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గూగుల్ మ్యాప్ తప్పిదం.. విదేశీ మహిళను కాపాడిన మహిళా రాపిడో రైడర్ (Video)
రాపిడో డ్రైవర్లుగా మహిళలు ప్రస్తుతం రాణిస్తున్నారు. పురుషులకు ధీటుగా రాపిడో డ్రైవర్లు వాహనాలు నడుపుతున్నారు. తాజాగా ఓ మహిళా రాపిడో డ్రైవర్ నెటిజన్ల ప్రశంసలు అందుకుంది. గూగుల్ మ్యాప్స్ తప్పిదం వల్ల దారి తప్పిన విదేశీ మహిళకు అండగా నిలిచిన మహిళా రాపిడో రైడర్ను నెటిజన్లు ప్రశంసలతో కొనియాడుతున్నారు.
Female Rapido rider
చుట్టుపక్కల ఎవరూ లేక భయాందోళనకు గురవడంతో విదేశీ మహిళకు భరోసానిచ్చి ఆ విదేశీ మహిళను సురక్షితంగా హోటల్కు చేర్చిన సింధు అనే మహిళా రాపిడో రైడర్ను నెటిజన్లు కితాబిస్తూ పోస్టులు పెడుతున్నారు.
దిక్కుతోచని స్థితిలో తనను రక్షించిన రాపిడో రైడర్పై విదేశీ మహిళ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలిపింది. ప్రస్తుతం ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.
మహిళా రాపిడో రైడర్ పై నెటిజన్ల ప్రశంసలు..— Telugu Stride (@TeluguStride) June 15, 2026
గూగుల్ మ్యాప్స్ తప్పిదం వల్ల దారి తప్పిన విదేశీ మహిళకు అండగా నిలిచిన మహిళా రాపిడో రైడర్.
చుట్టుపక్కల ఎవరూ లేక భయాందోళనకు గురవడంతో ఆమెకు భరోసానిచ్చి ఆ విదేశీ మహిళను సురక్షితంగా హోటల్కు చేర్చిన సింధుపై నెటిజన్లు ప్రశంసల జల్లు… pic.twitter.com/mggYcFzeiE
ఇసకపట్నం లోనూ ఆశ, ప్రతీకారం, అధికారం కోసం తెగించే మనుషులు
భారతదేశంలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన ఓటీటీ వేదిక ప్రైమ్ వీడియో తన తాజా తెలుగు ఒరిజినల్ సిరీస్ ‘ఇసకపట్నం’ ట్రైలర్ను హైదరాబాద్ లో ఘనంగా విడుదల చేసింది. గ్యారీ బీహెచ్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ ఏడు ఎపిసోడ్ల క్రైమ్ థ్రిల్లర్ను ప్రశాంత్ రఘతి రచించగా, తాజుద్దీన్ సయ్యద్ మాటలు అందించారు. తమడా మీడియా ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై రాహుల్ తమడా, సైదీప్ రెడ్డి బొర్రా నిర్మించిన ఈ సిరీస్లో ఐశ్వర్య రాజేష్, సముద్రఖని ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు.
మహిళా సాధికారత నేపథ్యంలో అభయ మూవీ నాలుగు భాషల్లో రిలీజ్
యోగిత భోసాలె ప్రధాన పాత్రలో రూపొందుతోన్న మహిళా సాధికారిక చిత్రం ‘అభయ’. ఎన్ఎస్ఇ లిస్టింగ్ మీడియా అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సంస్థ గ్రాడియెంటే ఇన్ఫోటైన్మెంట్ లిమిటెడ్కు చెందిన ప్రముఖ నిర్మాత డా. విమల్ రాజ్ మాథుర్, ఆర్.డి.జి ప్రొడక్షన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్కు చెందిన శ్రీ రూపేష్ డి. గోహిల్ సంయుక్తంగా ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు.
ముంబైలో బుల్లితెర నటి సంచిత ఉగలే ఆత్మహత్య
బాలీవుడ్ బుల్లితెర ప్రపంచంలో విషాదం చోటుచేసుకుంది. బుల్లితెర నటి సంచిత ఉగలే ఉత్మహత్య చేసుకుంది. పలు టీవీ సీరియళ్ళలో నటించి మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఈ యువ నటి వయసు 22 సంవత్సరాలు. ముంబై శివారులోని నాలాసోపరాలో గల తన నివాసంలో ఆదివారం రాత్రి ఆమె ఫ్యాన్కు ఉరేసుకుని బలవన్మరణానికి పాల్పడింది. ప్రాథమిక విచారణ అనంతరం ఆమెది ఆత్మహత్యగా ధృవీకరించారు. పోలీసులు వెల్లడించిన కథనం మేరకు.. ఈ నెల 14వ తేదీన సాయంత్రం 6.30 గంటల నుంచి రాత్రి 7.30 గంటల మధ్య సంచిత తన గదిలోకి వెళ్లి గడియపెట్టుకుంది. కుటుంబ సభ్యులు ఇంటికి చేరుకుని చూసేసరికి ఆమె చీరతో ఫ్యానుకు వేలాడుతూ కనిపించింది.
Anirudh : అరవింద్ తో కొత్త అధ్యాయానికి శ్రీకారం చుట్టిన అనిరుద్ రవిచందర్
నాపేరు అరవింద్, నేనే చిన్న సందు.. చదువు సంథ్యలేకపోయినా... అంటూ సాగే ఓ పాటను యూత్ కు స్పూర్తిగా చేసేలా ఓ ఆల్బమ్ రూపొందించాడు అనిరుద్ రవిచందర్. రాక్స్టార్ అనిరుధ్ రవిచందర్ కొత్త అధ్యాయానికి శ్రీకారం చుట్టారు. ఆయన తన సొంత ఇండిపెండెంట్ లేబుల్ అల్బుకర్కీ రికార్డ్స్తో పాటు యూనివర్సల్ మ్యూజిక్ ఇండియాతో కలిసి చేసిన ‘అరవింద్’ పాటను రిలీజ్ చేశారు. ఈ కాంబోలో రిలీజైన తొలి పాట ఇది. తెలుగు, తమిళ భాషల్లో ఒరిజినల్ పాప్, హిప్ హాప్ ఆధారంగా రూపొందిన ఈ ట్రాక్తో అనిరుద్ తన సంగీత ప్రపంచంలోని పరిధిని దాటి కొత్త ఆధ్యాయాన్ని ప్రారంభించారు.
Harshit Reddy: దైవక్రుపతోనే శుభం, కల్కి, కల్కి2 అవకాశాలు దక్కాయి: హర్షిత్ రెడ్డి
తన సినీ అరంగేట్రం అంతా ఒక డెస్టినీలా జరిగిపోయింది. కోవిడ్ కు ముందు చిన్న చిన్న వీడిలో చేస్తుండేవాడిని. ఓ వెబ్ సిరీస్ లో నటించా. ఆ తర్వాత ముంబై వెళుతుంటే ఎయిర్ పోర్ట్ లో రాజ్ డీకె కలిసి నన్ను గుర్తు పట్టి.. నీ గురించే నిన్న అనుకున్నాం. నువ్వు చేసిన వెబ్ సిరీస్ బాగుంది. నా తదుపరి సినిమా శుభంలో నువ్వే హీరో అన్నారు. నిన్న అనుకోవడం ఏమిటి? ఈరోజు నేను కలవడం ఏమిటి. అనేది నాకే అర్థంకాలేదు.