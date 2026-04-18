రాయలసీమలో మందకొడిగా ప్రారంభమైన మామిడి సీజన్
మామిడి సీజన్, ఈ సంవత్సరం రాయలసీమలో మందకొడిగా ప్రారంభమైంది. సాధారణంగా, ఈ ప్రాంతంలో మామిడి సీజన్ మార్చి నెలలో మొదలవుతుంది. కానీ ఈ సంవత్సరం, సీజన్ ప్రారంభం ఆలస్యం కావడంతో పాటు దిగుబడులు కూడా తగ్గడం వల్ల మామిడి ధరలు పెరిగాయి.
మామిడికి గిరాకీ బలంగానే ఉందని, అయితే మార్కెట్కు వచ్చే సరుకు మాత్రం పరిమితంగానే ఉందని వ్యాపారులు చెబుతున్నారు. ఈ ప్రాంతంలోని మొత్తం మామిడి ఉత్పత్తిలో దాదాపు 80 శాతం ముఖ్యంగా ఎంతో ఆదరణ కలిగిన బేనీషాన్ రకం, అనంతపురం, కర్నూలు, నంద్యాల, కడప జిల్లాల నుండే వస్తుంది.
పూత, కాత దశలలో వీచిన బలమైన గాలులు, అకాల వర్షాలతో సహా ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితులు పంటపై తీవ్ర ప్రభావం చూపాయి. ఉత్పత్తి తగ్గడం వల్ల ధరలు భారీగా పెరిగాయి. బేనీషా రకం మామిడి పండ్లు టన్నుకు రూ. 60,000 నుండి రూ. 70,000 వరకు ధర పలుకుతుండగా, పెద్ద పరిమాణంలో ఉండే పండ్లు టన్నుకు రూ. 80,000 వరకు అమ్ముడవుతున్నాయి. తోతాపురి రకాలు టన్నుకు సుమారు రూ. 25,000 ధరను పొందుతున్నాయి.
పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతల వల్ల పండ్ల అభివృద్ధి మందగించింది. ఏప్రిల్ 1వ తేదీ నాటికే ఉష్ణోగ్రతలు 40 డిగ్రీల సెల్సియస్ను దాటాయని, ఇది పండ్ల పెరుగుదలను ప్రభావితం చేసిందని రైతులు చెబుతున్నారు.