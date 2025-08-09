ప్రైవేట్ బస్సులో నేపాలీ మహిళపై అత్యాచారం... ఇద్దరు వ్యక్తులు అరెస్ట్
ఆగస్టు 4న ఒక ప్రైవేట్ బస్సులో నేపాలీ మహిళపై అత్యాచారం చేసిన ఇద్దరు వ్యక్తులను పాట్నా పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. నిందితులైన కార్తీక్ రాయ్, సునీల్ కుమార్ నగరం నుండి పారిపోయిన తర్వాత వేర్వేరు ప్రదేశాలలో పట్టుబడ్డారని పాట్నా సెంట్రల్ ఎస్పీ దీక్ష తెలిపారు. ప్రధాన నిందితుడు కార్తీక్ రాయ్ పశ్చిమ బెంగాల్కు పారిపోవడానికి ప్రయత్నిస్తుండగా బరౌని సమీపంలో రైలులో పట్టుబడ్డాడు.
పోలీసులు అతని నుండి మహిళ ఐడి కార్డు, నేపాలీ సిమ్ కార్డు, ఇతర వస్తువులను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. కార్తీక్ సమాచారం ఆధారంగా సునీల్ కుమార్ను ఔరంగాబాద్లో అరెస్టు చేశారు.
ముజఫర్పూర్కు చెందిన బస్సు డ్రైవర్ కార్తీక్కు వివాహం జరిగి నేపాలీ మాట్లాడే కుమారుడు ఉన్నాడు. సునీల్ కుమార్ కూడా వివాహితుడు. బాధితురాలి నమ్మకాన్ని గెలుచుకోవడానికి కార్తీక్ తనకు నేపాలీ భాషా పరిజ్ఞానం ఉందని ఆరోపించారు.
కార్తీక్ క్రమం తప్పకుండా జవాన్లను BMP-1 నుండి గాంధీ మైదాన్కు రవాణా చేసేవాడని, బాధితురాలిని గేట్ నంబర్ 5 దగ్గర వేచి ఉండమని, ఆమె ఫోన్, డబ్బును తన వద్ద ఉంచుకోవాలని తరచుగా కోరేవాడని ఎఫ్ఐఆర్ పేర్కొంది.
బాధితురాలు గేటు దగ్గర ఏడుస్తూ కనిపించగా, దుకాణదారులు, గూర్ఖా రెజిమెంట్కు చెందిన జవాన్లు ఆమెను చూశారు. వారు గూర్ఖా సమాజ్ సమితి అధ్యక్షుడు సూరజ్ థాపాకు సమాచారం ఇవ్వగా, అతను ఆమెను కౌశల్ నగర్కు తీసుకెళ్లి పోలీసులను సంప్రదించడానికి సహాయం చేశాడు.
డబ్బు సంపాదించాలని తన సవతి తల్లి, సవతి సోదరుల ఒత్తిడి కారణంగా నేపాల్లోని తన ఇంటిని విడిచిపెట్టానని బాధితురాలు పోలీసులకు తెలిపింది. "ఆమె ఆగస్టు 3న సిలిగురి మీదుగా పాట్నాకు చేరుకుంది. పాటలీపుత్ర జంక్షన్ రైల్వే స్టేషన్లో రాత్రి గడిపింది. అక్కడ ఆమె కార్తీక్ను కలిసింది. అతను ఆమెకు ఉద్యోగం ఇప్పిస్తానని హామీ ఇచ్చి సునీల్ కుమార్ ఇంటికి తీసుకెళ్లాడు. ఆమె బాధితురాలిపై బస్సులోనే అత్యాచారం చేశాడు" అని దీక్ష చెప్పారు.
నేరం తర్వాత, నిందితుడు సాక్ష్యాలను నాశనం చేయడానికి బస్సును శుభ్రం చేశాడని ఆరోపించారు. కార్తీక్ మొదట కోల్కతాకు పారిపోయాడు. బాధితురాలి వస్తువులను అక్కడ అమ్మి, ముజఫర్పూర్కు తిరిగి వచ్చి కోల్కతాకు మరో ట్రిప్కు ప్రయత్నించినప్పుడు పోలీసులు అతన్ని పట్టుకున్నారు. బస్సును స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
ఇతరులు ఇందులో పాల్గొన్నారా అని నిర్ధారించడానికి తదుపరి దర్యాప్తు జరుగుతోందని పోలీసులు తెలిపారు. ప్రధాన నిందితుడికి లాజిస్టిక్స్ అందించడంలో సునీల్ పాత్ర పోషించాడు.