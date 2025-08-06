గురువారం, 7 ఆగస్టు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : బుధవారం, 6 ఆగస్టు 2025 (17:17 IST)

సేఫ్టీ ఓవర్ వ్యూను ప్రారంభించిన వాట్సాప్- కాంటాక్ట్‌లో లేని ఎవరైనా..?

వాట్సాప్ కొత్త 'సేఫ్టీ ఓవర్‌వ్యూ'ను ప్రారంభించింది. ఇది వినియోగదారుని కాంటాక్ట్‌లో లేని ఎవరైనా వారిని కొత్త వాట్సాప్ గ్రూప్‌లో చేర్చినప్పుడు వారిని అప్రమత్తం చేస్తుంది. ఆ గ్రూప్‌లో వారు గుర్తించకపోవచ్చు, ఎందుకంటే మెటా మెసేజింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్ స్కామ్‌లు, మోసాలపై దాని అణిచివేతను తీవ్రతరం చేసింది.
 
సేఫ్టీ ఓవర్‌వ్యూలో పేర్కొన్న గ్రూప్ గురించి కీలక సమాచారం, సురక్షితంగా ఉండటానికి చిట్కాలు ఉంటాయి. "అక్కడ నుండి, మీరు చాట్‌ను చూడకుండానే గ్రూప్ నుండి నిష్క్రమించవచ్చు. భద్రతా అవలోకనాన్ని చూసిన తర్వాత మీరు గ్రూప్‌ను గుర్తించవచ్చని మీరు అనుకుంటే, మరింత సందర్భం కోసం మీరు చాట్‌ను చూడవచ్చు" అని వాట్సాప్ తెలిపింది.
 
యూజర్ తాము ఉండాలనుకుంటున్నట్లు గుర్తించే వరకు గ్రూప్ నుండి నోటిఫికేషన్‌లు మ్యూట్ చేయబడతాయి. వినియోగదారులు కాంటాక్ట్‌లలో లేని వారితో చాట్ ప్రారంభించినప్పుడు వారు సందేశం పంపుతున్న వ్యక్తి గురించి మరింత సందర్భాన్ని చూపడం ద్వారా వారిని హెచ్చరించే మార్గాలను అన్వేషిస్తున్నట్లు మెటా మెసేజింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్ తెలిపింది. ఇది సమాచారంతో కూడిన నిర్ణయాలను అనుమతిస్తుంది.
 
ఇంకా క్రిమినల్ స్కామ్ సెంటర్ల ప్రయత్నాలను కూడా తొలగిస్తున్నట్లు వాట్సాప్ తెలిపింది. ఈ సంవత్సరం మొదటి ఆరు నెలల్లో, స్కామ్‌ల నుండి ప్రజలను రక్షించే ప్రయత్నాలలో భాగంగా, వాట్సాప్, మెటా భద్రతా బృందాలు స్కామ్ సెంటర్‌లకు సంబంధించిన 6.8 మిలియన్లకు పైగా ఖాతాలను గుర్తించి నిషేధించాయి.
 
ఇటీవల వాట్సాప్, మెటా, ఓపెన్ఏఐ కంబోడియాలోని క్రిమినల్ స్కామ్ సెంటర్‌తో సంబంధాలు కలిగి ఉన్న స్కామ్‌స్టర్ల ప్రయత్నాలను అంతరాయం కలిగించాయని వాట్సాప్ చెప్పింది.

అందుకోసం ఇంజెక్షన్లు వాడలేదు : సినీ నటి ఖష్బూ

అందుకోసం ఇంజెక్షన్లు వాడలేదు : సినీ నటి ఖష్బూఅధిక బరువును తగ్గించుకునేందుకు తాను ఎలాంటి ఇంజెక్షన్లు వాడలేదని ప్రముఖ సినీ నటి ఖుష్బూ వెల్లడించారు. 54 యేళ్ల వయసులో ఏకంగా 20 కిలోల బరువు తగ్గి నాజూగ్గా మారారు. అయితే, ఆమె బరువు తగ్గడం వెనుక మౌంజారో వంటి ఖరీదైన ఇంజెన్లు ఉన్నాయంటూ సోషల్ మీడియాలో జోరుగా ప్రచారం సాగుతోంది. దీనిపై ఆమె స్పందించారు. ఎలాంటి షార్ట్‌కట్స్ లేకుండా, కేవలం కఠోర శ్రమతోనే ఇది సాధ్యమైందన్నారు.

Mrunal Thakur: మృణాల్ ఠాకూర్- ధనుష్‌ల మధ్య ప్రేమాయణం.. ఎంతవరకు నిజం?

Mrunal Thakur: మృణాల్ ఠాకూర్- ధనుష్‌ల మధ్య ప్రేమాయణం.. ఎంతవరకు నిజం?టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ మృణాల్ ఠాకూర్ హీరో ధనుష్‌ల మధ్య ప్రేమాయణం సాగుతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. టీవీ సీరియల్ నటిగా తన కెరీర్‌ను ప్రారంభించిన మృణాల్ ప్రస్తుతం టాప్ హీరోయిన్‌గా పేరుకొట్టేసింది. సీతారామం, హాయ్ నాన్న, ది ఫ్యామిలీ స్టార్, జెర్సీ, కల్కి 2898, లవ్ సోనియా, ఆంఖ్ మిచోలి, లస్ట్ స్టోరీస్ 2, పిప్పా, గుమ్రా వంటి అనేక చిత్రాల విజయం ఆమెకు కొత్త గుర్తింపును ఇచ్చింది.

కర్నాటక నేపథ్యంతో కరవాలి తెలుగులో రాబోతుంది, మవీర గా రాజ్ బి శెట్టి

కర్నాటక నేపథ్యంతో కరవాలి తెలుగులో రాబోతుంది, మవీర గా రాజ్ బి శెట్టిస్వాతి ముత్తిన మాలే హానియే, టోబీ చిత్రాల అద్భుతమైన విజయం తర్వాత, కన్నడ స్టార్ రాజ్ బి శెట్టి మరోసారి ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోబోతోన్నారు. దర్శకుడు గురుదత్ గనిగ 'కరవాలి' అంటూ కర్ణాటక తీరప్రాంత ప్రకృతి దృశ్యాలను తెరపైకి తీసుకు రాబోతోన్నారు. విజువల్ వండర్‌గా రాబోతోన్న ఈ ‘కరవాలి’ చిత్రంలో ప్రజ్వల్ దేవరాజ్ హీరోగా నటిస్తుండగా.. రాజ్ బి. శెట్టి మవీర అనే పాత్రలో కనిపించబోతోన్నారు. ఇప్పటికే ‘కరవాలి’ నుంచి వచ్చిన పోస్టర్, గ్లింప్స్ అందరినీ ఆకట్టుకున్న సంగతి తెలిసిందే.

కార్మికులకు వేతనాలు పెంచే అవకాశం లేదు : మైత్రీ మూవీస్ నవీన్

కార్మికులకు వేతనాలు పెంచే అవకాశం లేదు : మైత్రీ మూవీస్ నవీన్ప్రస్తుతం తెలుగు సినిమా రంగంలోని 24 క్రాఫ్ట్ కు చెందిన కొంతమంది కార్మికులు తమకు నిర్మాతలు తమ వేతనం పెంపులో 30 శాతం ఇవ్వాలని పట్టుబట్టారు. దీనిపై 24 క్రాఫ్ట్ కు చెందిన కార్మిక ఫెడరేషన్ సంఘ నాయకులు వల్లభనేని అనిల్ ఆద్వర్యంలోనూ మరోవైపు ఫిలింఛాంబర్ కమిటీ, లేబర్ ఆపీసర్ కూడా మీటింగ్ వేశారు. ఈ సందర్భంగా మొన్న మెగాస్టార్ చిరంజీవిని కలిసిన సి.కళ్యాణ్ కమిటీ త్వరలో కార్మికుల సమస్యకు పరిష్కారం దొరుకుతుందని స్టేట్ మెంట్ ఇచ్చారు.

ఒకే ఒక్క రీల్స్‌కు ఏకంగా 190 కోట్ల వీక్షణలు...

ఒకే ఒక్క రీల్స్‌కు ఏకంగా 190 కోట్ల వీక్షణలు...బాలీవుడ్ హీరోయిన్ దీపికా పదుకొణె ఇన్‌స్టా కోసం చేసిన ఒకే ఒక్క రీల్‌కు ఏకంగా 190 కోట్ల వీక్షణలు వచ్చాయి. ప్రపంచంలోనే ఈ వేదికగా ఎక్కువమంది చూసిన రీల్‌గా ఇది నిలిచింది. గతంలో ఈ విషయంగా రికార్డులు సృష్టించిన హార్దిక్ పాండ్యా, క్రిస్టియానో రొనాల్డోలనూ దాటి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచిందీమె. ఇది చూసినవారంతా సినిమాల్లోనే కాదు, సోషల్ మీడియాలోనూ దీపిక క్వీన్ అంటున్నారు.

కదంబ వృక్షం ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

కదంబ వృక్షం ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుఆధ్యాత్మిక వృక్షంగా చెప్పుకునే కదంబ వృక్షంలో ఎన్నో ఔషధ గుణాలు వున్నాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. మధుమేహానికి: కదంబ చెట్టు ఆకులు, బెరడు, వేర్లు రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడంలో సహాయపడతాయని కొన్ని అధ్యయనాలు సూచిస్తున్నాయి. నొప్పి నివారణకు: దీని ఆకులకు యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాలు ఉన్నందున, వాటిని నలిపి నొప్పి ఉన్న చోట కట్టడం వల్ల వాపు, నొప్పి తగ్గుతాయి. ఇతర ఉపయోగాలు: కదంబ చెట్టు వేర్ల సారం ఊబకాయాన్ని తగ్గించడంలోనూ, కొన్ని రకాల క్యాన్సర్ల నివారణలోనూ ఉపయోగపడుతుందని భావిస్తారు.

పప్పు పూర్ణాలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

పప్పు పూర్ణాలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుపప్పు పూర్ణాలు లేదా పూర్ణం బూరెలు ఒక రుచికరమైన సాంప్రదాయక స్వీట్. శనగపప్పు, బెల్లం, నెయ్యి వంటి పోషకాలున్న పదార్థాలతో వీటిని తయారు చేస్తారు. రుచిగా ఉండటమే కాకుండా, పప్పు పూర్ణాలు ఆరోగ్యానికి కొన్ని ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి. పప్పు పూర్ణాలలో ఉపయోగించే శనగపప్పులో ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఇది కండరాల నిర్మాణానికి, మరమ్మత్తుకు సహాయపడుతుంది. ఇది ఫైబర్ కూడా కలిగి ఉంటుంది, ఇది జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. పూర్ణాలలో ఉపయోగించే బెల్లం (Jaggery) పంచదారకు మంచి ప్రత్యామ్నాయంగా బెల్లం పనిచేస్తుంది. ఇందులో ఇనుము (ఐరన్), మెగ్నీషియం, పొటాషియం వంటి ఖనిజాలు ఉంటాయి.

కౌగిలింత, ఆలింగనంతో అంత మంచిదా.. ప్రేమ, ఓదార్పు కోసం హగ్ చేసుకుంటే?

కౌగిలింత, ఆలింగనంతో అంత మంచిదా.. ప్రేమ, ఓదార్పు కోసం హగ్ చేసుకుంటే?కౌగిలింత అనేది ప్రేమ, ఓదార్పును వ్యక్తపరచడానికి శక్తివంతమైన మార్గం. ప్రియమైన వ్యక్తి నుండి వెచ్చని ఆలింగనం అయినా, స్నేహితుడి నుండి భరోసా ఇచ్చే కౌగిలింత అయినా, లేదా కష్ట సమయాల్లో ఓదార్పునిచ్చే ఆలింగనం అయినా చాలా గొప్పది. కౌగిలింతలు మానవ సంబంధాలలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. కౌగిలింత అనేది సైన్స్ ప్రకారం ఇది మన మానసిక స్థితి, ఆరోగ్యం, మానసిక శ్రేయస్సుపై మంచి ప్రభావాన్ని చూపుతుంది.

మహిళలూ రాత్రిపూట కాఫీ తీసుకుంటున్నారా?

మహిళలూ రాత్రిపూట కాఫీ తీసుకుంటున్నారా?మీరు ప్రతి రాత్రి ఒక కప్పు కాఫీ తీసుకునే వారైతే.. ఇక రాత్రి పూట కాఫీని తాగకండి. రాత్రిపూట కెఫిన్ తీసుకోవడం వల్ల ముఖ్యంగా మహిళల్లో నిర్లక్ష్యపు చర్యలకు దారితీసే అవకాశం ఉంది. ఈ పరిశోధనలు రాత్రిపూట కాఫీ తాగే షిఫ్ట్ వర్కర్లు, ఆరోగ్య సంరక్షణ, సైనిక సిబ్బందిపై, ముఖ్యంగా మహిళలపై ప్రతికూల ప్రభావాలను చూపుతాయని ఎల్ పాసోలోని టెక్సాస్ విశ్వవిద్యాలయం నుండి జీవశాస్త్రవేత్తల బృందం తెలిపింది.

డయాబెటిస్ డిస్ట్రెస్ మరియు బర్నౌట్, ఏంటివి?

డయాబెటిస్ డిస్ట్రెస్ మరియు బర్నౌట్, ఏంటివి?డయాబెటిస్‌తో జీవించడం అంటే మీ బ్లడ్ షుగర్‌ను తనిఖీ చేయడం కంటే ఎక్కువ- ఇది ప్రతిరోజూ దానిని ఆరోగ్యకరమైన పరిధిలో ఉంచడం గురించి. మీరు ఎప్పుడు, ఏమి తింటున్నారో గుర్తుంచుకోవడం, రక్తంలో షుగర్ స్థాయిలు తగ్గితే ఏమి చేయాలో తెలుసుకోవడం కూడా దీనికి అవసరం. కాలక్రమేణా ఈ నిరంతర సవాళ్లు డయాబెటిస్ డిస్ట్రెస్ భావనకు దారితీయవచ్చు. భారతదేశంలో 101 మిలియన్లకు పైగా ప్రజలు డయాబెటిస్‌తో జీవిస్తున్నారు. డయాబెటిస్ డిస్ట్రెస్ లేదా బర్నౌట్ సాధారణంగా ఈ పరిస్థితితో నివసిస్తున్న వారిలో 18% మందిని ప్రభావితం చేస్తుంది.
