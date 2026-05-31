01-06-2026 సోమవారం ఫలితాలు - మీ కృషి నిదానంగా ఫలిస్తుంది...
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
ఆర్ధికలావాదేవీలతో సతమతమవుతారు. అనుభవజ్ఞుల సలహా తీసుకోండి. పెద్ద ఖర్చు తగిలే ఆస్కారం ఉంది. అవసరాలు వాయిదా వేసుకుంటారు. బంధువుల రాక ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. పనులు, కార్యక్రమాలు ముందుకు సాగవు. దంపతుల మధ్య కలహం.
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
ఉత్సాహంగా యత్నాలు సాగించండి. అవకాశాలు చేజారినా నిరుత్సాహపడవద్దు. మీ కృషి నిదానంగా ఫలిస్తుంది. ఆప్తులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. ఖర్చులు సామాన్యం. చెల్లింపుల్లో అలక్ష్యం తగదు. నోటీసులు అందుకుంటారు. పనుల్లో ఒత్తిడి, శ్రమ అధికం.
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
సంతోషకరమైన వార్త వింటారు. మీ కష్టం ఫలిస్తుంది. కీలక అంశాలపై పట్టుసాధిస్తారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. స్థిరాస్తి ధనం అందుతుంది. కొంతమొత్తం పొదుపు చేస్తారు. పత్రాల్లో సవరణలు అనుకూలిస్తాయి. విందులకు హాజరవుతారు.
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
కార్యక్రమాలు నిర్విఘ్నంగా సాగుతాయి. లక్ష్యసాధన దిశగా అడుగులేస్తారు. ఒప్పందాలకు అనుకూలం. ఏకపక్ష నిర్ణయాలు తగవు. సన్నిహితుల సలహా పాటించండి. రావలసిన ధనం అందుతుంది. ఆగిపోయిన పనులు పూర్తవుతాయి. ప్రయాణం తలపెడతారు.
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
గ్రహాల సంచారం అనుకూలంగా ఉంది. చాకచక్యంగా వ్యవహరిస్తారు. సంకల్పం సిద్ధిస్తుంది. ఆర్ధిక ఇబ్బందులు తొలగుతాయి. ఖర్చులు సామాన్యం. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. మీ జోక్యంతో ఒక సమస్య సద్దుమణుగుతుంది. ఫోన్ సందేశాలు పట్టించుకోవద్దు.
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. కొంతమొత్తం ధనం అందుతుంది. ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. పనులు స్థిమితంగా పూర్తిచేస్తారు. దంపతుల మధ్య అకారణ కలహం. సన్నిహితులతో సంభాషిస్తారు. నగదు విలువైన వస్తువులు జాగ్రత్త.
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
ఎంతటివారినైనా ఇట్టే ఆకట్టుకుంటారు. వ్యవహారాలు మీ సమక్షంలో సాగుతాయి. ధనలాభం, ఉంది. ఖర్చులు అధికం, ప్రయోజనకరం. దూరపు బంధువుల రాక ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. కార్యక్రమాలు, పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. ఏకాగ్రతతో వాహనం నడపండి.
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
ఆశావహదృక్పథంతో మెలగండి. వ్యవహారాలతో సతమతమవుతారు. తొందరపాటు నిర్ణయాలు తగవు. సన్నిహితుల సలహా పాటించండి. ఖర్చులు విపరీతం. చేపట్టిన పనులు సాగవు. పత్రాలు అందుకుంటారు. పాతమిత్రులను కలుసుకుంటారు. బెట్టింగులకు పాల్పడవద్దు.
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
లక్ష్యాన్ని సాధిస్తారు. మీ పట్టుదల కొందరికి స్ఫూర్తినిస్తుంది. ఉత్సాహంగా గడుపుతారు. ఆడంబరాలకు విపరీతంగా వ్యయం చేస్తారు. పొదుపు చేయాలన్న ఆలోచన ఫలించదు. కీలక వ్యవహారాల్లో ఏకాగ్రత వహించండి. సకాలంలో పనులు పూర్తి చేస్తారు.
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
సంకల్పసిద్ధికి ఓర్పు ప్రధానం. యత్నాలు కొనసాగించండి. సాయం ఆశించవద్దు. ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. అంచనాలు ఫలిస్తాయి. చెల్లింపుల్లో అలక్ష్యం తగదు. కొత్తపనులు ప్రారంభిస్తారు. సంతానం ఉన్నత చదువులపై దృష్టి పెడతారు. పుణ్యక్షేత్రం సందర్శిస్తారు.
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
కొత్త యత్నాలు ప్రారంభిస్తారు. అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. మీ నమ్మకం వమ్ముకాదు. కొన్ని విషయాలు ఊహించినట్టే జరుగుతాయి. పనులు స్థిమితంగా పూర్తి చేస్తారు. ఖర్చులు విపరీతం. చెల్లింపుల్లో అలక్ష్యం తగదు. పరిచయస్తుల వ్యాఖ్యలు మనస్తాపం కలిగిస్తాయి.
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
చాకచక్యంగా వ్యవహరిస్తారు. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. ప్రియతముల ఆరోగ్యం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. సోదరులతో సంభాషిస్తారు. ఒక సమాచారం ఆలోచింపచేస్తుంది. మీ జోక్యం అనివార్యం. పెద్దలతో సంప్రదింపులు జరుపుతారు.
01-06-2026 నుంచి 30-06-2026 వరకు మాస ఫలితాలు...
మేషం : : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం గత కొంతకాలంగా అనుభవిస్తున్న బాధల నుంచి విముక్తులవుతారు. క్రమంగా అనుకూలతలు నెలకొంటాయి. ఆదాయం బాగుంటుంది. బడ్జెట్ వేసుకుంటారు. అంచనాలు ఫలిస్తాయి. ఖర్చులు అధికం, ప్రయోజనకరం. సంస్థల స్థాపనలకు అనుకూలం. గృహంలో ప్రోత్సాహకర వాతావరణం నెలకొంటుంది. కొత్త పనులు చేపడతారు. పత్రాల్లో మార్పులు అనుకూలిస్తాయి. సంతానానికి దూరప్రదేశంలో విద్యావకాశం లభిస్తుంది. ప్రముఖులతో పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. వ్యతిరేకులతో జాగ్రత్త. తరచు బంధుమిత్రులతో సంభాషిస్తుంటారు. ఫోన్ సందేశాలు పట్టించుకోవద్దు. అపరిచితులు మోసగించేందుకు యత్నిస్తారు. బ్యాంకు వివరాలు గోప్యంగా ఉంచండి. ఆరోగ్యం జాగ్రత్త. చిన్ననాటి పరిచయస్తులను కలుసుకుంటారు. వేడుకలు, వినోదాల్లో అత్యుత్సాహం ప్రదర్శించవద్దు.
గురు చండాల యోగం, అధిగమించే మార్గాలు
జ్యోతిష శాస్త్రంలో గురు చండాల యోగం అనేది కొంతమంది జాతకులను పట్టి పీడిస్తుంటుంది. జాతక చక్రంలో 1,4,7,10 స్థానాలైన కేంద్రాల్లో గురు గ్రహం, రాహు గ్రహం కలిసి వుండటాన్ని గురు చండాల యోగం అంటారు. దీనివల్ల విద్యార్థులు చదువుల్లో రాణించలేకపోవడం వుంటుంది. ఏది మాట్లాడినా వివాదాస్పదంగా మారడం, వృత్తి ఉద్యోగాల్లో పురోభివృద్ధి కానరాదు. అనవసరమైన ఒత్తిళ్లు అధికంగా ఎదురవుతాయని చెప్పబడింది. మహిళల జాతకంలో ఈ యోగం వున్నవారు పంచమస్థానం బలంగా లేనప్పుడు సంతాన విషయాల్లో ప్రతికూలతలు గోచరిస్తాయని చెప్పబడింది.
31-05-2026 ఆదివారం ఫలితాలు - ఖర్చులు విపరీతం.. చేతిలో ధనం నిలవదు...
31-05-2026 నుంచి 06-06-2026 వరకు మీ వార రాశిఫలితాలు
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం గ్రహాల సంచారం ప్రతికూలంగా ఉంది. ఆచితూచి అడుగేయండి. అనాలోచిత నిర్ణయం తగదు. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. చేతిలో ధనం నిలవదు. పనుల సానుకూలతకు మరింత శ్రమించాలి. గురువారం నాడు చేపట్టిన కార్యక్రమాలు ముందుకు సాగవు. మీపై శకునాల ప్రభావం అధికం. మనోధైర్యంతో మెలగండి. ఈ చికాకులు తాత్కాలికమే. త్వరలో అనుకూలతలు నెలకొంటాయి. సంతానానికి ఉన్నత విద్యావకాశం లభిస్తుంది. దంపతులకు కొత్త ఆలోచనలు స్ఫురిస్తాయి. స్థిరచరాస్తి వ్యవహారంలో పునరాలోచన శ్రేయస్కరం. ఆప్తుల ఆహ్వానం ఆలోచింపచేస్తుంది. వ్యాపారాభివృద్ధికి చేపట్టిన పథకాలు నిదానంగా సత్ఫలితాలిస్తాయి. షాపుల స్థలమార్పు కలిసివస్తుంది. ఉద్యోగస్తులకు ధనప్రలోభం తగదు. కిట్టని వారు ఇబ్బందికి గురిచేస్తారు. వృత్తుల వారికి సామాన్యం.