాలకు విపరీతంగా ఖర్చు చేస్తారు. బంధువులతో ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. చేస్తున్న పనులపై శ్రద్ధ వహించండి. సంతానం అత్యుత్సాహం అదుపు చేయండి. ఏ విషయాన్నీ తేలికగా తీసుకోవద్దు. వ్యాపారాలు ప్రోత్సాహకరంగా సాగుతాయి. తాత్కాలిక వ్యాపారం చేపడతారు. ఉద్యోగ విధులను సమర్థంగా నిర్వహిస్తారు. మీ పనితీరు అధికారులను ఆకట్టుకుంటుంది. ధార్మికత పెంపొందుతుంది. ఆలయాలకు విరాళాలు అందిస్తారు. ప్రయాణం సాఫీగా సాగుతుంది. 
 
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
గ్రహబలం అనుకూలంగా ఉంది. బాధ్యతలను సమర్ధంగా నిర్వహిస్తారు. కృషికి అదృష్టం తోడవుతుంది. అవకాశాలను చేజిక్కించుకుంటారు. గురువారం నాడు సంబంధం లేని విషయాల జోలికి పోవద్దు. లావాదేవీల్లో ఏమరుపాటు తగదు. ఆదాయానికి తగ్గట్టుగా ఖర్చులుంటాయి. చెల్లింపుల్లో అలక్ష్యం తగదు. చేపట్టిన పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. దంపతుల మధ్య అన్యోన్యత నెలకొంటుంది. పరిచయస్తులను విందుకు ఆహ్వానిస్తారు. ఆరోగ్యం జాగ్రత్త. ప్రముఖుల సందర్శనం వీలుపడదు. మొండిగా యత్నాలు సాగిస్తారు. కనిపించకుండా పోయిన పత్రాలు లభ్యమవుతాయి. ప్రైవేట్ ఉద్యోగస్తులకు పనిభారం. ఉద్యోగస్తులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఎవరినీ అతిగా నమ్మవద్దు. చిరువ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. దైవ, సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. 
 
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
ఆత్మస్థైర్యంతో కొత్తయత్నాలు మొదలు పెడతారు. మీ కృషికి అదృష్టం తోడవుతుంది. పెద్దల ఆశీస్సులందుకుంటారు. మీ శ్రీమతి ప్రోత్సాహం ఉంటుంది. ఖర్చులు అధికం. విలాసాలకు విపరీతంగా ఖర్చుచేస్తారు. ఆదివారంనాడు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అత్యుత్సాహం ప్రదర్శించవద్దు. పరిచయస్తులను విందులకు ఆహ్వానిస్తారు. గృహం సందడిగా ఉంటుంది. చెల్లింపులు, పత్రాలు రెన్యువల్లో అలక్ష్యం తగదు. పనులు, బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి. బంధుమిత్రులతో తరచు సంభాషిస్తారు. ఒక సమాచారం ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. సంస్థల స్థాపనలకు అనుకూలం. తాత్కాలిక వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. వృత్తి ఉద్యోగ బాధ్యతలను సమర్ధంగా నిర్వహిస్తారు. ఉపాధ్యాయులకు పదోన్నతి. నిరుద్యోగులకు సదావకాశాలు లభిస్తాయి. ఆధ్యాత్మిక చింతన అధికమవుతుతుంది. 
 
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
పరిస్థితులు క్రమంగా చక్కబడతాయి. అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. మీ కృషి ఫలిస్తుంది. ఆందోళన తగ్గి కుదుటపడతారు. ముఖ్యమైన వ్యవహారాలు పురోగతిన సాగుతాయి. మీ అభిప్రాయాలకు స్పందన లభిస్తుంది. మొదలెట్టిన పనులు మధ్యలో ఆపివేయొద్దు. ఆదాయం ఫర్వాలేదనిపిస్తుంది. ఖర్చులు భారమనిపించవు. సంతానం కోసం విపరీతంగా ఖర్చు చేస్తారు. దంపతుల మధ్య అన్యోన్యత నెలకొంటుంది. సోమవారం నాడు నగదు డ్రా చేసేటపుడు జాగ్రత్త. అపరిచితులను ఓ కంట కనిపెట్టండి. కనిపించకుండా పోయిన పత్రాలు లభ్యమవుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. పెట్టుబడులపై దృష్టి పెడతారు. ఉద్యోగపరంగా మంచి ఫలితాలున్నాయి. ఉపాధి పథకాల్లో నిలదొక్కుకుంటారు. చిరువ్యాపారాలు ఊపందుకుంటాయి. వృత్తుల వారికి సామాన్యం. వివాదాలు కొలిక్కివస్తాయి. 
 
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకుంటారు. ఖర్చులు తగ్గించుకోవటం శ్రేయస్కరం. భవిష్యత్తులో ధనసమస్య తలెత్తకుండా జాగ్రత్తపడండి. ఆలస్యంగానైనా చేపట్టిన పనులు పూర్తి చేయగల్లుగతారు. బుధవారం నాడు కొత్తవారితో మితంగా సంభాషించండి. ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంటుంది. ఆత్మీయులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. చిన్ననాటి పరిచయస్తుల కలయిక ఉత్సాహం కలిగిస్తుంది. పత్రాల్లో సవరణలు సాధ్యపడతాయి. వివాహయత్నం ఫలించే సూచనలున్నాయి. తాహతుకు మించిన హామీలివ్వవద్దు. పెద్దల సలహా పాటించండి. మీ చొరవతో ఒకరికి సదావకాశం లభిస్తుంది. బంధుత్వాలు, పరిచయాలు బలపడతాయి. వ్యాపారాభివృద్ధికి మరింత శ్రమించాలి. ఉద్యోగ విధులపై శ్రద్ధ వహించండి. ఒత్తిళ్లు, ధనప్రలోభాలకు లొంగవద్దు. వేడుకలు, వినోదాల్లో దూకుడు తగదు. 
 
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
కార్యసాధనకు సంకల్పబలం ముఖ్యం. అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. సంప్రదింపులు ముగింపు దశకు చేరుకుంటాయి. ఒప్పందాల్లో జాగ్రత్త. మీ నిర్ణయం కొంతకాలం వాయిదా వేయటం శ్రేయస్కరం. పెద్దల సలహా తీసుకోండి. పెద్దఖర్చు ఎదురవుతుంది. ఆదాయ మార్గాలు అన్వేషిస్తారు. అవసరానికి ధనం అందుతుంది. ఇతరులను మీ విషయాలకు దూరంగా ఉంచండి. ఆదివారం నాడు ఏ పనీ చేయ బుద్ధికాదు. ఆత్మీయులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. పత్రాల్లో సవరణలు సాధ్యపడవు. దూరపు బంధువుల ఆహ్వానం అందుకుంటారు. దంపతుల మధ్య స్వల్పకలహం. చీటికిమాటికి అసహనం చెందుతారు. వ్యాపారాభివృద్ధికి పథకాలు అమలు చేస్తారు. షాపుల స్థలమార్పు అనివార్యం. ఉద్యోగ బాధ్యతలపై శ్రద్ధ వహించండి. అధికారులకు స్థానచలనం. ప్రయాణం తలపెడతారు.
 
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
మీ నేర్పునకు పరీక్షాసమయం. వ్యవహారాల్లో తప్పటడుగు వేసే ఆస్కారం ఉంది. కొందరి వ్యాఖ్యలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. మనోబలంతో ముందుకు సాగుండి. సాయం ఆశించవద్దు. స్వయంకృషితోనే అనుకున్నది సాధిస్తారు. ఊహించని ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. ఒక అవసరానికి ఉంచిన ధనం మరోదానికి ఖర్చుచేస్తారు. ఆలస్యంగానైనా పనులు అనుకున్న విధంగా పూర్తికాగలవు. ఆత్మీయులతో తరచుగా సంభాషిస్తారు. కనిపించకుండా పోయిన వస్తువులు లభ్చమవుతాయి. వివాహయత్నాలు తీవ్రంగా సాగిస్తారు. ఒక సంబంధం కుదిరే సూచనలున్నాయి. నిశ్చితార్ధంలో జాగ్రత్త. ఉపాధి పథకాలు సామాన్యంగా సాగుతాయి. కొత్త వ్యాపారాలు కలిసిరావు. ప్రస్తుత వ్యాపారాలే శ్రేయస్కరం. ఉద్యోగస్తులకు ధనప్రలోభం తగదు. ఆధ్యాత్మిక, సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. 
 
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
ఈ వారం అనుకూలదాయకం. మీ కృషి ఫలిస్తుంది. లక్ష్యానికి చేరువవుతారు. ఆదాయం సంతృప్తికరం. దీర్ఘకాలిక సమస్యలు తొలగుతాయి. ప్రణాళికాబద్ధంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. పొదుపు పథకాలపై దృష్టి పెడతారు. చిట్స్, ఫైనాన్సుల జోలికి పోవద్దు. నమ్మకస్తులే తప్పుదారి పట్టించే ఆస్కారం ఉంది. దంపతుల మధ్య దాపరికం తగదు. మీ సాయంతో ఒకరికి లబ్ధి చేకూరుతుంది. గృహమరమ్మలు చేపడతారు. సంతానం కదలికలపై కన్నేసి ఉంచండి. ఏ విషయాన్నీ తేలికగా తీసుకోవద్దు. ఆప్తుల ఆహ్వానం ఉత్సాహపరుస్తుంది. ఆశావహదృక్పథంతో ఉద్యోగయత్నం సాగించండి. ఉద్యోగస్తుల కార్యకలాపాలు ప్రశాంతంగా సాగుతాయి. వ్యాపారాల్లో లాభనష్టాలు సమీక్షించుకుంటారు ఆటుపోట్లను ధీటుగా ఎదుర్కుంటారు. అసాంఘిక కార్యకలాపాల జోలికి పోవద్దు. 
 
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వపాదం
లావాదేవీలు విజయవంతమవుతాయి. ఆర్థిక సమస్యలకు పరిష్కారం గోచరిస్తుంది. సకాలంలో చెల్లింపులు జరుపుతారు. పెట్టుబడుల విషయంలో పునరాలోచన శ్రేయస్కరం. పనులు సజావుగా సాగుతాయి. సోమవారం నాడు అనుకోని సంఘటన ఎదురువుతుంది. ఇతరుల విషయంలో జోక్యం చేసుకోవద్దు. మీ శ్రీమతి వద్ద దాపరికం తగదు. సంతానం దూకుడు అదుపు చేయండి. కొత్త యత్నాలకు శ్రీకారం చుడతారు. మీ కృషిలో లోపం లేకుండా చూసుకోండి. సలహాలు, సాయం ఆశించవద్దు. కొందరి వ్యాఖ్యలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. పట్టుదలతో యత్నాలు సాగించండి. వ్యాపారాలు జోరుగా సాగుతాయి. ఉమ్మడి వ్యాపారాలపై దృష్టిపెడతారు. ఉద్యోగపరంగా మంచి ఫలితాలున్నాయి. ప్రైవేట్ ఉద్యోగస్తులకు మెరుగైన అవకాశం లభిస్తుంది. కీలక సమావేశాల్లో పాల్గొంటారు. 
 
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
అనుకూలతలు నెలకొంటాయి. లక్ష్యానికి చేరువవుతారు. ఆలోచనలు కార్యరూపంలో పెడతారు. ఆదాయం సంతృప్తికరం. వినోదాలకు విపరీతంగా ఖర్చుచేస్తారు. మీ జోక్యంతో ఒక వివాదం సద్దుమణుగుతుంది. బుధవారం నాడు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. పనులు, బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. నమ్మకస్తులే తప్పుదారి పట్టించేందుకు యత్నిస్తారు. దూరపు బంధువుల ఆహ్వానం సంతోషం కలిగిస్తుంది. గృహమరమ్మతులు చేపడతారు. పత్రాలు, నగదు జాగ్రత్త. తరచు ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. దంపతుల మధ్య అన్యోన్యత నెలకొంటుంది. వివాహయత్నాలు తీవ్రంగా సాగిస్తారు. ఒక సంబంధం కుదిరే సూచనలున్నాయి. నిరుద్యోగుల కృషి ఫలిస్తుంది. అధికారులకు హోదామార్పు. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. చిరువ్యాపారులకు ఆశాజనకం. బెట్టింగ్లకు పాల్పడవద్దు. 
 
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
ధృఢసంకల్పంతో కార్యసిద్ధికి శ్రమించండి. మీ కష్టం వృధాకాదు. త్వరలో సంతోషకరమైన వార్తలు వింటారు. ఇంటి విషయాలు పట్టించుకోండి. ఆదాయం సంతృప్తికరం. విలాసాలు, వినోదాలకు విపరీతంగా ఖర్చు చేస్తారు. కొన్ని పనులు ఆకస్మికంగా పూర్తవుతాయి. శనివారం నాడు నగదు డ్రా చేసేటపుడు జాగ్రత్త. చుట్టుపక్కల వారిని ఓ కంట కనిపెట్టండి. సంతానం విషయంలో శుభపరిణామాలున్నాయి. ఆహ్వానం, పత్రాలు అందుకుంటారు. ఫోన్ సందేశాలు పట్టించుకోవద్దు. గృహమార్పు కలిసివస్తుంది. ఆప్తులతో ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. సేవా, సాంకేతిక రంగాల వారికి సదావకాశాలు లభిస్తాయి. వ్యాపారాలు ఊపందుకుంటాయి. ఆటుపోట్లను అధిగమిస్తారు. తాత్కాలిక వ్యాపారుల ఆదాయం బాగుంటుంది. రిటైర్డు ఉద్యోగస్తులకు ఆత్మీయ వీడ్కోలు పలుకుతారు. 
 
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
సత్ఫలితాలు గోచరిస్తున్నాయి. మనోధైర్యంతో ముందుకు సాగండి. సాయం ఆశించవద్దు. స్వయంకృషితోనే కార్యం సాధిస్తారు. ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో పనులు నెరవేరుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఆత్మీయులతో ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. కొంతమొత్తం ధనం అందుతుంది. పొదుపు పథకాల పట్ల ఆకర్షితులవుతారు. ప్రభుత్వ సంస్థల్లోనే మదుపు చేయండి. వినోదాలు, విలాసాలకు విపరీతంగా ఖర్చుచేస్తారు. సోమ, మంగళవారాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. పరిచయం లేని వారితో జాగ్రత్త. ముఖ్యమైన వివరాలు గోప్యంగా ఉండండి. వివాహయత్నం ఫలిస్తుంది. అవతలి వారి తాహతుకు తగ్గట్టు మెలగండి. ఉద్యోగ బాధ్యతలను సమర్ధంగా నిర్వహిస్తారు. నిరుద్యోగులకు ఉపాధి అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. వ్యాపారాల్లో లాభాలు గడిస్తారు. నూతన వ్యాపారాలు కలిసివస్తాయి. 

Watch More Videos

ఒక్క రాత్రికి రూ. 10 వేలు ఇస్తా, నాతో పడుకుంటావా?: కామాంధుడికి దేహశుద్ధి (video)

ఒక్క రాత్రికి రూ. 10 వేలు ఇస్తా, నాతో పడుకుంటావా?: కామాంధుడికి దేహశుద్ధి (video)ఓ కామాంధుడు ఆసుపత్రిలో నర్సుల పట్ల అనుచితంగా ప్రవర్తించాడు. ఒక్క రాత్రికి రూ. 10,000 ఇస్తాను, నాతో పడుకుంటావా అంటూ నేరుగా నర్సును అడిగాడు. దాంతో అతడిని ఏం చేయాలో అదే చేసారు. ఉత్తరాఖండ్ లోని డెహ్రాడూన్ సిఎంఐ ఆసుపత్రిలో నర్సులను ఓ వ్యక్తి లైంగికంగా వేధించాడు. నర్సులు పనిచేసే వార్డుల్లోకి ప్రవేశించిన ఈ కామాంధుడు... వారితో రోజుకి రూ. 10 వేలు ఇస్తా, నాతో పడుకుంటావా అంటూ అసభ్యంగా మాట్లాడాడు. అతడి చెడు ప్రవర్తనపై తీవ్ర ఆగ్రహం చెందిన నర్సులు, సిబ్బంది అతడిని పట్టుకుని చితకబాదారు. ఆ తర్వాత అతడిని పోలీసులకు అప్పగించారు.

IIT Bombay: హాస్టల్ బాత్రూమ్‌లో కెమెరాలు ఫిక్స్ చేసి చిక్కిన ఓల్డ్ స్టూడెంట్.. చివరికి?

IIT Bombay: హాస్టల్ బాత్రూమ్‌లో కెమెరాలు ఫిక్స్ చేసి చిక్కిన ఓల్డ్ స్టూడెంట్.. చివరికి?హాస్టల్ బాత్రూమ్‌లలో వీడియోలను రికార్డ్ చేశారనే ఆరోపణలతో 32 ఏళ్ల ఐఐటీ బాంబే మాజీ విద్యార్థిపై కేసు నమోదు చేశారు. అక్టోబర్ 12న హాస్టల్ 14లో ఈ సంఘటన జరిగింది. ఈ కేసులో కొందరు విద్యార్థులు సీనియర్‌ పట్టుకుని క్యాంపస్ సెక్యూరిటీకి అప్పగించారు. జూలై 2025లో ఎంటెక్ పూర్తి చేసిన ఆ పూర్వ విద్యార్థి అక్టోబర్ 11 నుండి తాత్కాలిక విజిటర్ పాస్‌పై క్యాంపస్‌లోకి ప్రవేశిస్తున్నాడు. తరచుగా క్యాంపస్‌కు వస్తుండేవాడని.. ఇందుకోసం ఇతర విద్యార్థుల ఐడీని ఉపయోగించుకున్నాడని తేలింది.

కోడలు గర్భిణి.. అయినా చంపేశాడు... గొడ్డలి, కత్తితో దాడి చేసి..?

కోడలు గర్భిణి.. అయినా చంపేశాడు... గొడ్డలి, కత్తితో దాడి చేసి..?కొమరం భీం జిల్లా ఆసిఫాబాద్ జిల్లా దహెగావ్ మండలం గెర్రి గ్రామంలో శనివారం ఒక గర్భిణీ స్త్రీని ఆమె మామ దారుణంగా హత్య చేశాడు. నిందితుడు సత్యనారాయణ బాధితురాలు రాణిపై గొడ్డలి, కత్తితో దాడి చేయడంతో అక్కడికక్కడే ఆమె మృతి చెందింది. స్థానికుల ప్రకారం, రాణి సత్యనారాయణ కుమారుడు శేఖర్‌ను వారి ఇష్టానికి విరుద్ధంగా ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నాడని, అప్పటి నుండి కుటుంబాల మధ్య గొడవలు పెరిగాయని స్థానికులు తెలిపారు. అప్పటి నుండి, శేఖర్‌ అత్తమామల ఇంట్లో నివసిస్తున్నాడు.

Nara Lokesh: ఆస్ట్రేలియాకు నారా లోకేష్.. దీపావళి బహుమతిని అలా తెస్తారా?

Nara Lokesh: ఆస్ట్రేలియాకు నారా లోకేష్.. దీపావళి బహుమతిని అలా తెస్తారా?ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐటీ మంత్రి నారా లోకేష్ అక్టోబర్ 19 నుండి 24 వరకు ఆస్ట్రేలియాలో పర్యటిస్తారు. ఆరు రోజుల పర్యటనలో, ఆయన ప్రముఖ ఆస్ట్రేలియా విశ్వవిద్యాలయాల బోధనా పద్ధతులను అధ్యయనం చేస్తారు. రాష్ట్ర విద్యా రంగానికి సహకారాలను అన్వేషిస్తారు. నవంబర్ 14-15 తేదీలలో జరగనున్న సీఐఐ పెట్టుబడిదారుల సమ్మిట్‌కు ప్రపంచ పెట్టుబడిదారులను ఆహ్వానించడానికి సిడ్నీ, మెల్‌బోర్న్‌లలో రోడ్‌షోలకు లోకేష్ నాయకత్వం వహిస్తారు.

Kavitha Son Political Debut: బీసీలకు 42శాతం రిజర్వేషన్ల కోసం రోడ్డుపైకి వచ్చిన కవిత కుమారుడు (video)

Kavitha Son Political Debut: బీసీలకు 42శాతం రిజర్వేషన్ల కోసం రోడ్డుపైకి వచ్చిన కవిత కుమారుడు (video)తెలంగాణ జాగృతి నాయకురాలు కవిత శనివారం బీసీలకు 42శాతం రిజర్వేషన్లు డిమాండ్ చేస్తూ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా బీసీ రిజర్వేషన్ బంద్‌కు నాయకత్వం వహిస్తున్నారు. అయితే, ఈ కార్యక్రమంలో ఊహించని హైలైట్ ఆమె కుమారుడు దేవనపల్లి అనిల్ ఆదిత్య ధర్నాలో నిరసనకారులతో కలిసి కూర్చోవడం. ఈ నిరసనలో ఆదిత్య పాల్గొనడం మీడియా దృష్టిని ఆకర్షించింది. రాజకీయ రంగానికి కొత్తగా వచ్చిన ఆ యువకుడు అనుభవజ్ఞులైన కార్యకర్తలలో ప్లకార్డులు పట్టుకుని కొంచెం దూరంగా కనిపించాడు.

అరసవల్లి సూర్య నారాయణ స్వామి ఆలయంలో తెప్పోత్సవం.. ఎప్పుడో తెలుసా?

అరసవల్లి సూర్య నారాయణ స్వామి ఆలయంలో తెప్పోత్సవం.. ఎప్పుడో తెలుసా?అరసవల్లిలోని శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామి దేవస్థానంలో తెప్పోత్సవం తేదీని అధికారికంగా నిర్ధారించారు. ఎండోమెంట్స్ అండ్ ఛారిటీస్ డిపార్ట్‌మెంట్ డిప్యూటీ కమిషనర్ కె.ఎన్.వి.డి.వి. ప్రసాద్ విడుదల చేసిన ప్రకటన ప్రకారం.. ఈ ఉత్సవం నవంబర్ 2 ఆదివారం సాయంత్రం 4 గంటల నుండి 7 గంటల వరకు జరుగుతుంది. ఈ వేడుక క్షీరాబ్ది ద్వాదశి శుభ సందర్భాన్ని సూచిస్తుంది.

Diwali 2025: దీపావళి రోజున లక్ష్మీనారాయణ రాజయోగం, త్రిగ్రాహి యోగం.. ఇంకా గజకేసరి యోగం కూడా..!

Diwali 2025: దీపావళి రోజున లక్ష్మీనారాయణ రాజయోగం, త్రిగ్రాహి యోగం.. ఇంకా గజకేసరి యోగం కూడా..!దీపావళి రోజున లక్ష్మీనారాయణ రాజయోగం, త్రిగ్రాహి యోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ యోగం కారణంగా దీపావళి నుంచి ఆరు నెలల వరకు కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం వరిస్తుంది. ఆ అదృష్టం ఏ రాశుల వారికి వరిస్తుందో తెలుసుకుందాం. లక్ష్మీనారాయణ రాజయోగం కారణంగా దీపావళి నుండి వృషభ రాశి జాతకులకు కలిసొస్తుంది. దీపావళి నుంచి ఆరు నెలల కాలం వీరికి అనుకున్న కార్యాల్లో విజయం తథ్యం. డబ్బుకు, సంతోషానికి లోటు లేకుండా ఉంటుంది. దీపావళి నుండి ఆరునెలల పాటు లక్ష్మీనారాయణ రాజయోగం కారణంగా మిథున రాశి జాతకులు అన్నీ రంగాల్లో రాణిస్తారు. మిధున రాశి వారికి ఆర్థికంగా బాగుంటుంది. చేపట్టిన కార్యం విజయవంతం అవుతుంది.

16-10-2025 గురువారం దినఫలాలు - విలాస వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు...

16-10-2025 గురువారం దినఫలాలు - విలాస వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం లావాదేవీలు ముగుస్తాయి. రావలసిన ధనం అందుతుంది. విలాస వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. వివాహయత్నాలు తీవ్రంగా సాగిస్తారు. పిల్లల మొండితనం అసహనం కలిగిస్తుంది. సన్నిహితులను కలుసుకుంటారు. ఒక సమాచారం ఉపశమనం కలిగిస్తుంది.

Diwali 2025: దీపావళి పిండివంటలు రుచిగా వుండాలంటే.. ఈ చిట్కాలు పాటించాల్సిందే..

Diwali 2025: దీపావళి పిండివంటలు రుచిగా వుండాలంటే.. ఈ చిట్కాలు పాటించాల్సిందే..దీపావళికి అందరూ పిండి వంటలు చేస్తుంటారు. దీపావళి పిండిపదార్థాలు రుచికరంగా వుండాలంటే.. కొన్ని చిట్కాలు పాటించాలి. దీపావళికి తినుబండారాలు చేసే వారు ఈ టిప్స్ పాటిస్తే వాటి రుచి అదిరిపోతుంది. ముందుగా దీపావళి పిండివంటలు చేసేటప్పుడు వినాయక పూజ తప్పనిసరి. తమలపాకులో పసుపుతో వినాయకుడిని ఆయనకు కుంకుమ పెట్టి సిద్ధం చేసి వుంచాలి. ఆయనకు గరికను సమర్పించాలి. తర్వాత మొదట చేసే తినుబండారాన్ని నైవేద్యంగా సమర్పించాకే.. ఫలహారాలు చేయడం మొదలెట్టాలి.

15-10-2025 బుధవారం ఫలితాలు : మొండిబాకీలు వసూలవుతాయి

15-10-2025 బుధవారం ఫలితాలు : మొండిబాకీలు వసూలవుతాయిమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం మొండిబాకీలు వసూలవుతాయి. ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. ఖర్చులు అధికం. కొన్ని ఇబ్బందులు తొలగుతాయి. సకాలంలో పనులు పూర్తి చేస్తారు. పత్రాల సవరణలో మార్పులు అనుకూలిస్తాయి. వ్యవహార ఒప్పందాల్లో జాగ్రత్త. పెద్దల సలహా పాటించండి.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com