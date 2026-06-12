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  4. A baby cobra in the trouser pocket, Oh my God! Watch the video
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Friday, 12 June 2026 (15:43 IST)

ప్యాంటు పాకెట్లో పిల్ల నాగుపాము... వామ్మో, వీడియో

Baby cobra
BY: ఐవీఆర్
Publish: Fri, 12 Jun 2026 (15:43 IST) Updated: Fri, 12 Jun 2026 (15:47 IST)
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ఓ యువకుడు ఉదయాన్నే స్నానం చేసి ప్యాంటు వేసుకున్నాడు. అలా ప్యాంటు వేసుకున్న కాసేపటికే ప్యాంటులో ఏదో అటుఇటూ కదులుతున్నట్లు అనిపించింది. ప్యాంట్ పాకెట్ బటన్ తీసి చూడగానే బుస్ బుస్ మంటూ పడగ విప్పి కనిపించింది నాగుపాము పిల్ల. దీనితో సదరు యువకుడు ఎంతమాత్రం భయపడకుండా కూర్చున్నచోట నుంచి పాములు పట్టే వ్యక్తికి ఫోన్ చేసాడు.
 
అతడు వచ్చి ఆ పాముపిల్లను ఓ చిన్న కర్రపుల్ల సాయంతో జాగ్రత్తగా బైటకు తీసాడు. కనుక ఆరుబయట దుస్తులు వేసేవారు ధరించే ముందు ఒక్కసారి గట్టిగా విదిలించి వేసుకోవాల్సిన అవసరం వుంది.
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ఐవీఆర్

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