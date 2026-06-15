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సర్కార్ ఎక్స్ప్రెస్లో బంగారు గొలుసులు లాక్కున్న దుండగులు
బాపట్ల జిల్లాలోని అప్పికట్ల సమీపంలో సోమవారం తెల్లవారుజామున ఆరుగురు గుర్తుతెలియని దుండగులు సర్కార్ ఎక్స్ప్రెస్ను ఆపి, ఇద్దరు ప్రయాణికుల నుంచి బంగారు గొలుసులను లాక్కున్న ఘటనలో, విచారణ నిమిత్తం ఒక అనుమానితుడిని ప్రభుత్వ రైల్వే పోలీసులు (జీఆర్పీ) అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
గుంటూరు జీఆర్పీ డీఎస్పీ పి. అక్కేశ్వరరావు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, చెంగల్పట్టు-కాకినాడ పోర్ట్ సర్కార్ ఎక్స్ప్రెస్లో రాత్రి సుమారు ఒక గంట సమయంలో ఈ ఘటన జరిగింది. నిందితులు నెల్లూరులో రైలు ఎక్కి, అప్పికట్ల సమీపంలో ఎమర్జెన్సీ చైన్ను లాగి రైలును నిలిపివేసినట్లు సమాచారం.
ఎస్-3, ఎస్-6 బోగీలలో ప్రయాణిస్తున్న వారి వద్ద నుండి దొంగలు ఒక్కొక్కటి చొప్పున బంగారు గొలుసులను లాక్కున్నారని పోలీసులు తెలిపారు. బాధితులు కేకలు వేయడంతో, అక్కడే విధుల్లో ఉన్న ఎస్కార్ట్ కానిస్టేబుల్ వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, టార్చ్లైట్, విజిల్ సహాయంతో ప్రయాణికులను అప్రమత్తం చేస్తూ నిందితులను ఎదుర్కొన్నారు.
నిందితులు రైలు దిగి పారిపోయే క్రమంలో, చీకటిని ఆసరాగా చేసుకుని కానిస్టేబుల్, రైలుపై రాళ్లు రువ్వారు. తమ స్థానం నుండి సుమారు 600-700 మీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఘటనా స్థలానికి ఆయుధాలు కలిగిన రైల్వే పోలీసు సిబ్బంది నిమిషాల వ్యవధిలోనే చేరుకున్నారని జీఆర్పీ అధికారులు పేర్కొన్నారు.
నిందితులు పారిపోతుండగా వారిని వెంబడించే క్రమంలో, ఒక కానిస్టేబుల్ తన ఎస్ఎల్ఆర్ రైఫిల్ నుండి 10 రౌండ్ల కాల్పులు జరిపారు. జీఆర్పీ, రైల్వే ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ (ఆర్పీఎఫ్), స్థానిక పోలీసులు ఆ ప్రాంతంలో గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. విచారణ నిమిత్తం ఒక అనుమానితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఆరుగురు నిందితులపై కేసు నమోదు చేయబడింది. తదుపరి దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.
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