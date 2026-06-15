  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలుగు వార్తలు
  4. Six Robbers Snatch Gold Chains After Stopping Circar Express; Suspect Detained
Written By సెల్వి
Last Updated : Monday, 15 June 2026 (19:45 IST)

సర్కార్ ఎక్స్‌ప్రెస్‌లో బంగారు గొలుసులు లాక్కున్న దుండగులు

chain snatching
BY: సెల్వి
Publish: Mon, 15 Jun 2026 (19:40 IST) Updated: Mon, 15 Jun 2026 (19:45 IST)
google-news
బాపట్ల జిల్లాలోని అప్పికట్ల సమీపంలో సోమవారం తెల్లవారుజామున ఆరుగురు గుర్తుతెలియని దుండగులు సర్కార్ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ను ఆపి, ఇద్దరు ప్రయాణికుల నుంచి బంగారు గొలుసులను లాక్కున్న ఘటనలో, విచారణ నిమిత్తం ఒక అనుమానితుడిని ప్రభుత్వ రైల్వే పోలీసులు (జీఆర్పీ) అదుపులోకి తీసుకున్నారు. 
 
గుంటూరు జీఆర్పీ డీఎస్పీ పి. అక్కేశ్వరరావు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, చెంగల్పట్టు-కాకినాడ పోర్ట్ సర్కార్ ఎక్స్‌ప్రెస్‌లో రాత్రి సుమారు ఒక గంట సమయంలో ఈ ఘటన జరిగింది. నిందితులు నెల్లూరులో రైలు ఎక్కి, అప్పికట్ల సమీపంలో ఎమర్జెన్సీ చైన్‌ను లాగి రైలును నిలిపివేసినట్లు సమాచారం. 
 
ఎస్-3, ఎస్-6 బోగీలలో ప్రయాణిస్తున్న వారి వద్ద నుండి దొంగలు ఒక్కొక్కటి చొప్పున బంగారు గొలుసులను లాక్కున్నారని పోలీసులు తెలిపారు. బాధితులు కేకలు వేయడంతో, అక్కడే విధుల్లో ఉన్న ఎస్కార్ట్ కానిస్టేబుల్ వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, టార్చ్‌లైట్, విజిల్ సహాయంతో ప్రయాణికులను అప్రమత్తం చేస్తూ నిందితులను ఎదుర్కొన్నారు. 
 
నిందితులు రైలు దిగి పారిపోయే క్రమంలో, చీకటిని ఆసరాగా చేసుకుని కానిస్టేబుల్, రైలుపై రాళ్లు రువ్వారు. తమ స్థానం నుండి సుమారు 600-700 మీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఘటనా స్థలానికి ఆయుధాలు కలిగిన రైల్వే పోలీసు సిబ్బంది నిమిషాల వ్యవధిలోనే చేరుకున్నారని జీఆర్పీ అధికారులు పేర్కొన్నారు. 
 
నిందితులు పారిపోతుండగా వారిని వెంబడించే క్రమంలో, ఒక కానిస్టేబుల్ తన ఎస్ఎల్ఆర్ రైఫిల్ నుండి 10 రౌండ్ల కాల్పులు జరిపారు. జీఆర్పీ, రైల్వే ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ (ఆర్పీఎఫ్), స్థానిక పోలీసులు ఆ ప్రాంతంలో గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. విచారణ నిమిత్తం ఒక అనుమానితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఆరుగురు నిందితులపై కేసు నమోదు చేయబడింది. తదుపరి దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.
About Writer
సెల్వి

Niharika Konidela: బిచ్చగాడు కంటే వంద దేవుళ్ళు విజయం సాధించాలి : నిహారిక కొణిదెల

Niharika Konidela: బిచ్చగాడు కంటే వంద దేవుళ్ళు విజయం సాధించాలి : నిహారిక కొణిదెలవిజయ్ ఆంటోనీ ఫిల్మ్ కార్పొరేషన్‌తో కలిసి ఫాతిమా విజయ్ ఆంటోనీ సమర్పణలో సర్వంత్ రామ్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌పై రామంజనేయులు జవ్వాజీ నిర్మించిన చిత్రం ‘వంద దేవుళ్ళు’. విజయ్ ఆంటోని, స్వాసిక, అజయ్ ధీషన్, లిజోమోల్ జోస్, కరుణాస్, శక్తి, కావ్య అనిల్ ముఖ్య పాత్రలను పోషించారు. జూన్ 19న రిలీజ్ కాబోతోంది. సోమవారం నాడు మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌ను నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి మెగా ప్రొడ్యూసర్ నిహారిక కొణిదెల, దర్శకుడు త్రినాథరావు నక్కిన ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేశారు.

Chiranjeevi and Ram Charan : 2026 లో మెగాస్టార్ చిరంజీవి- రామ్ చరణ్ సరికొత్త చరిత్ర

Chiranjeevi and Ram Charan : 2026 లో మెగాస్టార్ చిరంజీవి- రామ్ చరణ్ సరికొత్త చరిత్రభారతీయ సినీ పరిశ్రమలో ఎన్నో లెజెండరీ ఫ్యామిలీస్, సక్సెస్ ఫుల్ జనరేషన్స్, ఒకే ఫ్యామిలీ నుంచి స్టార్ హీరోలు వచ్చారు. అయితే 2026లో మాత్రం భారతీయ సినిమా చరిత్రలోనే అరుదైన ఘట్టం నమోదైంది. తండ్రి, కుమారుడు కలిసి ఈ సంవత్సరంలో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన రెండు చిత్రాలతో బాక్సాఫీస్‌ వద్ద అదరగొట్టారు. ఈ విషయాన్ని చిత్ర యూనిట్ ఓ వార్త రూపంలో తెలియజేసింది.

Sundeep Kishan: సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ నేపథ్యంతో సూపర్ సుబ్బు స్ట్రీమింగ్

Sundeep Kishan: సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ నేపథ్యంతో సూపర్ సుబ్బు స్ట్రీమింగ్సుబ్బు సార్ క్లాస్ అందరికీ స్వాగతం, ఒక అమాయకమైన ప్రశ్నతోనే మొత్తం మాకిపూర్ గ్రామంలో టాక్ అఫ్ ది టౌన్ గా మారిన ఉపాధ్యాయుడు సుబ్బు! మల్లిక్ రామ్ దర్శకత్వం వహించిన ‘సూపర్ సుబ్బు’ సిరీస్‌లో సందీప్ కిషన్, మిథిలా పాల్కర్, మురళీ శర్మ ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు. నెట్‌ఫ్లిక్స్ తొలి తెలుగు ఒరిజినల్ సిరీస్‌గా తెరకెక్కిన ‘సూపర్ సుబ్బు’ జూలై 2 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానుంది.

Dulquer Salmaan: దుల్కర్ సల్మాన్ స్టయిలీష్ అవతార్ ఐ యామ్ గేమ్ రిలీజ్ ప్రకటన

Dulquer Salmaan: దుల్కర్ సల్మాన్ స్టయిలీష్ అవతార్ ఐ యామ్ గేమ్ రిలీజ్ ప్రకటనదుల్కర్ సల్మాన్ మోస్ట్ ఎవైటెడ్ మూవీ ‘ఐ యామ్ గేమ్’ నుంచి తాజాగా విడుదలైన పోస్టర్ ప్రేక్షకులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది. కొత్త పోస్టర్‌లో దుల్కర్ సల్మాన్ అత్యంత స్టైలిష్ అవతార్‌లో కనిపిస్తూ సినిమాపై అంచనాలను మరింత పెంచారు. ఇప్పటికే విడుదల తేదీని ప్రకటించిన మేకర్స్, ఈ చిత్రాన్ని ఆగస్టు 20, 2026న ఓనం కానుకగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదల చేయనున్నారు. ప్రస్తుతం చిత్ర పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి.

Vijay Deverakonda: ఊరికి ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్న హీరో విజయ్ దేవరకొండ

Vijay Deverakonda: ఊరికి ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్న హీరో విజయ్ దేవరకొండహీరో విజయ్ దేవరకొండ తన సొంతూరికి ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్నారు. రశ్మిక మందన్నతో వివాహం అనంతరం తన సొంతూరు నాగర్ కర్నూలు జిల్లాలోని బల్మూరు మండలంలో ఉన్న తుమ్మన్ పేటకు సతీసమేతంగా వెళ్లిన విజయ్ అక్కడ రిసెప్షన్ జరుపుకున్నారు. అదే సందర్భంలో అచ్చంపేట డివిజన్ లో ఉన్న 45 ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదివే 9, 10వ తరగతి మెరిట్ విద్యార్థులకు స్కాలర్ షిప్స్ అందిస్తామని ప్రకటించారు.