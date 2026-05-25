Lemon: అనంతపురం నిమ్మకు అరుదైన గౌరవం.. జీఐ ట్యాగ్ దరఖాస్తు
అనంతపురం జిల్లాలోని ఎంపిక చేసిన ప్రాంతాల్లో సాగు చేసే ఒక రకమైన నిమ్మజాతి అయిన అనంతపురము నిమ్మ కోసం, దాని విశిష్ట గుణాలకు, ప్రాంతీయ గుర్తింపుకు అధికారిక ఆమోదం కోరుతూ భౌగోళిక సూచిక (జీఐ) ట్యాగ్ దరఖాస్తు దాఖలు చేయబడింది. మదనపల్లె ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ సైన్స్ (ఎంఐటీఎస్) తన మేధో సంపత్తి సులభతర కేంద్రం ద్వారా ఈ దరఖాస్తు ప్రక్రియను పర్యవేక్షించిందని ఉపకులపతి డాక్టర్ సి. యువరాజ్ తెలిపారు.
దరఖాస్తు దాఖలు చేయడానికి తమ సంస్థ సాంకేతిక, విధానపరమైన సహకారాన్ని అందించినట్లు యువరాజ్ చెప్పారు. ఆ ప్రాంతపు విశిష్టమైన వ్యవసాయ-వాతావరణ పరిస్థితుల కారణంగానే అనంతపురం నిమ్మకాయ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును పొందిందని డాక్టర్ యువరాజ్ పేర్కొన్నారు.
ఈ పండు ఏకరీతి పరిమాణం, ఆకర్షణీయమైన రంగు, అధిక రసం శాతం, సమతుల్యమైన సిట్రిక్ ఆమ్లత్వం, ఘాటైన సువాసన, ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉండే గుణం వంటి లక్షణాలకు ప్రసిద్ధి చెందింది.
పెదపప్పూరు, పెదవడుగురు, తాడిపత్రి, యాడికి మండలాల్లో పండించే నిమ్మకాయలు, ఇతర ప్రాంతాల్లో పండించే నిమ్మకాయల కంటే భిన్నంగా నిలిచే నాణ్యతా ప్రమాణాలను కలిగి ఉన్నాయని ఆయన తెలిపారు. అనంతపురం నిమ్మకాయను అనంతపురం ప్రాంతానికి ప్రత్యేకంగా సంబంధించిన వ్యవసాయ ఉత్పత్తిగా గుర్తించాలని కోరుతూ ఈ భౌగోళిక గుర్తింపు (జీఐ) దరఖాస్తు చేయబడిందని చెప్పారు.
భౌగోళిక గుర్తింపు (జీఐ) రక్షణ వల్ల ఉత్పత్తి పేరు దుర్వినియోగం కాకుండా నిరోధించవచ్చని, నిజమైన రైతులకు మెరుగైన ధరలు లభించేలా చూడవచ్చని, అలాగే దేశీయ, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో ఉత్పత్తి విలువ, విపణి యోగ్యత మెరుగుపడతాయని డాక్టర్ యువరాజ్ అన్నారు.
భౌగోళిక గుర్తింపు (జీఐ) నమోదు ప్రక్రియలో అవని ఫార్మ్ ల్యాబ్ టెక్నాలజీస్, ఫార్మర్స్ ప్రొడ్యూసర్ కంపెనీ లిమిటెడ్, అనంతపురం, ఎంఐటీఎస్-ఐపీఎఫ్సీ, ఎంఐటీఎస్ పరిశోధన, అభివృద్ధి విభాగం పోషించిన పాత్రను ఎంఐటీఎస్ వ్యవస్థాపకుడు మరియు ఛాన్సలర్ డాక్టర్ ఎన్. విజయ భాస్కర్ చౌదరి అభినందించారు.
Raka Fans Title: అల్లు అర్జున్ .. రాకా చిత్ర యానిమేటెడ్ టైటిల్ కు స్పందన
అల్లు అర్జున్ తాజా చిత్రం రాకా గురించి పలు రకాలు వార్తలు వస్తూనే వున్నాయి. అట్లీ దర్శకత్వంలో రూపొందుతోన్న ఈ సినిమా షూటింగ్ ఆడపాదడపా జరుగుతోంది. ప్రస్తుతం తాజాగా షెడ్యూల్ జరగబోతోంది. అయితే ఈ సినిమా కోసం అభిమానులు డి.ఐ. టెక్నాలజీ రూపణంలో టైటిల్ ను బేనర్ ను రూపొందించి అల్లు అర్జున్ కు సోషల్ మీడియాలో పంపించారు. అల్లు అర్జున్ రాకా కోసం అభిమానులు రూపొందించిన యానిమేటెడ్ టైటిల్ అభిమానులను ఆశ్చర్యపరిచింది.
Pawan Kalyan : పవన్ కళ్యాణ్ .. పంజ 4Kలో థియేటర్లలోకి తిరిగి వస్తోంది
జనసేనాని, ఉపముఖ్యమంత్రి, పవర్ స్టార్ శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన కల్ట్ క్లాసిక్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ పంజా సినిమా రీ-రిలీజ్ పోస్టర్ను రాజమహేంద్రవరంలో ఆవిష్కరించడం ఆనందంగా ఉంది. సెప్టెంబర్ 2వ తేదీన ఉపముఖ్యమంత్రి, జనసేనాని శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకుని అభిమానుల అభిమానం మధ్య మరోసారి థియేటర్లలో సందడి చేయనున్న పంజా సినిమా ఘన విజయాన్ని సాధించాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాను మంత్రి దుర్గేష్ అభిమానులనుద్దేశించి వ్యాఖ్యానించారు.
Peddi: రామ్ చరణ్ తో ఐటెంసాంగ్ లో అలరించిన శృతి హాసన్, జాన్వీ కపూర్
ఈ చిత్రానికి సంగీత దిగ్గజం ఏఆర్ రెహమాన్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన రెండు పాటలు చార్ట్బస్టర్స్గా నిలవగా, తాజాగా మూడో సింగిల్ ‘హల్లల్లల్లో’ కూడా అదే జోరును కొనసాగిస్తోంది. భోపాల్లో నిర్వహించిన భారీ ‘పెద్ది కీ ఆవాజ్’ ఈవెంట్లో ఈ పాటను లాంచ్ చేయగా, ప్రేక్షకుల నుంచి అద్భుత స్పందన లభించింది. అనంతరం డిజిటల్గా విడుదలైన ఈ పాట అంచనాలకు మించి ఆదరణ దక్కించుకుంటోంది.
హాలీవుడ్ కలర్స్ రియలిస్టిక్, ఇండియన్ కలర్ ఎమోషనల్, కల్చరల్లీ రిచ్ : కిషోర్ బోయిడాపు
దర్శకుడు ఆలోచనను వెండితెరపై అద్భుతంగా ఆవిష్కరించే బ్రహ్మ సినిమాటోగ్రాఫర్. అంతే కాదు.. నిర్మాత పెట్టే బడ్జెట్ వేల్యూని కూడా పదింతలు చేసి చూపించే మాయాజాలీకుడు కూడా. సినిమాకు తండ్రి నిర్మాత.. తల్లి దర్శకుడైతే.. సినిమా స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు భుజం కాచే పెద్ద కొడుకు సినిమాటోగ్రాఫర్ అని అనటంలో సందేహం లేదు.
Sri Satya: బిగ్ బాస్'ఫేమ్ శ్రీ సత్య ఆవిష్కరించిన విహారి OTT గ్లోబల్ విజన్
18 ఏళ్లుగా ట్రావెల్ కార్యక్రమాలతో ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్న విహారి, ఇప్పుడు పూర్తిస్థాయి గ్లోబల్ ట్రావెల్ OTT ప్లాట్ఫామ్గా మారుతోంది. తెలుగు మీడియాలో ట్రావెల్ షోలలో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న విహారి, ప్రపంచంలోని పర్యాటక ప్రదేశాలు, సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు, రుచులు, ప్రత్యేకతలను ప్రేక్షకులకు చేరవేసింది.