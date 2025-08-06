ఆగస్టు 15 నుండి ఉచిత ప్రయాణ సౌకర్యం- 25లక్షల మంది మహిళలకు ప్రయోజనం
ఈ ఏడాది ఆగస్టు 15 నుండి రాష్ట్ర రవాణా బస్సుల్లో ప్రవేశపెట్టనున్న ఉచిత ప్రయాణ సౌకర్యం ద్వారా రోజుకు దాదాపు 25లక్షల మంది మహిళలు ప్రయోజనం పొందనున్నారు.
తెలంగాణ - కర్ణాటకలలో ఇలాంటి వ్యవస్థను అధ్యయనం చేసిన తర్వాత, 2024 ఎన్నికలలో ఓటర్లకు తెదేపా నేతృత్వంలోని కూటమి 'సూపర్ సిక్స్' ఆఫర్లో భాగంగా దీనిని అమలు చేయాలని ఏపీ ప్రభుత్వం ఆసక్తిగా ఉంది.
రాష్ట్రం ఆర్థిక సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటున్నప్పటికీ, ఈ పథకాన్ని విజయవంతంగా నడపడానికి ప్రభుత్వం రూ. 1950 కోట్ల ఖర్చును భరించడానికి సిద్ధంగా ఉంది.
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఇటీవల మాట్లాడుతూ ఉచిత ప్రయాణ పథకానికి 2,536 అదనపు బస్సులు అవసరమని, దీనిని రూ.996 కోట్లతో కొనుగోలు చేయనున్నట్లు తెలిపారు.
ఈ పథకం ప్రకారం, మహిళలు, ట్రాన్స్జెండర్లు పల్లె వెలుగు,అల్ట్రా పల్లె వెలుగు, సిటీ ఆర్డినరీ,ఎక్స్ప్రెస్, మెట్రో ఎక్స్ప్రెస్ బస్సులలో ఉచితంగా ప్రయాణించవచ్చు.
ఈ పథకంలో ప్రారంభంలో దాదాపు 6,700 బస్సులు ఉంటాయి. ఇవి రాష్ట్ర విమానాలలో దాదాపు 74 శాతం. ఈ ఏడాది 3,000 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను కొనుగోలు చేసే ప్రక్రియలో ప్రభుత్వం ఉంది. రాబోయే రెండేళ్లలో మరో 1,400 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను కొనుగోలు చేయాలని యోచిస్తోంది.