Ontimitta : ఒంటిమిట్ట శ్రీ కోదండ రామస్వామి ఆలయంలో బ్రహ్మోత్సవాలు
దేశంలోని అత్యంత విశిష్టమైన రామ ఆలయాలలో ఒకటిగా పేరొందిన ఒంటిమిట్ట శ్రీ కోదండ రామస్వామి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు, శుక్రవారంనాడు వైభవంగా జరిగిన ధ్వజారోహణంతో ప్రారంభమయ్యాయి. దీనితో అక్కడ ఘనమైన ఉత్సవాలు ఆరంభమయ్యాయి. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాల (టీటీడీ) ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న ఈ ఉత్సవాలు, తెలుగు రాష్ట్రాల నలుమూలల నుండి భారీ సంఖ్యలో భక్తులను ఆకర్షిస్తున్నాయి.
ప్రారంభ ఘట్టంలో భాగంగా, బ్రహ్మోత్సవాల అధికారిక ఆరంభానికి సూచికగా ఆలయ ధ్వజస్తంభంపై గరుడ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించారు. ఈ ఉత్సవాలకే ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచే శ్రీ సీతారామ కళ్యాణ మహోత్సవం, ఏప్రిల్ 1వ తేదీన జరగనుంది. శ్రీరామ నవమి రోజునే శ్రీరాముడు, సీతాదేవి దివ్య కళ్యాణం జరిగే ఇతర రామ ఆలయాలకు భిన్నంగా, ఒంటిమిట్ట ఒక విశిష్ట సంప్రదాయాన్ని పాటిస్తుంది.
దివ్య కళ్యాణం నవమి తర్వాత నాలుగవ రోజున, వెన్నెల కాంతులతో నిండిన చతుర్దశి రాత్రివేళ నిర్వహించబడుతుంది. ఇది ఈ ఆలయానికి ఒక ప్రత్యేకమైన ఆధ్యాత్మిక గుర్తింపును చేకూరుస్తుంది. ఈ ఆలయం మరొక అరుదైన విశేషానికి కూడా ప్రసిద్ధి చెందింది. ఆలయ ప్రాంగణంలో శ్రీ ఆంజనేయ స్వామికి అంకితమైన ప్రత్యేక ఉపాలయం ఏదీ ఇక్కడ లేదు.
ఆంజనేయ స్వామి కొలువై ఉండని ఏకైక రామ ఆలయంగా ఇది గుర్తింపు పొందింది. భక్తుల రద్దీ భారీగా పెరిగే అవకాశం ఉన్న దృష్ట్యా, టీటీడీ అధికారులు జిల్లా యంత్రాంగంతో కలిసి విస్తృతమైన ఏర్పాట్లను చేపట్టారు.