సంగారెడ్డి జిల్లా దారుణం : మహిళను పొదల్లోకి ఈడ్చుకెళ్లి భర్త కళ్లముందే హత్య
సంగారెడ్డి జిల్లా దారుణం చోటుచేసుకుంది. సంగారెడ్డి జిల్లా, ఐడీఏ బోలారం పోలీస్ పరిధిలో శనివారం అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత, నలుగురు గుర్తుతెలియని దుండగులు ఒక మహిళను పొదల్లోకి ఈడ్చుకెళ్లి, ఆమె భర్త కళ్ల ముందే గొంతు కోసి దారుణంగా హత్య చేశారు. బీహార్కు చెందిన దంపతులు అనిల్ కుమార్ (37), మీనా దేవి (35) శంతకులం వద్ద కూరగాయలు కొనుగోలు చేసి, వెంకటేశ్వర కాలనీలోని తమ ఇంటికి తిరిగి వెళ్తుండగా, రాత్రి సుమారు 9:30 గంటల సమయంలో గాందిగూడెం స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్ సమీపంలో వారి ద్విచక్ర వాహనం మొరాయించిందని పోలీసులు తెలిపారు.
చీకటి మాటున, పొదల్లో దాగి ఉన్న సాయుధులు ఆ బైక్ను అడ్డగించారు. వారిలో ఇద్దరు అనిల్ను బంధించగా, మిగిలినవారు మీనా దేవిని పొదల్లోకి లాక్కెళ్లారు. ఆమె సహాయం కోసం గట్టిగా అరచినప్పటికీ, ఒక దుండగుడు ఆమె చేతులను గట్టిగా పట్టుకోగా, మరొకడు ఆమెను హత్య చేశాడు. వారిని ప్రతిఘటించడానికి ప్రయత్నించిన అనిల్పై కూడా దుండగులు కత్తులతో దాడి చేశారు.
ఆ తర్వాత, దుండగులు తమ బైక్ల హెడ్లైట్లు ఆపివేసి, స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్ సమీపంలోని ఒక పక్క దారి గుండా పారిపోయారు ఇది ముందస్తు ప్రణాళికతో చేసిన హత్య అని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. గాయపడిన అనిల్ను ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించి, అతని వాంగ్మూలాన్ని నమోదు చేశామని తెలిపారు. దాడికి పాల్పడిన వారిని గుర్తించి అరెస్టు చేయడానికి రెండు ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేశామని పోలీసులు చెప్పారు.
ఈ దంపతులు కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం నగరానికి వలస వచ్చారని, అనిల్ ఒక రోలర్ మిల్లులో కాంట్రాక్టర్గా పనిచేస్తున్నారని దర్యాప్తు అధికారులు వెల్లడించారు. మీనా దేవికి తెలిసిన వ్యక్తులతో ఉన్న పాత కక్షలే ఈ నేరానికి దారితీసి ఉండవచ్చని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు.
గత కొంతకాలంగా నిర్మాతలు, ఎగ్జిబిటర్ల మధ్య వివాదం ఇటీవలే ఒక్కసారిగా బయటకు వచ్చింది. ఇటీవలే సితార ఎంటర్ టైన్ మెంట్ నాగవంశీకి, ఏషియన్ ఫిలింస్ అధినేత సునీల్ మధ్య మాటల యుద్ధం జరిగింది. దానికి పెద్దమనుషులు ఓ కమిటీ వేసి శాంతిపజేశారు. అయితే తాజాగా పెద్ది సినిమా విడుదల సందర్భంగా నిజామాబాద్లోని నటరాజ్ థియేటర్ విషయంలో వివాదం మరింత జఠిలమైంది. ఇందుకు దిల్ రాజు మనుషులు థియేటర్ దగ్గర గొడవ చేశారని థియేటర్ ఓనర్ విక్రాంత్ తెలియజేస్తున్నారు.
లెజెండరీ డైరెక్టర్ సింగీతం శ్రీనివాసరావు తన సుదీర్ఘ సినీ ప్రయాణంలో ఎప్పుడూ కొత్తదనానికి ప్రాధాన్యం ఇస్తూ ప్రేక్షకులని అలరించారు ఇప్పుడు ఆయన దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ‘సింగ్ గీతం’ మరోసారి అలాంటి వినూత్నమైన కాన్సెప్ట్తో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతోంది. వైజయంతి మూవీస్ బ్యానర్పై నాగ్ అశ్విన్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం ఇప్పటికే టీజర్లతో ఆసక్తిని రేకెత్తించగా, తాజాగా విడుదలైన ‘ఏమైంది’ పాట ఆ చిత్రంలోని విభిన్న ప్రపంచానికి సరదా పరిచయాన్ని అందించింది. ఈ పాటను స్టార్ హీరోయిన్ శృతి హాసన్ లాంచ్ చేశారు.
డైరెక్టర్ సంజీవ్ మేగోటి దర్శకత్వంలో రూపొందిన హారర్-యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ‘పోలీస్ కంప్లైంట్’ మూవీ జూన్ 12న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ చిత్ర ట్రైలర్ లాంచ్ కార్యక్రమం హైదరాబాద్లోని ప్రసాద్ ల్యాబ్లో ఘనంగా జరిగింది. ఈ సందర్భంగా చిత్ర ట్రైలర్తో పాటు రెండు ప్రత్యేక గీతాలను విడుదల చేశారు. అలాగే సూపర్ స్టార్ ఘట్టమనేని కృష్ణ జయంతిని పురస్కరించుకుని కేక్ కట్ చేసి ఘనంగా వేడుకలు నిర్వహించారు.
పెద్ది’ కోసం మేమంతా రెండున్నరేళ్లు కష్టపడ్డాం. నేను 285 రోజులు షూటింగ్లో పాల్గొన్నాను. డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు ఈ సినిమా కోసం దాదాపు ఐదేళ్లు శ్రమించారు. ఈ సినిమాకు బిగ్గెస్ట్ సెంటర్ పిల్లర్ ఏఆర్ రెహమాన్ గారు. ఆయనలాంటి లెజెండ్తో పనిచేయడం చాలా ఆనందాన్ని ఇచ్చింది అని రామ్ చరణ్ అన్నారు. పెద్ది సినిమా ప్రమోషన్ చెన్నై వచ్చారు. ఈ సందర్భంగా పలు విషయాలు తెలిపారు.
ప్రముఖ నిర్మాత, గీతా ఆర్ట్స్ అధినేత అల్లు అరవింద్ మంచి మనసు చాటుకున్నారు. హైదరాబాద్ లోయర్ ట్యాంక్ బండ్ లో గల ఆల్ ఇండియా కాపు, తెలగ, బలిజ సంఘం (AITKB Sangham) కు భారీ విరాళం అందించారు. తన తండ్రి కీ.శే. పద్మశ్రీ డా. అల్లు రామలింగయ్య పేరిట లోయర్ ట్యాంక్బండ్లోని సంఘ భవనంలో ఒక గది నిర్మాణానికి 30 లక్షల రూపాయల విరాళం అందజేశారు..