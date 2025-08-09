శనివారం, 9 ఆగస్టు 2025
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: శనివారం, 9 ఆగస్టు 2025 (20:20 IST)

రాయల్ స్టాగ్ బూమ్ బాక్స్ మేబి, అర్మాన్ మలిక్, ఇక్కాలతో హిప్-హాప్

Royal Stag BoomBox
గురుగ్రామ్: రాయల్ స్టాగ్ బూమ్ బాక్స్, బ్రాండ్ వారి ఫ్లాగ్ షిప్ మ్యూజిక్ ఐపి, యూనివర్సల్ మ్యూజిక్ గ్రూప్ వారి సహకారంలో, రాయల్ స్టాగ్ బూమ్ బాక్స్ ఒరిజినల్స్ క్రింద ఒక తాజా లైన్-అప్‌తో మరలా ముందుకు వచ్చింది. ఇది మెలొడీని, హిప్-హాప్‌ను రంగరించే ఒక విలక్షణమైన ఫార్మాట్. పెహ్లే జైసీ బాత్ నహీ, హూడీ, మొహబ్బత్, ఇమ్తిహాన్ వంటి విజయవంతమైన ట్రాక్స్ తర్వాత ఈ ప్లాట్‌ఫారం ఇప్పుడు, ఈ సీజన్‌లో తన మూడవ ఒరిజనల్, మేబి-అర్మాన్ మలిక్, ఇక్కాల శక్తివంతమైన కొలాబరేషన్‌ను మీ ముందుకు తెస్తోంది.
 
గత మూడు సంవత్సరాలుగా, శక్తివంతమైన ఆన్-గ్రౌండ్ అనుభవాలతో, పలు యూత్ హబ్‌ల వ్యాప్తంగా ప్రేక్షకులను సమ్మోహింపజేసిన తర్వాత- బ్రాండ్ స్ఫూర్తి అయిన లివింగ్ ఇట్ లార్జ్‌ను సంబరంగా వేడుక చేసుకునే సౌండ్ ట్రాక్ లైన తన రెండవ సీజన్ బూమ్ బాక్స్ ఒరిజినల్స్‌తో, రాయల్ స్టాగ్ బూమ్ బాక్స్ మరలా ముందుకు వచ్చింది. వివిధ శైలులను, స్వరాలను, సంస్కృతులను మేళవిస్తూ, ద ఒరిజినల్ సౌండ్ ఆఫ్ జనరేషన్ లార్జ్ ను సృష్టిస్తూ-భారతదేశపు సంగీత యవనికను పునర్నిర్వచిస్తూ ముందుకు సాగుతోంది.
 
జనరేషన్ లార్జ్ జీవించి, అనుభవించిన తరహా ప్రేమకు ఈ సౌండ్ ట్రాక్ ఒక నివాళి వంటిది. ఇది ఆశకు సంశయానికి మధ్య మీరు ఊగిసలాడిన, కాలాన్ని నిలిపేసి అదే క్షణంలో ఉండిపోవాలని మీరు కోరుకున్న ఆ మధురమైన ప్రేమ క్షణాలను, ఈ సౌండ్ ట్రాక్ ఒడిసి పట్టుకుంటుంది. ఈ ట్రాక్ వెనుక ఉన్న స్ఫూర్తిని గురించి మాట్లాడుతూ గాయకుడు అర్మాన్ మలిక్ ఇలా అన్నారు, మేబి నిజంగా గుండె లోతుల్లో నుండి వెలికి వచ్చే పాట-నిజాయితీ, భావోద్వేగం నిండి ఉన్నది, ప్రేమలో నిండిన అనిశ్చితమైన భావాలను గురించి చెబుతుంది, గాయకుడు అర్మాన్ మలిక్ ఇంకా ఇలా అన్నారు. ఇక్కాతో కలిసి పని చేయటం ఒక కొత్త శక్తిని, ఒక కొత్త ఒరవడిని ట్రాక్ లో నింపింది. రాయల్ స్టాగ్ బూమ్ బాక్స్ వంటి ప్లాట్ ఫారంలు అపురూపమైనవి. ఎందుకంటే అవి కళాకారులకు, ప్రయోగాలు చేసేందుకు, తమ సామర్ధ్యాలను పెంపొందించుకునేందుకు, ప్రేక్షకులతో అసలైన మార్గంలో కనెక్ట్ చేసుకోగలిగేందుకు అవకాశాన్ని కలిగిస్తాయి.
 
కలిసి పనిచేయటాన్ని గురించి ర్యాపర్ ఇక్కా తన మనసులో భావాలను ఇలా చెప్పారు, మేబి అనేది కేవలం ఒక ప్రేమ గీతం కాదు-అది ఒక వైబ్, మధురమైన సమయాలను మరింతకాలం హత్తుకోవాలన్న మనందరి కోరికకు ఇది ప్రతిబింబం. అర్మాన్తో కలిసి పని చేయటంతో నాకు, సంగీతంలో మృదువైన, మనసు లోతులను తట్టే దిశను తరచి చూసే అవకాశం లభించింది. రాయల్ స్టాగ్ బూమ్ బాక్స్, కళాకారులు నిజంగా ప్రయోగాలు చేసి, తమను తాము వ్యక్తం చేసుకోగలిగే అవకాశాన్ని కలిగిస్తోంది. అందుకే ఈ కొలాబరేషన్ ఎంతో ప్రత్యేకమైనది."
 
కార్తిక్ మొహీంద్ర, పెర్నోడ్ రికార్డ్ ఇండియాలో చీఫ్ మార్కెటింగ్ ఆఫీసర్, హెడ్ ఆఫ్ గ్లోబల్ బిజినెస్ డెవలప్ మెంట్, ఇలా అన్నారు, విశ్వజనీనమైన  సంగీతమనే భాషకు, ప్రజలను ఏకం చేసి, మనోహరమైన క్షణాలను సృష్టించే విశిష్ఠమైన శక్తి ఉన్నది. రాయల్ స్టాగ్, సంగీతాన్ని తన కీలకమైన యూత్ ప్యాషన్ పిల్లర్‌గా కొనసాగిస్తోంది. రాయల్ స్టాగ్ బూమ్ బాక్స్ ఒరిజినల్స్‌తో మేము, బాలీవుడ్ మెలొడీలను, ఉర్రూతలూగించే హిప్-హాప్ బీట్లతో మేళవించి, నిజంగా లివింగ్ ఇట్ లార్జ్ అనే బ్రాండ్ ఫిలాసఫీని మరింతగా పెంపొందిస్తూ, కొత్త ఉత్కంఠభరితమైన సౌండ్ స్కేప్‌తో ఈ అనుభవాన్ని మరింత పెంచేందుకు మేము సిద్ధంగా ఉన్నాము.
 
కలిసి పనిచేయటం గురించి మాట్లాడుతూ, ప్రీతి నయ్యర్, SVP బిజినెస్ హెడ్- ఇండియా మరియు దక్షిణ ఆసియా, బ్రాండ్లకు UMG, ఇలా అన్నారు, రాయల్ స్టాగ్ బూమ్ బాక్స్, పరిచయమున్న సంగీతాన్ని దాటుకుని, కొత్త సంగీత తీరాలను కనుగొనేందుకు తెగువతో కూడిన భావానికి, సృజనాత్మక స్వాతంత్ర్యానికి ప్రతీకగా నిలుస్తుంది. UMG ఫర్ బ్రాండ్స్‌లో, ప్రయోగాలు చేసేందుకు, వేరువేరు శైలులను మేళవించేందుకు, యువతతో మాట్లాడే సంగీతాన్ని సృష్టించేందుకు కళాకాలృరులకు వేదికను అందించే ప్లాట్ ఫారంకు సహకారాన్ని అందించటం మాకు గర్వకారణం. రాయల్ స్టాగ్ బూమ్ బాక్స్ ఒరిజినల్స్, వేరు వేరు సంగీత ప్రపంచాల నుండి అమోఘమైన స్వరాలను తెచ్చి, వాటిని మరపురాని కొలాబరేషన్లుగా మార్చటం కొనసాగిస్తోంది. భారతదేశంలో ఇది ఆవిర్భవిస్తున్న స్వరాలకు నిజమైన ప్రతీక.

వేడి వేడి మిర్చి బజ్జీ ప్రాణం తీసేసిందిచల్లని చినుకుల్లో వేడివేడిగా బజ్జీలు తిందామని వాటిని తింటూ ఓ వ్యక్తి ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. మిర్చి బజ్జీ తింటుండగా అది గొంతులో ఇరుక్కుని ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలోని అయ్యవారి పల్లికి చెందిన 55 ఏళ్ల బాల్రాం శుక్రవారం రాత్రి స్థానిక హోటల్లో మిర్చి బజ్జీలు తింటున్నాడు. వేడివేడి బజ్జీలు తింటూ వుండగానే అతడికి పొరపోయింది. ఆ తర్వాత ఊపిరాడక సతమతమై క్రింద పడిపోయాడు. వెంటనే జడ్చర్ల ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలిస్తుండగా మార్గమధ్యంలోనే ప్రాణాలు విడిచాడు.

Jagan: జగన్ రాఖీ శుభాకాంక్షలు.. ట్రోల్స్ మొదలు- దోచుకున్న దాన్ని దాచడానికి పోరాటంరాఖీ పూర్ణిమ సందర్భంగా, మాజీ ఏపీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. అయితే, ఈ శుభాకాంక్షలను సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు తీవ్రంగా ట్రోల్ చేస్తున్నారు. దానికి కారణం ఏమిటంటే.. "రాఖీ సందర్భంగా రాష్ట్రంలోని నా సోదరీమణులందరికీ శుభాకాంక్షలు అని వైఎస్ జగన్ కొద్దిసేపటి క్రితం ట్వీట్ చేశారు.

జమ్మూ కాశ్మీర్‌కు చార్మిత్రాత్మక మైలురాయిగా మొదటి సరుకు రవాణా రైలుజమ్మూ కాశ్మీర్‌కు ఒక చారిత్రాత్మక మైలురాయిగా, మొదటి సరుకు రవాణా రైలు శనివారం రాజధాని శ్రీనగర్‌కు దక్షిణంగా 55 కి.మీ దూరంలో ఉన్న అనంతనాగ్ రైల్వే స్టేషన్‌కు చేరుకుంది. ఇది కాశ్మీర్ లోయ, భారతదేశంలోని మిగిలిన ప్రాంతాల మధ్య కనెక్టివిటీని పెంచడంలో ఒక ప్రధాన అడుగుగా నిలిచింది.

కుల్గాంలో ఇద్దరు సైనికులు అమరులయ్యారు, 9 మంది గాయపడ్డారు, ముగ్గురు ఉగ్రవాదులు హతంగత 9 రోజులుగా, దక్షిణ కాశ్మీర్‌లోని కుల్గాం జిల్లాలోని అఖల్ ప్రాంతంలో వేల మంది సైనికులు, డజన్ల కొద్దీ యుద్ధ హెలికాప్టర్లు ఉగ్రవాదులతో పోరాడుతున్నాయి, వీరి సంఖ్య ఇంకా నిర్ధారించబడలేదు. ఈ ఎన్‌కౌంటర్‌లో, ఇద్దరు ఆర్మీ సైనికులు అమరులయ్యారు, ఇద్దరు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. అయితే, ముగ్గురు ఉగ్రవాదులు మరణించారని, మిగిలిన వారు త్వరలో చంపబడతారని సైన్యం పేర్కొంది. ఉగ్రవాదులతో జరుగుతున్న ఎన్‌కౌంటర్‌లో రాత్రిపూట జరిగిన కాల్పుల్లో ఇద్దరు ఆర్మీ సైనికులు అమరులయ్యారు.

లక్షద్వీప్ దీవులలోని ఉపాధ్యాయుల కోసం ఏఐ శిక్షణా కార్యక్రమంకేరళ రాష్ట్ర జనరల్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్‌మెంట్ టెక్నాలజీ విభాగం అయిన కేరళ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ టెక్నాలజీ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ (కైట్), లక్షద్వీప్ దీవులలోని ఉపాధ్యాయుల కోసం ఆన్‌లైన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) శిక్షణా కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది. AI, రోబోటిక్స్‌పై దృష్టి సారించి, తొమ్మిది దీవులలోని అన్ని ఉపాధ్యాయులను ఈ చొరవ కవర్ చేస్తుందని కైట్ సీఈవో కె. అన్వర్ సాదత్ అన్నారు. లక్షద్వీప్ దీవులు కేరళ పాఠ్యాంశాలను అనుసరిస్తున్నందున, అక్కడ ఉపయోగించే సవరించిన 10వ తరగతి ICT పాఠ్యపుస్తకాలలో రోబోటిక్స్ చేర్చబడింది.

కూర్చుని చేసే పని, పెరుగుతున్న ఊబకాయులు, వచ్చే వ్యాధులేమిటో తెలుసా?

కూర్చుని చేసే పని, పెరుగుతున్న ఊబకాయులు, వచ్చే వ్యాధులేమిటో తెలుసా?ఈ రోజుల్లో కూర్చుని పనిచేసే వారి సంఖ్య పెరగుతోంది. దీనితో పాటు ఊబకాయుల సంఖ్య కూడా పెరుగుతూ పోతోంది. ఆరోగ్యపరంగా వుండాల్సిన బరువు కంటే అధిక బరువు వున్నవారిని ఊబకాయులుగా పరిగణిస్తారు. ఊబకాయం (Obesity) అనేది కేవలం బరువు పెరగడం మాత్రమే కాదు, అనేక తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీసే ఒక సంక్లిష్టమైన వ్యాధి. అధిక శరీర కొవ్వు పేరుకుపోవడం వల్ల వివిధ అవయవాలపై ఒత్తిడి పెరిగి, దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు వస్తాయి. ఊబకాయం వల్ల వచ్చే ప్రధాన వ్యాధులు: టైప్ 2 మధుమేహం (Type 2 Diabetes): ఊబకాయం ఇన్సులిన్ నిరోధకతకు దారితీస్తుంది.

Heart attack: వర్షాకాలంలో గుండెపోటు ప్రమాదం ఎక్కువా?

Heart attack: వర్షాకాలంలో గుండెపోటు ప్రమాదం ఎక్కువా?వర్షాకాలంలో గుండెపోటు వచ్చే ప్రమాదం కాస్తంత పెరుగుతుందని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. ఉష్ణోగ్రత తగ్గడం: వర్షాకాలంలో వాతావరణం చల్లబడటం వల్ల రక్తనాళాలు కుంచించుకుపోతాయి. దీనివల్ల రక్తపోటు పెరుగుతుంది, గుండెపై భారం పడుతుంది. ఇప్పటికే గుండె సమస్యలు ఉన్నవారికి ఇది మరింత ప్రమాదకరం. అధిక తేమ: గాలిలో తేమ శాతం పెరగడం వల్ల శ్వాస తీసుకోవడం కొంచెం కష్టమవుతుంది, ముఖ్యంగా గుండె జబ్బులు ఉన్నవారికి. శరీరం ఉష్ణోగ్రతను నియంత్రించుకోవడానికి గుండె ఎక్కువ కష్టపడాల్సి వస్తుంది. దీనివల్ల రక్తపోటులో హెచ్చుతగ్గులు, అలసట, గుండెపై ఒత్తిడి పెరుగుతాయి.

కాలిఫోర్నియా బాదంతో ఆరోగ్యకరమైన రీతిలో రక్షా బంధన్‌ను వేడుక చేసుకోండి

కాలిఫోర్నియా బాదంతో ఆరోగ్యకరమైన రీతిలో రక్షా బంధన్‌ను వేడుక చేసుకోండిపండుగ సీజన్ ప్రారంభాన్ని రక్షా బంధన్ సూచిస్తుంది. తోబుట్టువుల మధ్య బంధాన్ని ఇది వేడుక చేస్తోంది. ఈ సంవత్సరం, మీ తోబుట్టువుల దీర్ఘకాలిక విజయం, శ్రేయస్సు కోసం ఆరోగ్యాన్ని ప్రాధాన్యతగా మార్చటం ద్వారా ఆ హృదయపూర్వక వాగ్దానాన్ని ఆలోచనాత్మక సంజ్ఞతో గౌరవించండి. పండుగలు తరచుగా ఆనందకరమైన భోజనం, తీపి వంటకాలతో వస్తాయి. కానీ, ఆ ఆనందాన్ని బుద్ధిపూర్వక ఎంపికలతో సమతుల్యం చేసుకోవడం ముఖ్యం. ఈ రక్షా బంధన్ వేళ, కాలిఫోర్నియా బాదం వంటి పోషకమైన ఆహారాలను మీ రోజువారీ ఆహారంలో చేర్చడం ద్వారా వేడుకలను మరింత అర్థవంతంగా మార్చుకోండి.

కదంబ వృక్షం ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

కదంబ వృక్షం ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుఆధ్యాత్మిక వృక్షంగా చెప్పుకునే కదంబ వృక్షంలో ఎన్నో ఔషధ గుణాలు వున్నాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. మధుమేహానికి: కదంబ చెట్టు ఆకులు, బెరడు, వేర్లు రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడంలో సహాయపడతాయని కొన్ని అధ్యయనాలు సూచిస్తున్నాయి. నొప్పి నివారణకు: దీని ఆకులకు యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాలు ఉన్నందున, వాటిని నలిపి నొప్పి ఉన్న చోట కట్టడం వల్ల వాపు, నొప్పి తగ్గుతాయి. ఇతర ఉపయోగాలు: కదంబ చెట్టు వేర్ల సారం ఊబకాయాన్ని తగ్గించడంలోనూ, కొన్ని రకాల క్యాన్సర్ల నివారణలోనూ ఉపయోగపడుతుందని భావిస్తారు.

పప్పు పూర్ణాలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

పప్పు పూర్ణాలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుపప్పు పూర్ణాలు లేదా పూర్ణం బూరెలు ఒక రుచికరమైన సాంప్రదాయక స్వీట్. శనగపప్పు, బెల్లం, నెయ్యి వంటి పోషకాలున్న పదార్థాలతో వీటిని తయారు చేస్తారు. రుచిగా ఉండటమే కాకుండా, పప్పు పూర్ణాలు ఆరోగ్యానికి కొన్ని ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి. పప్పు పూర్ణాలలో ఉపయోగించే శనగపప్పులో ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఇది కండరాల నిర్మాణానికి, మరమ్మత్తుకు సహాయపడుతుంది. ఇది ఫైబర్ కూడా కలిగి ఉంటుంది, ఇది జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. పూర్ణాలలో ఉపయోగించే బెల్లం (Jaggery) పంచదారకు మంచి ప్రత్యామ్నాయంగా బెల్లం పనిచేస్తుంది. ఇందులో ఇనుము (ఐరన్), మెగ్నీషియం, పొటాషియం వంటి ఖనిజాలు ఉంటాయి.
