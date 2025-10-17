శుక్రవారం, 17 అక్టోబరు 2025
  • Follow us
  1. ఆధ్యాత్మికం
  2. భవిష్యవాణి
  3. దినఫలం
Written By రామన్
Last Updated : శుక్రవారం, 17 అక్టోబరు 2025 (08:23 IST)

17-10-2025 శుక్రవారం దినఫలాలు - ఖర్చులు విపరీతం.. ఆప్తులతో సంభాషిస్తారు...

Astrology
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం 
ప్రతిభను చాటుకుంటారు. ఖర్చులు విపరీతం. ఆప్తులతో సంభాషిస్తారు. గృహోపకరణాలు మరమ్మతుకు గురవుతాయి. పనులు మొక్కుబడిగా పూర్తిచేస్తారు. ఊహించని సమస్య ఎదురవుతుంది. పెద్దలతో సంప్రదింపులు జరుపుతారు. ప్రయాణం చికాకుపరుస్తుంది. 
 
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
కొత్త యత్నాలు చేపడతారు. ఖర్చులు అధికం. పనులు అర్ధాంతంగా ముగించవలసి వస్తుంది. కొత్తవ్యక్తులతో జాగ్రత్త. వాగ్వాదాలకు దిగవవద్దు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. పాత పరిచయస్తులను కలుసుకుంటారు. ఆధ్యాత్మికత పెంపొందుతుంది. దైవదీక్షలు స్వీకరిస్తారు. 
 
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
ఆశావహదృక్పధంతో మెలగండి. అపజయాలకు కుంగిపోవద్దు. అయిన వారు మీ అశక్తతను అర్ధం చేసుకుంటారు. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. సన్నిహితుల వ్యాఖ్యలు ఉత్సాహపరుస్తాయి. నగదు డ్రా చేసేటపుడు జాగ్రత్త. అపరిచితులను నమ్మవద్దు. 
 
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
ప్రముఖులతో పరిచయమేర్పడుతుంది. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. వ్యాపకాలు అధికమవుతాయి. ఆప్తులకు ముఖ్య సమాచారం అందిస్తారు. పనులు వేగవంతమవుతాయి. అనవసర జోక్యం తగదు. మితంగా సంభాషించండి. పందాలు, బెట్టింగులకు పాల్పడవద్దు. 
 
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
ఖర్చులు విపరీతం. అవసరానికి ధనం సర్దుబాటవుతుంది. చేపట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. మీ జోక్యం అనివార్యం. ఆప్తులకు చక్కని సలహాలిస్తారు. పత్రాల రెన్యువల్లో జాప్యం తగదు. మీ అలక్ష్యం ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. దైవదర్శనాలు సంతృప్తినిస్తాయి. 
 
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
వ్యవహారాలతో తీరిక ఉండదు. ఆలోచనలతో సతమతమవుతారు. ఖర్చులు విపరీతం. చెల్లింపులు వాయిదా వేసుకుంటారు. మీ శ్రీమతి వైఖరిలో మార్పు వస్తుంది. ఇంటి విషయాలపై దృష్టి పెడతారు. పనులు ముందుకు సాగవు. కొత్త విషయాలు తెలుసుకుంటారు. 
 
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
లావాదేవీలు ముగుస్తాయి. కొన్ని ఇబ్బందుల నుంచి బయటపడతారు. ఖర్చులు అధికం. సంతృప్తికరం. కీలక పత్రాలు అందుతాయి. స్థిమితంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. వ్యాపకాలు అధికమవుతాయి. వ్యతిరేకులు సన్నిహితులవుతారు. అనవసర జోక్యం తగదు. 
 
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
ఆశావహదృక్పథంతో మెలగండి. యత్నాలు విరమించుకోవద్దు. పనుల సానుకూలతకు ఓర్పుతో శ్రమించాలి. స్థిరాస్తి ధనం అందుకుంటారు. ప్రైవేట్ సంస్థల్లో మదుపు తగదు. అపరిచితులతో జాగ్రత్త. విదేశాల నుంచి సంతానం రాక ఉత్సాహాన్నిస్తుంది.
 
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
వ్యవహారదక్షతతో నెట్టుకొస్తారు. పదవులు, బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. వ్యతిరేకులు చేరువవుతారు. రుణ సమస్యలు కొలిక్కి వస్తాయి. చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త. ఉత్సాహంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. దంపతుల మధ్య అన్యోన్యత నెలకొంటుంది. ఆత్మీయులను కలుసుకుంటారు.
 
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
మనోధైర్యంతో యత్నాలు సాగించండి. పరిచయుల వ్యాఖ్యలు ఆలోచింపచేస్తాయి. కొన్ని విషయాలు పట్టించుకోవద్దు. మీ కష్టం వెంటనే ఫలిస్తుంది. దంపతుల మధ్య దాపరికం తగదు. స్థిరాస్తి వ్యవహారంలో జాగ్రత్త. సన్నిహితులను విందుకు ఆహ్వానిస్తారు. 
 
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
ఈ రోజు యోగదాయకం. వస్తులాభం, వస్త్రప్రాప్తి ఉన్నాయి. చిత్తశుద్ధిని చాటుకుంటారు. కొన్ని విషయాలు అనుకున్నట్టే జరుగుతాయి. నిలిపివేసిన పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఖర్చులు విపరీతం, పర్మిట్లు, లైసెన్సులు మంజూరవుతాయి. ప్రయాణం చికాకుపరుస్తుంది.
 
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
మాటతీరు ఆకట్టుకుంటుంది. పరిచయాలు బలపడతాయి. విలాసాలకు వ్యయం చేస్తారు. పనులు ప్రారంభంలో ఆటంకాలెదురవుతాయి. కుటుంబీకుల మధ్య కొత్త విషయాలు ప్రస్తావనకు వస్తాయి. వేడుకకు హాజరవుతారు. మీ బలహీనతలు అదుపులో ఉంచుకోండి.

Watch More Videos

బెంగళూరులో పట్టపగలు విద్యార్థినిని హత్య చేసిన యువకుడు

బెంగళూరులో పట్టపగలు విద్యార్థినిని హత్య చేసిన యువకుడుబెంగళూరులోని శ్రీరాంపుర రైల్వే ట్రాక్ సమీపంలో పట్టపగలు హత్య జరిగింది. విద్యార్థినిని ఓ యువకుడు హత్య చేశాడు. మృతురాలిని యామిని ప్రియగా గుర్తించారు. ఆమె హోసకేరెహళ్లి ప్రాంతంలోని ఒక కళాశాలలో బి.ఫార్మ్ చదువుతోంది. ఆమె ఉదయం 7 గంటల ప్రాంతంలో పరీక్ష కోసం ఇంటి నుండి బయలుదేరి తిరిగి వస్తుండగా ఈ దాడి జరిగింది. మంత్రి మాల్ ప్రాంతం సమీపంలో ఆమె నడుచుకుంటూ వెళుతుండగా, ఒక యువకుడు వెనుక నుండి ఆమె వద్దకు వచ్చి గొంతు కోసి, అక్కడి నుండి పారిపోయాడని తెలుస్తోంది. ఈ దారుణ సంఘటనను చూసిన స్థానికులు వెంటనే శ్రీరాంపుర పోలీసులకు సమాచారం అందించారు.

విజయవాడ: త్వరలో ఏఐతో పౌరులకు సేవలు అమలు.. మేయర్ రాయన

విజయవాడ: త్వరలో ఏఐతో పౌరులకు సేవలు అమలు.. మేయర్ రాయనపౌర సేవలను అందించడంలో ఏఐని విజయవంతంగా అమలు చేసినందుకు విజయవాడ మేయర్ రాయన భాగ్యలక్ష్మి అహ్మదాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్‌ను ప్రశంసించారు. త్వరలో విజయవాడలో కూడా ఇలాంటి వ్యవస్థను ప్రవేశపెడతామని చెప్పారు. అక్టోబర్ 15-16 తేదీలలో అహ్మదాబాద్‌లో జరిగిన జాతీయ పట్టణ సమావేశం, మేయర్ సమ్మిట్‌లో మేయర్ పాల్గొన్నారు.

హైదరాబాద్ ఫామ్‌హౌస్‌లో రేవ్ పార్టీ.. నిందితుల్లో మాజీ మంత్రి సోదరుడు

హైదరాబాద్ ఫామ్‌హౌస్‌లో రేవ్ పార్టీ.. నిందితుల్లో మాజీ మంత్రి సోదరుడుహైదరాబాద్ నగర శివారు ప్రాంతంలోని ఓ ఫామ్‌హౌస్‌లో జరిగిన రేవ్ పార్టీని పోలీసులు భగ్నం చేశారు. ఈ రేవ్ పార్టీలో భారత రాష్ట్ర సమితికి చెందిన నాంపల్లి నియోజకవర్గ ఇన్‌చార్జ్, మాజీ మంత్రి సోదరుడు వంటి ప్రముఖులు పోలీసులకు చిక్కడం ఇపుు చర్చనీయాంశంగా మారింది. రంగారెడ్డి జిల్లా మంచాల పోలీసులు జరిపిన ఈ ఆకస్మిక సోదాల్లో మొత్తం 33 మందిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్న విషయం తెల్సిందే.

శబరిమల ఆలయం బంగారం మాయం.. నిందితుడిని అరెస్ట్ చేసిన సిట్

శబరిమల ఆలయం బంగారం మాయం.. నిందితుడిని అరెస్ట్ చేసిన సిట్కేరళలోని శబరిమల ఆలయం నుండి బంగారం మాయమైన కేసులను దర్యాప్తు చేస్తున్న ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్) శుక్రవారం ప్రధాన నిందితుడు ఉన్నికృష్ణన్ పొట్టిని అరెస్టు చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు. గురువారం పులిమత్‌లోని అతని నివాసం నుండి అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఆపై బెంగళూరుకు చెందిన వ్యాపారవేత్త పొట్టిని తిరువనంతపురంలోని క్రైమ్ బ్రాంచ్ కార్యాలయంలో విచారించినట్లు పోలీసు వర్గాలు తెలిపాయి. విచారణ తర్వాత, శుక్రవారం అతని అరెస్టును సిట్ ​​నమోదు చేసిందని తెలుస్తోంది.

ఈశాన్య రుతుపవనాల ఆగమనం - తెలంగాణాలో వర్షాలే వర్షాలు

ఈశాన్య రుతుపవనాల ఆగమనం - తెలంగాణాలో వర్షాలే వర్షాలుతెలంగాణ రాష్ట్రంలో వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారిపోయింది. రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో రాబోయే మూడు రోజుల పాటు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం శుక్రవారం ప్రకటించింది. నైరుతి రుతుపవనాల తిరోగమన ప్రభావంతో ఈ వర్షాలు పడతాయని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.

Diwali 2025: దీపావళి ఐదు రోజుల వెలుగుల పండుగ.. ఎలా జరుపుకోవాలి?

Diwali 2025: దీపావళి ఐదు రోజుల వెలుగుల పండుగ.. ఎలా జరుపుకోవాలి?దీపావళి భారతదేశంలో వెలుగుల పండుగ. ఇది చీకటిపై కాంతి, అజ్ఞానంపై జ్ఞానం, చెడుపై మంచి విజయాన్ని సూచిస్తుంది. దేశంలోని ప్రజలు దీపావళి రోజున ప్రార్థనలు, విందులు చేసుకుంటారు. పండగ కోసం ఇంటిని రంగు రంగుల దీపాలతో అలంకరిస్తారు. ఈ పండుగ హిందూ, జైన, సిక్కు, బౌద్ధ సమాజాలలో అపారమైన ఆధ్యాత్మిక, సాంస్కృతిక ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంది.

14-10-2025 మంగళవారం ఫలితాలు - మొండిబాకీలు వసూలవుతాయి.. ఖర్చులు అధికం...

14-10-2025 మంగళవారం ఫలితాలు - మొండిబాకీలు వసూలవుతాయి.. ఖర్చులు అధికం...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం మొండిబాకీలు వసూలవుతాయి. ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. ఖర్చులు అధికం. కొన్ని ఇబ్బందులు తొలగుతాయి. సకాలంలో పనులు పూర్తి చేస్తారు. పత్రాల సవరణలో మార్పులు అనుకూలిస్తాయి. వ్యవహార ఒప్పందాల్లో జాగ్రత్త. పెద్దల సలహా పాటించండి.

కన్యారాశిలోకి శుక్రుడి సంచారం.. కన్యారాశికి, వృశ్చికరాశికి సువర్ణయుగం

కన్యారాశిలోకి శుక్రుడి సంచారం.. కన్యారాశికి, వృశ్చికరాశికి సువర్ణయుగంనవగ్రహాల్లో ప్రతి గ్రహం తన రాశిని మార్చుకున్నప్పుడు మానవ జాతకాల్లో శుభ, అశుభ ఫలితాలు ఏర్పడుతాయి. తాజాగా శుక్రుడు తన రాశి స్థానాన్ని మార్చుకుంటున్నాడు. శుక్రుడి అనుగ్రహం ఉంటే జీవితంలో దేనికి లోటు ఉండదు. అలాంటి శుక్రుడు ఒక అద్భుతమైన రాజయోగాన్ని తీసుకురాబోతున్నాడు. 2025 అక్టోబర్9న శుక్రగ్రహం కీలకమైన సంచారం చేసింది. అక్టోబర్ 9 ఉదయం 10:55 గంటలకు శుక్రుడు తన మిత్రుడు బుధుడి రాశి అయిన కన్యా రాశిలోకి ప్రవేశించాడు. కన్యరాశిలోకి శుక్రుడు ప్రవేశించడంతో మూడు రాశుల వారికి అదృష్టం తలుపు తట్టనుంది.

Kalashtami 2025: కాలాష్టమి రోజున వస్త్రదానం లేదా డబ్బుదానం చేస్తే..?

Kalashtami 2025: కాలాష్టమి రోజున వస్త్రదానం లేదా డబ్బుదానం చేస్తే..?ప్రతినెల కృష్ణ పక్షంలోని ఎనిమిదో రోజున అంటే కృష్ణ పక్ష అష్టమి నాడు కాలాష్టమి వస్తుంది. శివుడు ఉగ్రరూపానికి ప్రతీకే కాలభైరవుడు. అందుకే కాలాష్టమి నాడు వీరిద్దరిని పూజిస్తారు. ఈ సంవత్సరం అష్టమి తిథి 2025 అక్టోబర్ 13న మధ్యాహ్నం 12:24 గంటలకు ప్రారంభమై 2025 అక్టోబర్ 14న ఉదయం 11:10 గంటలకు ముగుస్తుంది. ఉదయం తిథి ప్రకారం, కాలాష్టమి సోమవారం అక్టోబర్ 13 నాడు జరుపుకోనున్నారు.

13-10-2025 సోమవారం ఫలితాలు - వివాహయత్నాలు తీవ్రంగా సాగిస్తారు...

13-10-2025 సోమవారం ఫలితాలు - వివాహయత్నాలు తీవ్రంగా సాగిస్తారు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం వివాహయత్నాలు తీవ్రంగా సాగిస్తారు. పరిచయాలు బలపడతాయి. ఆపన్నులకు సాయం అందిస్తారు. పనులు పురమాయించవద్దు. ప్రముఖులతో సంభాషిస్తారు. గృహమరమ్మతులు చేపడతారు. విలువైన వస్తువులు జాగ్రత్త. ఎదురుచూస్తున్న పత్రాలు అందుకుంటారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com