ఆదివారం, 10 ఆగస్టు 2025
సెల్వి
శనివారం, 9 ఆగస్టు 2025 (17:23 IST)

Business Ideas: మహిళలు ఇంట్లో వుంటూనే డబ్బు సంపాదించవచ్చు.. ఎలాగో తెలుసా?

Business ideas for women
Business ideas for women
మహిళలు ఇంట్లో ఉంటూనే చిన్న పెట్టుబడితో పాటు డబ్బు సంపాదించుకోవచ్చు. ట్యూషన్ సెంటరు, హ్యాండ్ మేడ్ వస్తువులు, కాఫీ/టిఫిన్ కార్నర్ వంటి చిన్న ఐడియాలతో లక్షల ఆదాయం సంపాదించవచ్చు. నేటి కాలంలో మహిళలు అన్నీ రంగాల్లో రాణిస్తారు. 
 
ప్రస్తుతం బిజినెస్ రంగంలోనూ మహిళలు తమదైన శైలిలో డబ్బును ఆర్జిస్తున్నారు. చిన్నాపెద్దా బిజినెస్‌లలో మహిళలు ముందుకు దూసుకెళ్తున్నారు. మహిళలు తమ ప్రతిభ, సమయం, పెట్టుబడి సామర్థ్యంతో సరిపోయే అనేక చిన్న వ్యాపారాలను సులభంగా ప్రారంభించవచ్చు.
 
సరైన ప్రణాళిక, సేవాపరమైన బిజినెస్‌లలో మహిళలు తమదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. ఇంట్లో వుంటూ చిన్నపాటి పెట్టుబడితో లక్షల్లో సంపాదిస్తున్నారు. అలా మీకూ మంచి సంపాదన కావాలని అనుకుంటున్నారా.. అయితే ఈ కథనంలోకి వెళ్లాల్సిందే,
 
ఇంట్లో ట్యూషన్ సెంటర్
 
విద్యలో ప్రతిభావంతులైన మహిళలకు ఇంట్లోనే ట్యూషన్ నిర్వహించడం చాలా ఉత్తమమైన వృత్తి. పాఠశాల విద్యార్థులకు ట్యూషన్ చెప్పడం ద్వారా మంచిగా సంపాదించవచ్చు. సంగీతం తెలిసిన వారు పాటలు, పోటీ ఎంపిక శిక్షణ, మాట్లాడే ఇంగ్లీష్, కంప్యూటర్ ప్రాథమిక పాటలు వంటి వాటిని బోధించవచ్చు.
 
ప్రారంభ పెట్టుబడులు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి, ఒక టేబుల్, ఒక కుర్చీ, బ్లాక్ బోర్డు, పుస్తకాలు మాత్రమే ఇందులో పెట్టుబడిగా సరిపోతాయి. నెల రూ.5,000 నుండి రూ.25,000 వరకు దీని ద్వారా ఆదాయం పొందవచ్చు. అలాగే టైలరింగ్ ద్వారానూ ఇంకా హ్యాండ్ మేడ్ వస్తువుల ద్వారా కూడా వాణిజ్యంను ముందుకు తీసుకెళ్లవచ్చు. రూ. 5,000 నుండి రూ.20,000 వరకు దీనికి పెట్టుబడి పెడితే సరిపోతుంది. ఆన్‌లైన్ మార్కెట్‌లో వీటిని అమ్మేయవచ్చు. 
 
ఆసక్తిగల స్త్రీలు ఒక చిన్న టిపన్ స్టాల్ లేదా కాఫీ కార్నర్ ప్రారంభించడం మంచి లాభాన్ని ఇస్తుంది. ఉదయంపూట సాయంత్రం ఎక్కువ మంది వినియోగదారులు రావడం వల్ల, రోజువారీ ఆదాయం లభిస్తుంది. ప్రారంభ పెట్టుబడి రూ.15,000-రూ.40,000 వరకు ఉంటుంది. పరోటా, ఇడ్లీ, దోస, సాంపార్ వడ, కాఫీ, టీ వంటి వాటిని పూర్తిగా రుచిగా చేస్తే, కస్టమర్ శాశ్వతంగా తయారవుతారు.
 
ఫోటో కళ తెలిసినవారు ఇంట్లోనే చిన్న హోమ్ స్టూడియో ఏర్పాటు చేసిన పాస్‌పోర్ట్ సైస్ ఫోటో, పిల్లలు ఫోటోషూట్, కుటుంబ ఫోటో, చిన్న సంఘటనలకు షూట్ వంటి వాటిని చేయవచ్చు. ఒక కెమెరా, లైట్లు తీసుకోవచ్చు.  దీని పెట్టుబడి రూ.25,000-రూ.50,000 వరకు ఉంటుంది. వివాహం, జన్మదినం, వేడుకలు వంటివాటిలో ఆర్టర్లు పొందవచ్చు. 
Woman
Woman
 
హోం డెలివరి మీల్ సర్వేస్
నేటి వైద్య జీవితంలో, ఆరోగ్యకరమైన గృహ చికిత్సకు ఎక్కువ అవసరం ఉంది. ఇంటి నుండి ఉద్యోగాలు చేసేవారు, ఉద్యోగులు లేని ఉద్యోగులకు రోజువారీ ఆహారం అందించవచ్చు. ఉదయం, మధ్యాహ్నం, రాత్రి భోజనం కోసం సర్వీస్ చేస్తే, స్థిరమైన ఆదాయం లభిస్తుంది. ప్రారంభ పెట్టుబడి రూ.10,000-రూ.30,000. 

