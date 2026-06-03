ఇంటికి ముందు మామిడి చెట్టును పెంచడం మంచిదేనా?
వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం ఇంటికి ముందు మామిడి చెట్టును పెంచడం మంచిదే. అయితే మామిడి చెట్టును పరిరక్షించడం చాలా ముఖ్యమని వాస్తు నిపుణులు అంటున్నారు. ఇంట్లో మామిడి చెట్టును పెంచడంలో పాటించాల్సిన మెలకువలను తెలుసుకుందాం. ఇంటికి ప్రధాన ద్వారానికి కాస్త దూరంగా మామిడి చెట్టును పెంచడం మంచిదే. మామిడి చెట్టును పెంచడం దీర్ఘాయువు, సంపద, సానుకూల శక్తిని అందిస్తుంది. కానీ ఇంటికి చాలా దగ్గర్లో కాకుండా, ద్వారానికి కాస్త దూరంగా మామిడిని పెంచాలి.
Mango
అలాగే సూర్యుని వెలుగును ఆ చెట్టు నిరోధించకుండా చూసుకోవాలి. ఇంటికి 15-20 అడుగుల గ్యాప్ వుండేలా ఈ చెట్టును పెంచాలి. నైరుతిలో మామిడి పెంచడం చేయవచ్చు. ఈ దిశలో మామిడిని పెంచడం ద్వారా అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. అలాగే దక్షిణం, ఆగ్నేయం వంటి దిశల్లోనూ మామిడి చెట్టును పెంచడం అనుకూల ఫలితాలను ఇస్తుంది. కానీ ఇంటికి ఉత్తరం, తూర్పు దిశల్లో మామిడిని పెంచకూడదు.
ముఖ్యంగా ఇంటికి ప్రధాన ద్వారానికి నేరుగా ఈ చెట్టును నాటకూడదు. ఇలా చేయడం ద్వారా సూర్యుని కిరణాలు ఇంటిపై పడకుండా నిరోధించడం జరుగుతుంది. తద్వారా ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తవచ్చునని వాస్తు నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. మామిడి చెట్టు శ్రీ లక్ష్మీదేవి అంశం. ఈ చెట్టును పెంచడం ద్వారా ఆర్థిక ఇబ్బందులు వుండవు. ప్రతికూల శక్తులు దరిచేరవు.
అలాగే మామిడి చెట్టు ఆకులు ఫ్లేవనాయిడ్స్ వంటి యాంటీ బాక్టీరియల్ సమ్మేళనాలతో మొత్తం గాలి నాణ్యతను మెరుగుపరుస్తాయి. సహజంగా కాలుష్య కారకాలను, అలెర్జీ కారకాలను తగ్గిస్తాయి.
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గ్రాడ్యుయేషన్ పరేడ్ అనంతరం ప్రియురాలికి రొమాంటిక్ ప్రపోజల్ (వీడియో)
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తెలంగాణలో జనసేన బలపడుతుందా? ఆంధ్రా నాయకుడిగా ముద్రపడిందిగా?
ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ హైదరాబాద్లో చేసిన కామెంట్లు రాజకీయ దుమారాన్ని రేపుతున్నాయి. పవన్ వ్యాఖ్యలపై తెలంగాణ మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి కౌంటరిచ్చారు. పవన్ జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలని హెచ్చరిస్తూ, తెలంగాణ తన ప్రయోజనాలను కాపాడుకోవడానికి ఎంత దూరమైనా వెళ్తుందని మంత్రి స్పష్టం చేశారు. రాష్ట్రంలో భవిష్యత్తు ప్రాజెక్టులను ఆంధ్ర కాంట్రాక్టర్లకు కేటాయించకపోవచ్చని కూడా ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం రాజకీయ ఘర్షణను మరింత తీవ్రతరం చేసింది.
కర్నాటక ముఖ్యమంత్రిగా డీకే శివకుమార్.. సాయంత్రం 4.05 గంటలకు ప్రమాణ స్వీకారం
కర్నాటక రాజకీయాల్లో ట్రబుల్ షూటర్గా గుర్తింపు పొందిన సీనియర్ రాజకీయ నేత డీకే శివకుమార్ ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా బుధవారం సాయఁత్రం 4.05 గంటలకు ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు. బెంగుళూరులోని లోక్భవన్లోని గ్లాస్ హౌస్లో ఈ ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమాల్లో జరుగనుంది. ముఖ్యమంత్రిగా డీకే శివకుమార్తో గవర్నర్ థావర్ చంద్ గెహ్లాట్ ప్రమాణ స్వీకారం చేయించనున్నారు. 64 ఏళ్ల ఈ సీనియర్ నేతతో పాటు తొలి విడత మంత్రివర్గ విస్తరణలో భాగంగా దాదాపు 13 మంది మంత్రులు కూడా ప్రమాణ స్వీకారం చేయవచ్చని పార్టీ వర్గాల సమాచారం.
03-06-2026 బుధవారం ఫలితాలు - ఎవరినీ అతిగా నమ్మవద్దు
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02-06-2026 మంగళవారం ఫలితాలు - రుణసమస్యలు తొలగుతాయి
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం కార్యక్రమాలు నిరాటంకంగా సాగుతాయి. వ్యూహాత్మకంగా అడుగులేస్తారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. ప్రత్యర్థులతో జాగ్రత్త. ఖర్చులు విపరీతం, అనుకున్న విధంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అనుకున్న మొక్కులు తీర్చుకుంటారు. వృషభం: కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు రావలసిన ధనం అందుతుంది. రుణసమస్యలు తొలగుతాయి. ఖర్చులు అధికం. అవకాశాలను చేజిక్కించుకుంటారు. ఆత్మీయులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. పనులు ముందుకు సాగవు. ఆలయాలు సందర్శిస్తారు. వాహనం ఏకాగ్రతతో నడపండి. నిందుకు హాజరవుతారు.
01-06-2026 సోమవారం ఫలితాలు - మీ కృషి నిదానంగా ఫలిస్తుంది...
01-06-2026 నుంచి 30-06-2026 వరకు మాస ఫలితాలు...
మేషం : : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం గత కొంతకాలంగా అనుభవిస్తున్న బాధల నుంచి విముక్తులవుతారు. క్రమంగా అనుకూలతలు నెలకొంటాయి. ఆదాయం బాగుంటుంది. బడ్జెట్ వేసుకుంటారు. అంచనాలు ఫలిస్తాయి. ఖర్చులు అధికం, ప్రయోజనకరం. సంస్థల స్థాపనలకు అనుకూలం. గృహంలో ప్రోత్సాహకర వాతావరణం నెలకొంటుంది. కొత్త పనులు చేపడతారు. పత్రాల్లో మార్పులు అనుకూలిస్తాయి. సంతానానికి దూరప్రదేశంలో విద్యావకాశం లభిస్తుంది. ప్రముఖులతో పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. వ్యతిరేకులతో జాగ్రత్త. తరచు బంధుమిత్రులతో సంభాషిస్తుంటారు. ఫోన్ సందేశాలు పట్టించుకోవద్దు. అపరిచితులు మోసగించేందుకు యత్నిస్తారు. బ్యాంకు వివరాలు గోప్యంగా ఉంచండి. ఆరోగ్యం జాగ్రత్త. చిన్ననాటి పరిచయస్తులను కలుసుకుంటారు. వేడుకలు, వినోదాల్లో అత్యుత్సాహం ప్రదర్శించవద్దు.
గురు చండాల యోగం, అధిగమించే మార్గాలు
జ్యోతిష శాస్త్రంలో గురు చండాల యోగం అనేది కొంతమంది జాతకులను పట్టి పీడిస్తుంటుంది. జాతక చక్రంలో 1,4,7,10 స్థానాలైన కేంద్రాల్లో గురు గ్రహం, రాహు గ్రహం కలిసి వుండటాన్ని గురు చండాల యోగం అంటారు. దీనివల్ల విద్యార్థులు చదువుల్లో రాణించలేకపోవడం వుంటుంది. ఏది మాట్లాడినా వివాదాస్పదంగా మారడం, వృత్తి ఉద్యోగాల్లో పురోభివృద్ధి కానరాదు. అనవసరమైన ఒత్తిళ్లు అధికంగా ఎదురవుతాయని చెప్పబడింది. మహిళల జాతకంలో ఈ యోగం వున్నవారు పంచమస్థానం బలంగా లేనప్పుడు సంతాన విషయాల్లో ప్రతికూలతలు గోచరిస్తాయని చెప్పబడింది.