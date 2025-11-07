Pawan Kalyan: అధికారుల పనితీరుపై ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం తీవ్ర అసంతృప్తి
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ తన శాఖల్లోని అధికారుల పనితీరుపై తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. తగినంత నిధులు అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ, అభివృద్ధి పనులు ఆశించిన వేగంతో సాగడం లేదని ఆయన గుర్తించారు. శుక్రవారం, పవన్ కళ్యాణ్ మంగళగిరిలోని తన క్యాంప్ కార్యాలయంలో పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి, అటవీ శాఖల ఇంజనీర్లు, అధికారులతో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు.
ఈ సమావేశంలో, పల్లె పండుగ 2.0, అడవి తల్లి బాట, జల్ జీవన్ మిషన్ వంటి ప్రధాన కార్యక్రమాల పురోగతిపై వివరణాత్మక నవీకరణలను ఆయన కోరారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో రోడ్డు నిర్మాణం, నిర్వహణను మెరుగుపరచడం లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం త్వరలో జియో-ఆధారిత గ్రామీణ రోడ్డు నిర్వహణ వ్యవస్థను ప్రారంభిస్తుందని పవన్ కళ్యాణ్ ప్రకటించారు. మొదటి దశలో, మెరుగైన సమన్వయం, సామర్థ్యాన్ని నిర్ధారించడానికి అడవి తల్లి బాట కార్యక్రమాన్ని ఈ వ్యవస్థలో విలీనం చేస్తామని ఆయన అన్నారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ పౌరులకు వారు జవాబుదారీగా ఉన్నారని, పరిపాలనా జాప్యాలపై ప్రజా సంక్షేమానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని డిప్యూటీ సీఎం అధికారులకు గుర్తు చేశారు. గ్రామీణ వర్గాలను ప్రత్యక్షంగా ప్రభావితం చేసే ప్రాజెక్టులను సకాలంలో పూర్తి చేయడం, చురుకైన పనితీరు ప్రాముఖ్యతను ఆయన ఎత్తిచూపారు.
పవన్ కళ్యాణ్ చేసిన పదునైన వ్యాఖ్యలు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కీలక చర్చనీయాంశంగా మారాయి. ఇది అధికారుల అసమర్థతపై ఆయనలో పెరుగుతున్న నిరాశను హైలైట్ చేస్తుంది. తన పర్యవేక్షణలో ఉన్న అన్ని విభాగాల నుండి వేగంగా పనులు అమలైతే స్పష్టమైన ఫలితాలు వస్తాయని ఆయన ఆశిస్తున్నారు.