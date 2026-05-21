Written By సెల్వి
Last Updated : Thursday, 21 May 2026 (10:39 IST)

New Party For Cockroaches: బొద్దింక జనతా పార్టీ.. సోషల్ మీడియాలో వైరల్

ఈ వారం మొదట్లో, భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి దేశంలోని నిరుద్యోగ యువతలో ఒక వర్గాన్ని బొద్దింకలతో పోల్చి ఒక సామాజిక వ్యాఖ్య చేశారు. ఈ యువత ఉద్యోగాలు సంపాదించలేకపోతున్నారని, అందుకే వారు సామాజిక కట్టుబాట్లకు వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తించడం మొదలుపెట్టారని ఆయన అన్నారు.
 
భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి చేసిన ఈ తీవ్రమైన విమర్శ, ప్రజల్లో పెద్ద చర్చకు దారితీసింది. దాని ఫలితంగా 'బొద్దింక జనతా పార్టీ' అనే పేరుతో ఒక కొత్త వ్యంగ్య పార్టీ ఆవిర్భవించింది.
 
ఇటీవలి ఒక విచారణ సందర్భంగా భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి సూర్యకాంత్ కొంతమంది నిరుద్యోగ యువతను "బొద్దింకలతో" పోల్చారని ఆరోపణలు రావడంతో, "బొద్దింక జనతా పార్టీ" అనే ఈ వ్యంగ్య రాజకీయ ఉద్యమం వైరల్ అయ్యింది. ఈ వ్యాఖ్య ఆన్‌లైన్‌లో, ముఖ్యంగా నిరుద్యోగం, పరీక్షలకు సంబంధించిన వివాదాలను ఎదుర్కొంటున్న యువ భారతీయుల నుండి తీవ్ర వ్యతిరేకతను రేకెత్తించింది.
 
ఆప్ మాజీ సోషల్ మీడియా కార్యకర్త, బోస్టన్ యూనివర్సిటీ విద్యార్థి అయిన అభిజీత్ దీప్కే స్థాపించిన ఈ బొద్దింకల పార్టీ, మహిళలకు 50 రాజకీయ రిజర్వేషన్, నకిలీ వార్తలపై చర్యలు, పార్టీలు మారే ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలపై నిషేధం వంటి అంశాలతో కూడిన ఒక నకిలీ మేనిఫెస్టోను కూడా విడుదల చేసింది.
 
ఈ బొద్దింకల పార్టీ ఇప్పటికే ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో 96 లక్షల మంది ఫాలోవర్లను సంపాదించుకుంది. ఇది బీజేపీకి ఉన్న 87 లక్షల మంది ఫాలోవర్లను దాటడానికి ఎంతో సమయం పట్టదు. ప్రారంభమైన కేవలం ఒక వారంలోనే ఇది ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో అత్యధిక ఫాలోవర్లు ఉన్న భారతీయ పార్టీ (వ్యంగ్య పార్టీ)గా అవతరించే అవకాశం ఉంది.
