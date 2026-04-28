అనంతపురం జిల్లాను వణికించిన హనీట్రాప్ క్రైమ్.. నలుగురు పోలీసులు సస్పెండ్
అనంతపురం జిల్లాను వణికించిన హనీట్రాప్ వ్యవహారంలో నలుగురు పోలీసు సిబ్బందిని ఉద్యోగాల నుండి పూర్తిగా తొలగించారు. ఇందులో రాప్తాడు సీఐ శ్రీహర్షతో పాటు హెడ్ కానిస్టేబుల్ గిరి, కానిస్టేబుళ్లు దుర్గాప్రసాద్, దేవలా నాయక్ ఉన్నారు. నిందితుల నుంచి పోలీసుల ఖాతాల్లోకి లక్షల రూపాయలు బదిలీ అయినట్లు విచారణలో సాక్ష్యాలతో సహా దొరికిపోవడంతో ఈ వేటు పడింది.
ఈ ముఠా నాయకుడు రంగమ్మనాయుడితో కొందరు అధికారులు అత్యంత సన్నిహితంగా మెలిగినట్లు డీఐజీ షిమోషి, ఎస్పీ జగదీష్ విచారణలో తేల్చారు. బాధితుల ఫిర్యాదులను పట్టించుకోకుండా నిందితులకే కొమ్ముకాస్తూ పంచాయితీలు చేసిన ఎస్సై రాంబాబు, కానిస్టేబుళ్లు దేవేంద్ర, జయరాం నాయక్ సస్పెండ్ అయ్యారు.
హనీట్రాప్ ముఠా ఇప్పటివరకు సుమారు 20 మంది బాధితుల నుండి కోటి నాలుగు లక్షల రూపాయల వరకు వసూలు చేసినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. డబ్బులు లేని వారి వద్ద నుంచి బలవంతంగా రాయించుకున్న ప్రామిసరీ నోట్లను అధికారులు స్వాధీనం చేసుకుని చించివేశారు.