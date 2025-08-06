మహిళలూ రాత్రిపూట కాఫీ తీసుకుంటున్నారా?
మీరు ప్రతి రాత్రి ఒక కప్పు కాఫీ తీసుకునే వారైతే.. ఇక రాత్రి పూట కాఫీని తాగకండి. రాత్రిపూట కెఫిన్ తీసుకోవడం వల్ల ముఖ్యంగా మహిళల్లో నిర్లక్ష్యపు చర్యలకు దారితీసే అవకాశం ఉంది. ఈ పరిశోధనలు రాత్రిపూట కాఫీ తాగే షిఫ్ట్ వర్కర్లు, ఆరోగ్య సంరక్షణ, సైనిక సిబ్బందిపై, ముఖ్యంగా మహిళలపై ప్రతికూల ప్రభావాలను చూపుతాయని ఎల్ పాసోలోని టెక్సాస్ విశ్వవిద్యాలయం నుండి జీవశాస్త్రవేత్తల బృందం తెలిపింది.
ఐసైన్స్ జర్నల్లో ప్రచురించబడిన ఈ అధ్యయనం, రాత్రిపూట కెఫిన్ తీసుకోవడం ఈగలపై ఎలా ప్రభావితం చేస్తుందో పరిశీలించింది. అధ్యయనంలో ఉపయోగించిన పండ్ల ఈగ జాతి డ్రోసోఫిలా మెలనోగాస్టర్, మానవులతో దాని జన్యు, నాడీ సమాంతరాల కారణంగా సంక్లిష్ట ప్రవర్తనలను అధ్యయనం చేయడానికి ఒక శక్తివంతమైన నమూనాగా నిలిచింది.
వివిధ కెఫిన్ మోతాదులు, రాత్రిపూట, పగటిపూట వినియోగం, నిద్ర లేమితో కలిపి వివిధ పరిస్థితులలో ఈగల ఆహారంలో కెఫిన్ను ప్రవేశపెట్టే ప్రయోగాల శ్రేణిని ఈ బృందం రూపొందించింది. అప్పుడు వారు బలమైన గాలి ప్రవాహానికి ప్రతిస్పందనగా కదలికను అణచివేసే ఈగల సామర్థ్యాన్ని కొలవడం ద్వారా వాటి ప్రవర్తనను అంచనా వేశారు.
"సాధారణ పరిస్థితులలో, బలమైన గాలి ప్రవాహానికి గురైనప్పుడు ఈగలు కదలడం మానేస్తాయి" అని ఇల్లినాయిస్ కాలేజ్ ఆఫ్ మెడిసిన్ పియోరియా విశ్వవిద్యాలయంలో సైన్స్ రీసెర్చ్ స్పెషలిస్ట్ ఎరిక్ సాల్డెస్ అన్నారు.
"రాత్రిపూట కెఫిన్ తినే ఈగలు కదలికను అణచివేయలేవని, ఈ ప్రతికూల పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ నిర్లక్ష్యంగా ఎగరడం వంటి ప్రవర్తనలను ప్రదర్శిస్తాయని మేము కనుగొన్నాము" అని సాల్డెస్ అన్నారు.
ఆసక్తికరంగా, పగటిపూట ఈగలు తినే కెఫిన్ అదే నిర్లక్ష్యంగా ఎగరడానికి దారితీయలేదని బృందం తెలిపింది. ఇంకా, శరీరంలో కెఫిన్ స్థాయిలు పోల్చదగిన స్థాయిలో ఉన్నప్పటికీ, ఆడవారు మగవారి కంటే కెఫిన్-ప్రేరిత నిర్లక్ష్యపు వైఖరిని ఎక్కువగా ప్రదర్శించారు.
"ఈగలకు ఈస్ట్రోజెన్ వంటి మానవ హార్మోన్లు లేవు, ఇతర జన్యు లేదా శారీరక కారకాలు ఆడవారిలో సున్నితత్వాన్ని పెంచుతున్నాయని సూచిస్తున్నాయి" అని బయోలాజికల్ సైన్సెస్ ప్రొఫెసర్ క్యుంగ్-ఆన్ హాన్ అన్నారు.