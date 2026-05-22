తిరుమలలో భారీ రద్దీ.. శ్రీవారి దర్శనానికి 30 గంటలు.. ఎండల్ని లెక్కచేయకుండా..
వేసవి సెలవుల భారీ రద్దీ కారణంగా తిరుమల అత్యంత రద్దీగా మారింది. గురువారం సాయంత్రానికి, శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం కోసం యాత్రికులు 30 గంటలకు పైగా వేచి ఉన్నారు. గత వారం పెరగడం ప్రారంభమైన ఈ రద్దీ, ఆదివారం గరిష్ట స్థాయికి చేరి, గురువారం కూడా ఏమాత్రం తగ్గకుండా కొనసాగింది. తీవ్రమైన వేసవి ఎండలో, భక్తులు వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్లలోకి ప్రవేశించే ముందు దాదాపు 2-3 కిలోమీటర్ల మేర క్యూలలో నిలబడ్డారు.
క్యూ లైన్లు ఔటర్ రింగ్ రోడ్డును దాటి విస్తరించడంతో, యాత్రికులు చాలా దూరం నడవవలసి వచ్చింది. ఈ భారీ రద్దీ మధ్య వృద్ధ భక్తులు, మహిళలు, పిల్లలతో వచ్చిన తల్లిదండ్రులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. తిరుమలలో ట్రాఫిక్ రద్దీ ఇబ్బందులను మరింత పెంచింది. సరిగా లేని ట్రాఫిక్ నియంత్రణ, రోడ్డు పక్కన పార్కింగ్, ట్రాఫిక్ సిబ్బంది కొరత, గందరగోళంగా ఉన్న వన్వే, నో-ఎంట్రీ మళ్లింపులపై భక్తులు ఫిర్యాదు చేశారు.
సప్తగిరి బస్ స్టాండ్ మరియు కొత్తగా ప్రారంభించిన వెంకటాద్రి నిలయం మధ్య మార్గంలో, పాదచారులు, వాహనాల రాకపోకలు ఏకకాలంలో ఉండటంతో తీవ్రమైన ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. నందకం సర్కిల్, రాంభాగీచ సర్కిల్, లేపాక్షి బస్ స్టాండ్ మార్గంలో కూడా ఇలాంటి రద్దీనే నమోదైంది. ఇక్కడ రద్దీ సమయాల్లో అనేక అంతర్గత రహదారులు మూసుకుపోయాయి.
వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్లు ఒకటి, రెండు, నారాయణగిరితో పాటు ఇతర వేచి ఉండే కేంద్రాలన్నీ భక్తులతో కిక్కిరిసిపోయాయి. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాలు (టీటీడీ) శ్రీవారి సేవకుల ద్వారా తాగునీరు, అన్నప్రసాదం, ఇతర సౌకర్యాలను సమకూర్చినప్పటికీ, దర్శనం కోసం సుదీర్ఘ సమయం వేచి ఉండాల్సి రావడం భక్తుల సహనానికి పరీక్షగా మారింది.
ఈ ఆలయ నగరంలో వసతి సౌకర్యాలు, మౌలిక సదుపాయాలపై కూడా తీవ్రమైన ఒత్తిడి నెలకొంది. ఈలోగా, సుదీర్ఘ క్యూలలో వేచి ఉన్న భక్తులకు ఉపశమనం కలిగించేందుకు టీటీడీ తన ఏర్పాట్లను ముమ్మరం చేసింది. బాటగంగమ్మ సర్కిల్ నుండి ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు వరకు, అలాగే వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్ -2, మ్యూజియం ప్రాంగణం, నారాయణగిరి గార్డెన్స్ వద్ద భక్తుల కోసం నీడ పందిళ్లను ఏర్పాటు చేశారు. క్యూ లైన్లు సాగే కీలక ప్రాంతాలు, భక్తుల సంచార మార్గాల్లో తాత్కాలిక షెల్టర్లు, వేడిని తగ్గించే రంగుల పనులు, అదనపు మరుగుదొడ్లను కూడా ఏర్పాటు చేశారు.
టీటీడీ అదనపు ఈవో చ. వెంకయ్య చౌదరి క్యూ కాంప్లెక్స్లు, వేచి ఉండే ప్రదేశాల వద్ద భక్తుల రద్దీ పరిస్థితిని సమీక్షించారు, అలాగే భక్తులకు కల్పిస్తున్న సౌకర్యాలను పర్యవేక్షించారు. భారీ రద్దీ దృష్ట్యా, జూలై 15 వరకు ప్రోటోకాల్ వీఐపీలు మినహా మిగిలిన అందరికీ 'బ్రేక్ దర్శనాలను' టీటీడీ రద్దు చేసింది.
బుధవారం నాడు 86,315 మంది భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకున్నారని ఆలయ అధికారులు తెలిపారు. గురువారం సాయంత్రం 6 గంటల సమయానికి దాదాపు 60,000 మంది భక్తులు దర్శనం పూర్తి చేసుకోగా, క్యూ కాంప్లెక్స్లలోని కంపార్ట్మెంట్లన్నీ పూర్తిగా నిండిపోవడంతో 20,000 మందికి పైగా భక్తులు ఇంకా క్యూలలో వేచి ఉన్నారు.
వందరూపాయలతో మ్యాగీ, కూల్డ్రింక్స్తో బర్త్ డే చేసుకున్న బాలుడు.. వీడియో వైరల్
సాధారణంగా పుట్టిన రోజు అంటేనే ప్రస్తుతం కేక్ కట్ లేకుండా జరగట్లేదు. దీనికి తోడు స్నాక్స్ పంచడం, చాక్లెట్లు ఇవ్వడం, పార్టీ ఇవ్వడం ప్రస్తుతం ట్రెండ్ అవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఓ బాలుడు చేసుకున్న పుట్టినరోజు ప్రస్తుతం ఇన్స్టాలో వైరల్ అవుతోంది. జార్ఖండ్కు చెందిన ఓ కుర్రాడు ఒక మ్యాగీ ప్యాకెట్, కూల్ డ్రింక్స్తో బర్త్ డే చేసుకున్నాడు. సూరజ్ అనే బాలుడు సెలెబ్రేట్ చేసుకున్న ఈ బర్త్ డే పార్టీ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. నెటిజన్లు సూరజ్కు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ రకరకాలుగా స్పందిస్తున్నారు.
హైదరాబాద్లో ఈ ఏడాది తొలిసారిగా ఉష్ణోగ్రత 43 డిగ్రీల మార్కు
తెలంగాణలో ఈ ఏడాది తొలిసారిగా ఉష్ణోగ్రత 43 డిగ్రీల సెల్సియస్ మార్కును దాటింది. తెలంగాణలోని అనేక ప్రాంతాలు తీవ్రమైన వడగాలుల పరిస్థితులతో సతమతమవుతూనే ఉన్నాయి. కనీసం 20 జిల్లాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు 45 డిగ్రీల పైన నమోదవ్వగా, పలు మండలాల్లో అవి 46డిగ్రీల మార్కును కూడా దాటాయి. హైదరాబాద్లో, కార్వాన్ ప్రాంతంలో అత్యధికంగా 43.4డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదవ్వగా, అంబర్పేటలో ఉష్ణోగ్రత 43డిగ్రీలకి చేరింది. నగరంలోని చాలా ప్రాంతాల్లో, పగటిపూట గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 42డిగ్రీల పైనే కొనసాగింది.
జగన్ను జైలులో పెట్టండని జనసేన చెప్పలేదు, ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ భేషరతుగా వ్యాఖ్యల ఉపసంహరణ
జనసేన అధినేత, రాష్ట్ర ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్, మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ ఇద్దరూ కలిసి కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షాతో సమావేశమయ్యారు. ఆ సందర్భంలో అమిత్ షాతో జరిగిన అంతర్గత సమావేశంలో జనసేనాని మాజీ సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డిని అరెస్ట్ చేయమని అన్నట్లు తమకు తెలిసిందంటూ ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర రెండు రోజుల క్రితం సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసారు. అంతేకాదు... జగన్ మోహన్ రెడ్డిని అరెస్ట్ చేయాలని కోరితే... ఆయన సుదీర్ఘకాల మిత్రుడనీ, ఆయనతో పెట్టుకోవద్దంటూ అమిత్ షా జనసేనానికి సూచించారని తనకు విశ్వసనీయ వ్యక్తుల ద్వారా తెలిసిందంటూ వెల్లడించారు.
తెలంగాణకు అరుదైన గౌరవం.. పోచంపల్లి ఇకాట్ను ధరించి కేన్స్లో మెరిసిన రష్మీ
మిస్ ఆసియా ఇంటర్నేషనల్, తెలంగాణ ఇకాట్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అయిన రష్మీ ఠాకూర్, తెలంగాణ నేత కార్మికులు చేనేతగా 200 ఏళ్ల నాటి పోచంపల్లి ఇకాట్ను ధరించి కేన్స్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్లో అరంగేట్రం చేశారు. ఈ అంతర్జాతీయ వేదికపై తెలంగాణకు చెందిన భౌగోళిక గుర్తింపు (జియోగ్రాఫికల్ ఇండికేషన్) చేనేతను హైలైట్ చేస్తూ, "పోచంపల్లి టు కేన్స్" అనే థీమ్తో కూడిన లుక్ను ప్రదర్శించి, ఆమె రెడ్ కార్పెట్పై భారతదేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహించారు.
ఏపీ రాష్ట్రంలో సీ ప్లేన్ ప్రాజెక్టు ప్రారంభానికి కీలక ప్రోత్సాహం.. రూ.200 కోట్లు కేటాయింపు
ఏపీ రాష్ట్రంలో సీ ప్లేన్ ప్రాజెక్టు ప్రారంభానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యాటక శాఖకు ఒక కీలక ప్రోత్సాహం లభించింది. రాష్ట్రంలోని 10 ప్రాంతాల్లో సీ ప్లేన్లను నడపడానికి వీలుగా, ఉడాన్ పథకం కింద కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ. 200 కోట్లను కేటాయించింది. ఈ పది ప్రాంతాలలోనూ ఏరోడ్రోమ్, ఫ్లోటింగ్ జెట్టీ ఏర్పాటుతో పాటు ఇతర మౌలిక సదుపాయాలను కల్పించడం కోసం ఒక్కో ప్రాంతానికి రూ. 20 కోట్లు చొప్పున కేటాయించారు.
22-05-2026 శుక్రవారం ఫలితాలు - అనుకూలతలు అంతంత మాత్రమే
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం నేడు సర్వత్రా అనుకూలం. వ్యవహారజయం, వాహనసౌఖ్యం ఉన్నాయి. స్థిరాస్తి ధనం అందుతుంది. విలాసాలకు ఖర్చు చేస్తారు. పనులు, బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి. ఫోన్ సందేశాలను నమ్మవద్దు. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. బెట్టింగ్లకు పాల్పడవద్దు. వృషభం: కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు మనోధైర్యంతో ముందుకు సాగుతారు. కొందరి వ్యాఖ్యలు ఉద్రేకపరుస్తాయి. అపజయాలకు కుంగిపోవద్దు. లక్ష్యాన్ని సాధించే వరకు శ్రమించండి. ఆదాయానికి తగ్గట్టుగా లెక్కలు వేసుకుంటారు. చేపట్టిన పనులు ముందుకు సాగవు, ఆలోచనలతో సతమతమవుతారు.
21-05-2026 గురువారం ఫలితాలు - రుణ విముక్తులవుతారు
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం. మొండి ధైర్యంతో యత్నాలు సాగిస్తారు. స్థిరాస్తి మూలక ధనం అందుతుంది. నగదు స్వీకరణ, చెల్లింపుల్లో ఏకాగ్రత వహించండి. శుభకార్యానికి హాజరవుతారు. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. పనులు మొండిగా పూర్తి చేస్తారు. ఏకాగ్రతతో వాహనం నడపండి. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు లావాదేవీలు కొలిక్కివస్తాయి. రావలసిన ధనం అందుతుంది. రుణ విముక్తులవుతారు. పలుకుబడి కలిగిన వారితో పరిచయాలేర్పడతాయి. కొత్త పనులు చేపడతారు. ఓర్పుతో శ్రమించండి. బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి. లైసెన్సుల రెన్యువల్లో జాప్యం తగదు.
Tamil Nadu: కరుప్పుస్వామి ఆలయం... భక్తులకు ప్రసాదంగా నాణేలు.. వీడియో వైరల్
తమిళనాడులోని ఒక ఆలయానికి సంబంధించిన వీడియోలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ వీడియోలలో, ఆలయ పూజారులు భక్తులకు ప్రసాదంగా నాణేలను (డబ్బును) పంపిణీ చేయడం కనిపిస్తుంది. సాధారణంగా ఆలయాలు భక్తుల నుండి కానుకల రూపంలో డబ్బును స్వీకరిస్తాయి. కానీ, ఈ ఆలయం, ఇక్కడి ఆచారాలు ఆ సాధారణ పద్ధతికి పూర్తి భిన్నంగా ఉండటం చూసి నెటిజన్లు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. వార్తల్లో నిలిచిన ఈ ఆలయం, తమిళనాడులోని తిరుచ్చి జిల్లా, నాగయ్యనల్లూరు గ్రామంలో ఉన్న 'శ్రీ వరం తరుమ్ పదినెట్టాంపడి కరుప్పుస్వామి ఆలయం'.
20-05-06 బుధవారం ఫలితాలు - అన్ని విధాలా శుభమే జరుగుతుంది
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం. ఆదాయానికి తగ్గట్టుగా లెక్కలు వేసుకుంటారు. పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. పరిచయాలు బలపడతాయి. పనులు అనుకున్న విధంగా సాగవు. ఒత్తిడికి గురికావద్దు. నగదు చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త. దంపతులు ఏకాభిప్రాయానికి రాగలుతారు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు ఓర్పు, పట్టుదలతో శ్రమించండి. యత్నాలు విరమించుకోవద్దు. స్థిరాస్తి ధనం అందుతుంది. పనులు సానుకూలమవుతాయి. మానసికంగా కుదుటపడతారు. సన్నిహితులను కలుసుకుంటారు. ఇతరుల విషయంలో అనవసర జోక్యం తగదు. ప్రయాణంలో అవస్థలెదుర్కుంటారు.
Chaturthi vrat: బుధవారం రోజున చతుర్థి వ్రతం పాటిస్తే..?
బుధవారం రోజున చతుర్థి వ్రతం రావడం విశేషం. బుధవారం పూట సామాన్యంగా గణపతిని పూజించడం ద్వారా ఆయన ఆశీస్సులతో నవగ్రహ దోషాలు తొలగిపోతాయి. గణపతికి ఈ రోజున భక్తులు పువ్వులు, మోదకాలు, పండ్లు, కొబ్బరికాయ సమర్పిస్తారు. గణేశుడికి ఇష్టమైన మంత్రాలతో జపిస్తారు. గణపతికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన తిధులలో ప్రధానమైనది చవితి తిథి. అయితే ఈ చవితి లేదా చతుర్థి పూజను రెండు రకములుగా ఆచరిస్తారు. మొదటిది వరదచతుర్థి, రెండవది సంకష్టహర చతుర్థి. అమావాస్య తరువాత వచ్చే చతుర్థిరోజున చేసే వ్రతంను వరదచతుర్థి అని, పౌర్ణమి తరువాత వచ్చే చతుర్థిరోజున చేసే వ్రతంను సంకష్టహర చతుర్థి అంటారు.