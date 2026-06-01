  4. Boy Reunited with Family within 11 Hours
Written By సెల్వి
Last Updated : Monday, 1 June 2026 (11:30 IST)

అదృశ్యమైన 11 గంటల్లోనే నాలుగేళ్ల బాలుడిని కాపాడిన పోలీసులు

BY: సెల్వి
Publish: Mon, 1 Jun 2026 (11:25 IST) Updated: Mon, 1 Jun 2026 (11:30 IST)
అదృశ్యమైన 11 గంటల్లోనే నాలుగేళ్ల బాలుడిని పోలీసులు కనుగొన్నారు. పోలీసులు తక్షణమే రంగంలోకి దిగి, కేవలం 11 గంటల వ్యవధిలోనే ఒక నాలుగేళ్ల బాలుడిని అతని కుటుంబంతో తిరిగి కలిపారు. నతరాజ్‌నగర్‌లో స్నేహితులతో ఆడుకుంటుండగా తన కుమారుడు మహమ్మద్ హంజా ఖురేషి అదృశ్యమయ్యాడని పేర్కొంటూ, వ్యాపారి అయిన ఆ బాలుడి తండ్రి మహమ్మద్ ఖాజా ఖురేషి శనివారం రాత్రి 7:30 గంటలకు ఫిర్యాదు చేశారు. 
 
బాలుడిని ఎవరైనా కిడ్నాప్ చేసి ఉంటారని ఆయన అనుమానం వ్యక్తం చేస్తూ, ఆ ప్రాంతం సమీపంలో బురఖా ధరించిన ఒక మహిళ కనిపించిందని ఫిర్యాదులో చెప్పినట్లు తపచబుత్ర పోలీస్ స్టేషన్ ఎస్‌హెచ్ఓ కె. బాలకృష్ణ తెలిపారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు. 
 
ఈ కేసు దర్యాప్తు కోసం రెండు ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేశారు. పోలీసులు 70కి పైగా సీసీటీవీ దృశ్యాలను పరిశీలించి, స్థానికులను విచారించారు. పరిశీలనలో భాగంగా, హంజా ఒక బురఖా ధరించిన మహిళతో కలిసి ఉన్నట్లు గుర్తించారు. కెమెరాల ద్వారా ఆమె కదలికలను ఆచూకీ తీసిన పోలీసులు, ఆమెను తప్పచబుత్రలోని గంగాబౌలికి చెందిన 40 ఏళ్ల గృహ సహాయకురాలు తస్లీమ్ బేగంగా గుర్తించారు. 
 
మహిళా పోలీసు సిబ్బంది ఆమెను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. విచారణ సమయంలో ఆమె విరుద్ధమైన వాంగ్మూలాలను ఇచ్చింది. ఆమె బాలుడిని రాత్రికి తన వద్దే ఉంచుకుని, ఫజర్ నమాజు సమయంలో స్థానిక మసీదు వద్ద అతని ఆచూకీని తెలియజేయాలని తాను భావించినట్లు ఆమె తెలిపింది 
 
ఆమె సమీపంలోని పోలీస్ స్టేషన్‌కు వెళ్లకుండా బాలుడిని తనతోనే ఉంచుకోవడంతో పోలీసులకు అనుమానం కలిగింది. ఆదివారం మధ్యాహ్నం 12.30 గంటలకల్లా హమ్జాను రక్షించి అతని తల్లిదండ్రులతో కలిపారు. హమ్జా ఒంటరిగా తస్లీమ్ వైపు నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నట్లు సీసీటీవీ ఫుటేజీలో కనిపించిందని దర్యాప్తు అధికారులు తెలిపారు.
గత కొంతకాలంగా నిర్మాతలు, ఎగ్జిబిటర్ల మధ్య వివాదం ఇటీవలే ఒక్కసారిగా బయటకు వచ్చింది. ఇటీవలే సితార ఎంటర్ టైన్ మెంట్ నాగవంశీకి, ఏషియన్ ఫిలింస్ అధినేత సునీల్ మధ్య మాటల యుద్ధం జరిగింది. దానికి పెద్దమనుషులు ఓ కమిటీ వేసి శాంతిపజేశారు. అయితే తాజాగా పెద్ది సినిమా విడుదల సందర్భంగా నిజామాబాద్‌లోని నటరాజ్‌ థియేటర్‌ విషయంలో వివాదం మరింత జఠిలమైంది. ఇందుకు దిల్ రాజు మనుషులు థియేటర్ దగ్గర గొడవ చేశారని థియేటర్ ఓనర్ విక్రాంత్ తెలియజేస్తున్నారు.

Shruti Haasan: గ్రామస్తుల వింత పరిస్థితికి సింగ్ గీతం నుంచి ఏమైంది' సాంగ్లెజెండరీ డైరెక్టర్ సింగీతం శ్రీనివాసరావు తన సుదీర్ఘ సినీ ప్రయాణంలో ఎప్పుడూ కొత్తదనానికి ప్రాధాన్యం ఇస్తూ ప్రేక్షకులని అలరించారు ఇప్పుడు ఆయన దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ‘సింగ్ గీతం’ మరోసారి అలాంటి వినూత్నమైన కాన్సెప్ట్‌తో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతోంది. వైజయంతి మూవీస్ బ్యానర్‌పై నాగ్ అశ్విన్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం ఇప్పటికే టీజర్లతో ఆసక్తిని రేకెత్తించగా, తాజాగా విడుదలైన ‘ఏమైంది’ పాట ఆ చిత్రంలోని విభిన్న ప్రపంచానికి సరదా పరిచయాన్ని అందించింది. ఈ పాటను స్టార్ హీరోయిన్ శృతి హాసన్ లాంచ్ చేశారు.

పోలీస్ కంప్లైంట్ లో కృష్ణ సినిమాల‌ను గుర్తు చేస్తూ ప్ర‌త్యేక‌ పాట‌డైరెక్టర్ సంజీవ్ మేగోటి దర్శకత్వంలో రూపొందిన‌ హారర్-యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ‘పోలీస్ కంప్లైంట్’ మూవీ జూన్ 12న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ చిత్ర ట్రైలర్ లాంచ్ కార్యక్రమం హైదరాబాద్‌లోని ప్రసాద్ ల్యాబ్‌లో ఘనంగా జరిగింది. ఈ సందర్భంగా చిత్ర ట్రైలర్‌తో పాటు రెండు ప్రత్యేక గీతాలను విడుదల చేశారు. అలాగే సూపర్ స్టార్ ఘట్టమనేని కృష్ణ జయంతిని పురస్కరించుకుని కేక్ కట్ చేసి ఘనంగా వేడుకలు నిర్వహించారు.

Charan: జీవితాంతం దాచుకునే సినిమాల్లో పెద్ది ఒకటి : రామ్ చరణ్పెద్ది’ కోసం మేమంతా రెండున్నరేళ్లు కష్టపడ్డాం. నేను 285 రోజులు షూటింగ్‌లో పాల్గొన్నాను. డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు ఈ సినిమా కోసం దాదాపు ఐదేళ్లు శ్రమించారు. ఈ సినిమాకు బిగ్గెస్ట్ సెంటర్ పిల్లర్ ఏఆర్ రెహమాన్ గారు. ఆయనలాంటి లెజెండ్‌తో పనిచేయడం చాలా ఆనందాన్ని ఇచ్చింది అని రామ్ చరణ్ అన్నారు. పెద్ది సినిమా ప్రమోషన్ చెన్నై వచ్చారు. ఈ సందర్భంగా పలు విషయాలు తెలిపారు.

Allu Aravind : అల్లు రామలింగయ్య పేరిట గది నిర్మాణానికి అల్లు అరవింద్ విరాళంప్రముఖ నిర్మాత, గీతా ఆర్ట్స్ అధినేత అల్లు అరవింద్ మంచి మనసు చాటుకున్నారు. హైదరాబాద్ లోయర్ ట్యాంక్ బండ్ లో గల ఆల్ ఇండియా కాపు, తెలగ, బలిజ సంఘం (AITKB Sangham) కు భారీ విరాళం అందించారు. తన తండ్రి కీ.శే. పద్మశ్రీ డా. అల్లు రామలింగయ్య పేరిట లోయర్ ట్యాంక్‌బండ్‌లోని సంఘ భవనంలో ఒక గది నిర్మాణానికి 30 లక్షల రూపాయల విరాళం అందజేశారు..