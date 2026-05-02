శనివారం, 2 మే 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : శనివారం, 2 మే 2026 (15:58 IST)

Ghee Adulteration Row: శ్రీవారి లడ్డూలో కల్తీ, భారీ లోపాలను ఎత్తిచూపిన ప్యానెల్

Tirumala Laddu
పదవీ విరమణ పొందిన ఐఏఎస్ అధికారి దినేష్ కుమార్ నేతృత్వంలోని ఏకసభ్య కమిషన్, తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో (టీటీడీ) జరిగిన భారీ లోపాలను ఎత్తిచూపింది. ఈ వ్యవహారంలో మాజీ కార్యనిర్వాహక అధికారి (ఈవో) ఏవీ. ధర్మారెడ్డిని కీలక వ్యక్తిగా కమిషన్ పేర్కొనగా, మాజీ టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్, అలాగే వైకాపా నాయకులు చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి, భూమన కరుణాకర్ రెడ్డిల పేర్లు కూడా పరిశీలనలో ఉన్నాయి. 
 
తప్పనిసరి పరీక్షలు నిర్వహించకుండా, టెండర్ నిబంధనలను నీరుగార్చి, ప్రయోగశాల నివేదికలను విస్మరించి 70 లక్షల కిలోల నెయ్యిని సేకరించినట్లు ప్రభుత్వం నియమించిన ఈ కమిషన్ వెల్లడించింది. ఈ వ్యవహారంలో సంబంధిత వ్యక్తులపై చర్యలు తీసుకోవడం, వారిని బ్లాక్ లిస్టులో చేర్చడం, వ్యవస్థలో సమూల మార్పులు తీసుకురావడం వంటి అంశాలు ఇమిడి ఉన్నాయి.

చిన్న గొడవ నిండు ప్రాణాన్ని బలితీసుకుంది... అత్త ప్రాణాలు తీసిన అల్లుడుహైదరాబాద్ నగరంలోని శివారు మేడిపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఓ దారుణం జరిగింది. చిన్నపాటి గొడవ ఒకటి చిలికి చిలికి గాలివానలా తయారై ఓ నిండు ప్రాణాన్ని బలితీసుకుంది. ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, చెంగిచెర్ల ఆర్టీసీ కాలనీకి చెందిన కొల్ల అరుణ అనే మహిళకు ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉన్నారు. చిన్న కుమార్తె కావ్య గత యేడాది కరీంనగర్‌‍కు చెందిన కర్రు స్నేహిత్‌ను ప్రేమ వివాహం చేసుకుంది. అయితే, పెళ్లయినప్పటి నుంచి అల్లుడి ప్రవర్తన సరిగా లేదు. ఈ క్రమంలో అత్త, అరుణలతో తరచుగా గొడవలు జరుగుతూ వచ్చాయి.

చెల్లి పెళ్లిలో డ్యాన్స్ చేస్తూ కుప్పకూలి ప్రాణాలు విడిచిన అన్నయ్యఏపీలోని నంద్యాల జిల్లాలో ఓ పెళ్లి వేడుకలో తీవ్ర విషాదం జరిగింది. చెల్లి పెళ్ళిలో నృత్యం చేస్తూ అందరినీ సంతోష పెట్టిన అన్నయ్య అక్కడే కుప్పకూలి ప్రాణాలు విడిచాడు. ఈ విషాదకర ఘటన నంద్యాల మండలం చాపిరేవుల అనే గ్రామంలో జరిగింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

పెళ్లి ఊరేగింపులో వరుడిపై కాల్పులు జరిపిన వ్యక్తి.. ఎందుకో తెలుసా?ఉత్తరప్రదేశ్‌లో పెళ్లి వేడుకకు వెళ్తున్న 27 ఏళ్ల వరుడిని, వధువు బంధువు కాల్చి చంపిన దారుణ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ ఘటన శుక్రవారం సాయంత్రం బీబీపూర్ గ్రామం సమీపంలో జరిగింది. మృతుడిని ఆజాద్ బింద్‌గా గుర్తించారు. అతను బదౌర్ గ్రామానికి చెందినవాడు. సీనియర్ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ (ఎస్‌ఎస్‌పి) కున్వర్ అనుపమ్ సింగ్ ప్రకారం, ఆ ప్రాంతం నుండి కాల్పుల శబ్దంపై అత్యవసర కాల్ రావడంతో, పోలీసు బృందం సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుంది.

ట్రంప్‌కి ఏమైంది? ఇరాన్ పని ముగించాక క్యూబా హస్తగతం చేసుకుంటాము: ట్రంప్ సంచలన ప్రకటనఅమెరికా దేశాధ్యక్షుడికి ఏమైంది అంటూ ఇప్పుడు నెటిజన్లు చర్చించుకుంటున్నారు. దీనికి కారణం.. ఒకవైపు ఇరాన్ దేశం పైన యుద్ధం చేస్తూనే తాజాగా క్యూబాను ఆక్రమించుకుంటామంటూ సంచలన ప్రకటన చేసారు. ఒక కార్యక్రమంలో ట్రంప్ మాట్లాడుతూ... మేము దాదాపు తక్షణమే క్యూబాను స్వాధీనం చేసుకోబోతున్నాము. ఆ ద్వీప దేశానికి సమస్యలు ఉన్నాయని కూడా ఆయన అన్నారు. ఇరాన్‌కు సంబంధించిన అమెరికా సైనిక చర్యల తర్వాత ఈ చర్య ఉండవచ్చని ఆయన సూచించారు.

వరంగల్‌లో మిత్రా మెగా టెక్స్‌టైల్ పార్క్‌ను ప్రారంభించనున్న ప్రధాని.. ఎప్పుడు?వరంగల్‌లో ఏర్పాటు కానున్న పీఎం మిత్రా మెగా టెక్స్‌టైల్ పార్క్ (కేఎంటీపీ) భారతదేశ వస్త్ర పరిశ్రమకు కొత్త ఊపునిస్తుందని కేంద్ర బొగ్గు శాఖ మంత్రి జి. కిషన్ రెడ్డి శనివారం తెలిపారు. మే 10న హైదరాబాద్ నుండి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఈ టెక్స్‌టైల్ పార్క్‌ను వర్చువల్ విధానం ద్వారా ప్రారంభించనున్నారు. ప్రపంచ స్థాయి సమగ్ర వస్త్ర కేంద్రంగా రూపొందించబడిన ఈ కేఎంటీపీ, తయారీ రంగం, ఉపాధి కల్పన, ఎగుమతులను గణనీయంగా పెంపొందిస్తుంది. ఈ ప్రాజెక్టు మొత్తం వ్యయం రూ. 1,695.54 కోట్లు కాగా, ఆశించిన పెట్టుబడి రూ. 6,000 కోట్లకు పైగా ఉంటుందని, ఇప్పటికే క్షేత్రస్థాయిలో వచ్చిన పెట్టుబడి రూ.3,800 కోట్లకు పైగా ఉందని రెడ్డి పేర్కొన్నారు.

01-05-2026 నుంచి 31-05-2026 వరకు మీ మాస ఫలితాలుమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఈ మాసం నిరాశాజనకం. సంప్రదింపులు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. ఏ విషయంపై ఆసక్తి ఉండదు. అన్యమస్కంగా గడుపుతారు. ఆదాయానికి మించిన ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. చేబదుళ్లు స్వీకరిస్తారు. ముఖ్యులను కలిసినా ఫలితం ఉండదు. దంపతుల మధ్య తరచు కలహాలు. గృహంలో స్తబ్ధత నెలకొంటుంది. ఆశావహదృక్పథంతో మెలగండి. ఈ చికాకులు తాత్కాలికమే. త్వరలో పరిస్థితులు చక్కబడతాయి. మనస్సుకు నచ్చిన వారితో కాలక్షేపం చేయండి. చిన్ననాటి మిత్రులు తారసపడతారు. గత సంఘటనలు అనుభూతినిస్తాయి. సంతానం విద్యాయత్నం ఫలిస్తుంది. ఆందోళన తగ్గి కుదుటపడతారు. ఆత్మీయుల ఆహ్వానం సంతోషం కలిగిస్తుంది. ఆరోగ్యం స్థిరంగా ఉంటుంది. శుభకార్యంలో పాల్గొంటారు. ఇంటిని నిర్లక్ష్యంగా వదిలివెళ్లకండి. నగదు, విలువైన వస్తువులు జాగ్రత్త.

30-04-2026 గురువారం ఫలితాలు - గ్రహసంచారం బాగుందిమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. ముఖ్యులతో సంభాషిస్తారు. ఒక సమాచారం ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. స్థిమితంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. కొత్త వ్యక్తులతో జాగ్రత్త. వాదనలకు దిగవద్దు. వివాదాలు పరిష్కార దిశగా సాగుతాయి. సామాజిక కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు శ్రమతో కూడిన ఫలితాలున్నాయి. యత్నాలు కొనసాగించండి. అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. రావలసిన ధనం అందుతుంది. పరిచయస్తులు ధనసహాయం అర్ధిస్తారు. ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేయవద్దు. కీలక విషయాల్లో అనుభవజ్ఞుల సలహా తీసుకోండి.

Sri Narasimha Jayanti: నృసింహ జయంతి: పానకం, వడపప

29-04-2026 బుధవారం ఫలితాలు - మీ కృషిలో లోపం లేకుండా చూసుకోండిమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం వ్యవహారానుకూలత ఉంది. అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. తలపెట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తవుతాయి. ఖర్చులు అధికం. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. కీలక పత్రాలు అందుతాయి. సంతానం ఉన్నత చదువులపై దృష్టి పెడతారు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు స్థిరాస్తి ధనం అందుతుంది. తాకట్టు విడిపించుకుంటారు. స్థిమితంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. ఒక సమాచారం ఆలోచింపచేస్తుంది. పెద్దలతో సంప్రదింపులు జరుపుతారు. లావాదేవీల్లో ఏకాగ్రత వహించండి. ప్రలోభాలకు లొంగవద్దు.

మంగళవారం నాడు ప్రదోషం వస్తే.. భౌమ ప్రదోషం.. శివపూజ చేస్తే?మంగళవారం నాడు ప్రదోషం వస్తే, దానిని భౌమ ప్రదోషం అంటారు. ఈ రోజున శివాలయాల్లో నందీశ్వరునికి, ఈశ్వరునికి ప్రత్యేక అభిషేకాదులు జరుగుతాయి. మంగళవారం నాడు వచ్చే ప్రదోషాన్ని రుణ విమోచన ప్రదోషం అని కూడా అంటారు. 'రుణం' అంటే అప్పులు 'విమోచన' అంటే ఉపశమనం కలుగుతుంది. అందువల్ల, రుణ విమోచన ప్రదోషం నాడు శివుడిని పూజించడం వల్ల ప్రతికూల రుణ కర్మలు తొలగిపోతాయి. జీవితంలో లాభదాయకమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి.
