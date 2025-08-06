సేఫ్టీ ఓవర్ వ్యూను ప్రారంభించిన వాట్సాప్- కాంటాక్ట్లో లేని ఎవరైనా..?
వాట్సాప్ కొత్త 'సేఫ్టీ ఓవర్వ్యూ'ను ప్రారంభించింది. ఇది వినియోగదారుని కాంటాక్ట్లో లేని ఎవరైనా వారిని కొత్త వాట్సాప్ గ్రూప్లో చేర్చినప్పుడు వారిని అప్రమత్తం చేస్తుంది. ఆ గ్రూప్లో వారు గుర్తించకపోవచ్చు, ఎందుకంటే మెటా మెసేజింగ్ ప్లాట్ఫామ్ స్కామ్లు, మోసాలపై దాని అణిచివేతను తీవ్రతరం చేసింది.
సేఫ్టీ ఓవర్వ్యూలో పేర్కొన్న గ్రూప్ గురించి కీలక సమాచారం, సురక్షితంగా ఉండటానికి చిట్కాలు ఉంటాయి. "అక్కడ నుండి, మీరు చాట్ను చూడకుండానే గ్రూప్ నుండి నిష్క్రమించవచ్చు. భద్రతా అవలోకనాన్ని చూసిన తర్వాత మీరు గ్రూప్ను గుర్తించవచ్చని మీరు అనుకుంటే, మరింత సందర్భం కోసం మీరు చాట్ను చూడవచ్చు" అని వాట్సాప్ తెలిపింది.
యూజర్ తాము ఉండాలనుకుంటున్నట్లు గుర్తించే వరకు గ్రూప్ నుండి నోటిఫికేషన్లు మ్యూట్ చేయబడతాయి. వినియోగదారులు కాంటాక్ట్లలో లేని వారితో చాట్ ప్రారంభించినప్పుడు వారు సందేశం పంపుతున్న వ్యక్తి గురించి మరింత సందర్భాన్ని చూపడం ద్వారా వారిని హెచ్చరించే మార్గాలను అన్వేషిస్తున్నట్లు మెటా మెసేజింగ్ ప్లాట్ఫామ్ తెలిపింది. ఇది సమాచారంతో కూడిన నిర్ణయాలను అనుమతిస్తుంది.
ఇంకా క్రిమినల్ స్కామ్ సెంటర్ల ప్రయత్నాలను కూడా తొలగిస్తున్నట్లు వాట్సాప్ తెలిపింది. ఈ సంవత్సరం మొదటి ఆరు నెలల్లో, స్కామ్ల నుండి ప్రజలను రక్షించే ప్రయత్నాలలో భాగంగా, వాట్సాప్, మెటా భద్రతా బృందాలు స్కామ్ సెంటర్లకు సంబంధించిన 6.8 మిలియన్లకు పైగా ఖాతాలను గుర్తించి నిషేధించాయి.
ఇటీవల వాట్సాప్, మెటా, ఓపెన్ఏఐ కంబోడియాలోని క్రిమినల్ స్కామ్ సెంటర్తో సంబంధాలు కలిగి ఉన్న స్కామ్స్టర్ల ప్రయత్నాలను అంతరాయం కలిగించాయని వాట్సాప్ చెప్పింది.