సంబంధిత వార్తలు
- పొరపాటున కూడా నా కలలోకి రావొద్దంటున్న 'డ్రాగన్'
- రోడ్డుపక్కన తాటిముంజలు ఆరగించిన సీఎం చంద్రబాబు దంపతులు
- Tamil Nadu: కరుప్పుస్వామి ఆలయం... భక్తులకు ప్రసాదంగా నాణేలు.. వీడియో వైరల్
- కనిపించే కుటుంబ ప్రపంచం... కనిపించని డిజిటల్ ప్రపంచం.. నేటి యువత వాలకం ఇదే..
- మెటా సంచలనం నిర్ణయం : 10 శాతం ఉద్యోగులపై వేటుకు సిద్ధం...
New Party For Cockroaches: బొద్దింక జనతా పార్టీ.. సోషల్ మీడియాలో వైరల్
ఈ వారం మొదట్లో, భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి దేశంలోని నిరుద్యోగ యువతలో ఒక వర్గాన్ని బొద్దింకలతో పోల్చి ఒక సామాజిక వ్యాఖ్య చేశారు. ఈ యువత ఉద్యోగాలు సంపాదించలేకపోతున్నారని, అందుకే వారు సామాజిక కట్టుబాట్లకు వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తించడం మొదలుపెట్టారని ఆయన అన్నారు.
New Party For Cockroaches
భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి చేసిన ఈ తీవ్రమైన విమర్శ, ప్రజల్లో పెద్ద చర్చకు దారితీసింది. దాని ఫలితంగా 'బొద్దింక జనతా పార్టీ' అనే పేరుతో ఒక కొత్త వ్యంగ్య పార్టీ ఆవిర్భవించింది.
ఇటీవలి ఒక విచారణ సందర్భంగా భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి సూర్యకాంత్ కొంతమంది నిరుద్యోగ యువతను "బొద్దింకలతో" పోల్చారని ఆరోపణలు రావడంతో, "బొద్దింక జనతా పార్టీ" అనే ఈ వ్యంగ్య రాజకీయ ఉద్యమం వైరల్ అయ్యింది. ఈ వ్యాఖ్య ఆన్లైన్లో, ముఖ్యంగా నిరుద్యోగం, పరీక్షలకు సంబంధించిన వివాదాలను ఎదుర్కొంటున్న యువ భారతీయుల నుండి తీవ్ర వ్యతిరేకతను రేకెత్తించింది.
ఆప్ మాజీ సోషల్ మీడియా కార్యకర్త, బోస్టన్ యూనివర్సిటీ విద్యార్థి అయిన అభిజీత్ దీప్కే స్థాపించిన ఈ బొద్దింకల పార్టీ, మహిళలకు 50 రాజకీయ రిజర్వేషన్, నకిలీ వార్తలపై చర్యలు, పార్టీలు మారే ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలపై నిషేధం వంటి అంశాలతో కూడిన ఒక నకిలీ మేనిఫెస్టోను కూడా విడుదల చేసింది.
ఈ బొద్దింకల పార్టీ ఇప్పటికే ఇన్స్టాగ్రామ్లో 96 లక్షల మంది ఫాలోవర్లను సంపాదించుకుంది. ఇది బీజేపీకి ఉన్న 87 లక్షల మంది ఫాలోవర్లను దాటడానికి ఎంతో సమయం పట్టదు. ప్రారంభమైన కేవలం ఒక వారంలోనే ఇది ఇన్స్టాగ్రామ్లో అత్యధిక ఫాలోవర్లు ఉన్న భారతీయ పార్టీ (వ్యంగ్య పార్టీ)గా అవతరించే అవకాశం ఉంది.
manchu manoj: డేవిడ్ రెడ్డి కాదు రాక్షస రెడ్డి అన్న బ్రిటీషర్స్ ఎందుకంటే...
మంచు మనోజ్ నటిస్తున్న కొత్త సినిమా "డేవిడ్ రెడ్డి". ఈ సినిమాను వెల్వెట్ సోల్ మోషన్ పిక్చర్స్, ట్రూ రాడిక్స్ బ్యానర్స్ పై నల్లగంగుల వెంకట్ రెడ్డి, భరత్ మోటుకూరి నిర్మిస్తున్నారు. డైరెక్టర్ హనుమా రెడ్డి యక్కంటి రూపొందిస్తున్నారు. బ్రిటీష్ కాలం నాటి బ్యాక్ డ్రాప్ తో ఇంటెన్స్ యాక్షన్ డ్రామా కథతో భారీ పాన్ ఇండియా చిత్రంగా "డేవిడ్ రెడ్డి" సినిమా తెరకెక్కుతోంది. తెలుగు, హిందీ, తమిళ, మలయాళ, కన్నడలో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రం ఈ దసరా పండుగ సందర్భంగా గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది.
Dulquer Salmaan: దుల్కర్ సల్మాన్ స్టైలిష్ థ్రిల్లింగ్ మూవీగా ఐ యామ్ గేమ్
దుల్కర్ సల్మాన్ మూవీ ‘ఐ యామ్ గేమ్’ రిలీజ్ డేట్ను మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించారు. దుల్కర్ సల్మాన్ కెరీర్లోనే అత్యంత భారీ బడ్జెట్తో తెరకెక్కుతున్న ఈ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ చిత్రం 2026 ఆగస్టు 20న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్గా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ప్రస్తుతం డబ్బింగ్తో పాటు పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. దుల్కర్ సల్మాన్కు చెందిన వే ఫారర్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్పై ఈ చిత్రం నిర్మిస్తున్నారు.
Mega brothers: మెగా బ్రదర్స్ కలయికగా చిరంజీవి మెగా158 సినిమా ప్రారంభోత్సవం
నేడు మే 21న గురుగ్రహం అన్ని గ్రహాల్లో ప్రవేశించే రోజు కావడంతో ప్రత్యేకమైన రోజుగా పండితులు చెబుతున్నారు. కాగా, ఈ సినిమా షూటింగ్ అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో వైభవంగా ప్రారంభమైంది. పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్, నాగబాబు ముఖ్య అతిథులుగా ఈ శుభకార్యానికి హాజరై ప్రాజెక్ట్ను ఆశీర్వదించారు. ఈ సాంప్రదాయ కార్యక్రమం విజయవంతంగా పూర్తయి, చిత్ర నిర్మాణానికి సానుకూల వాతావరణాన్ని నెలకొల్పింది.
'మెగా 158' ప్రారంభం... అన్న సినిమాకు క్లాప్ కొట్టిన తమ్ముడు
పొరపాటున కూడా నా కలలోకి రావొద్దంటున్న 'డ్రాగన్'
జూనియర్ ఎన్టీఆర్ - ప్రశాంత్ నీల్ కాంబినేషన్లో తెరకెక్కుతున్న చిత్రం 'డ్రాగన్'. ఈ చిత్రం నుంచి తొలి అప్డేట్గా గ్లింప్స్ను రిలీజ్ చేశారు. ఇందులో పొరపాటున కూడా నా కలలోకి రావొద్దు అంటూ ఓ సరికొత్త రికార్డును తనపేరుపై లిఖించుకున్నాడు. నాలుగు నిమిషాల నిడివికలిగిన ఈ గ్లింప్స్.... విడుదలైన కొన్ని నిమిషాల్లోనే సోషల్ మీడియాను షేక్ చేసింది. ఇపుడు సరికొత్త రికార్డు దిశగా పయనిస్తోంది.