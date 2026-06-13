14-06-2016 ఆదివారం ఫలితాలు-పొగిడే వ్యక్తులతో జాగ్రత్త..
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
సర్వత్రా అనుకూలం. శ్రమతో కూడిన విజయాలుంటాయి. అవకాశాలను చేజిక్కించుకుంటారు. ఖర్చులు సామాన్యం. కొంతమొత్తం పొదుపు చేస్తారు. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. పనులు, బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి. ఏకాగ్రతతో వాహనం నడపండి.
వృషభం: కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
ఆశావహ దృక్పథంతో పూర్తి చేస్తారు. ఖర్చులు అధికం. సకాలంలో చెల్లింపులు జరుపుతారు. ముఖ్యమైన పత్రాల జాగ్రత్త. యత్నాలు సాగించండి. అవకాశాలు చేజారినా నిరుత్సాహపడవద్దు. సన్నిహితులు వ్యాఖ్యలు కార్యోన్ముఖులను చేస్తాయి. సావకాశంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు.
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
లావాదేవీలు ముగుస్తాయి. అయిన వారితో సంప్రదింపులు జరుపుతారు. ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. రోజువారి ఖర్చులే ఉంటాయి. కొందరి రాక ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. చేపట్టిన పనుల్లో ఒత్తిడి, జాప్యం. ప్రముఖులకు స్వాగతం, వీడ్కోలు పలుకుతారు.
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
గత అనుభవంతో జాగ్రత్త వహిస్తారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. పదవులు దక్కవు. బాధ్యతల నుంచి తప్పుకుంటారు. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. కెరీర్పై దృష్టి పెడతారు. దంపతుల మధ్య సఖ్యత నెలకొంటుంది. అనుకున్న మొక్కులు తీర్చుకుంటారు.
సింహం మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. సంస్థల స్థాపనలపై దృష్టి పెడతారు. వ్యవహారంలో ఏకాగ్రత వహించండి. ప్రలోభాలకు దొంగవద్దు. అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఇతరుల విషయాల్లో అనవసర జోక్యం తగదు. పెద్దల గురించి ఇందోళన చెందుతారు. కార్యక్రమాలు వాయిదా వేసుకుంటారు.
కన్య: ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
కీలక అంశాలపై పట్టు సాధిస్తారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. విలాసాలకు వ్యయం చేస్తారు. పనులు ఒక పట్టాన సాగవు, ఇతరులను మీ విషయాలకు దూరంగా ఉంచండి. పొగిడే వ్యక్తులతో జాగ్రత్త. అసాంఘిక కార్యకాలాపాలకు పాల్పడవద్దు.
తుల: చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
ప్రతికూలతలకు ధీటుగా స్పందిస్తారు. కొత్త ఆలోచనలు స్ఫురిస్తాయి. దృఢసంకల్పంతో ముందుకు సాగుతారు. ఖర్చులు సామాన్యం. సకాలంలో చెల్లింపులు జరుపుతారు. మీపై వచ్చిన అభియోగాలు తొలగిపోతాయి. పనులు బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి.
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం, అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
కార్యసిద్ధికి సంకల్ప బలం ముఖ్యం. ఓర్పుతో యత్నాలు సాగించండి. సాయం ఆశించవద్దు. పరిచయస్తులు మీ ఆలోచనలను నీరుగార్చేందుకు యత్నిస్తారు. విమర్శలు పట్టించుకోవద్దు. మీ కృషి నిదానంగా ఫలిస్తుంది. సావకాశంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు.
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
శ్రమతో కూడిన విజయాలు ఉంటాయి. పట్టుదలతో శ్రమించండి. సంకల్పబలంతోనే అనుకున్నది సాధిస్తారు. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. పనులు ఒక పట్టాన సాగవు, పరిచయస్తుల రాక ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. ద్విచక్ర వాహనంపై దూరప్రయాణం తగదు.
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు, శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
మీదైన రంగంలో నిలదొక్కుకుంటారు. మాటతీరు ఆకట్టుకుంటుంది. అన్ని విషయాల్లో విజయం సాధిస్తారు. వ్యవహార జయం, ధనలాభం ఉన్నాయి. చెల్లింపులు, నగదు స్వీకరణలో జాగ్రత్త. ప్రణాళికాబద్ధంగా పనులు పూర్తిచేస్తారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలు ఉన్నతికి తోడ్పడతాయి.
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
ధైర్యంగా యత్నాలు సాగిస్తారు. ఒత్తిడి పెరగకుండా చూసుకోండి. ప్రలోభాలకు లొంగవద్దు. ప్రతి విషయం క్షుణ్ణంగా తెలుసుకోవాలి. ఖర్చులు విపరీతం. స్థిమితంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. వ్యవహారాల్లో ఏకాగ్రత వహించండి. నగదు, విలువైన దిస్తువులు జాగ్రత్త.
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
పనులు పురోగతి సాగుతాయి. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం, ఫోన్ సందేశాలను పట్టించుకోవద్దు. సన్నిహితులకు మీ సమస్యలు తెలియజేయండి. పనులు ఒక పట్టాన సాగవు. గృహమరమ్మతులు చేపడతారు. కనిపించకుండా పోయిన వస్తువులు లభ్యమవుతాయి.
తోక తెగి కిందపడ్డ హెలికాప్టర్, నేలపై గిరికీలు కొడుతూ పైలెట్లను బొమ్మల్లా ఆడించింది, వీడియో
చైనాలో జరిగిన ఒక హెలికాప్టర్ ప్రమాదానికి గురైంది. తోక తెగి కిందపడ్డ హెలికాప్టర్, నేలపై గిరికీలు కొడుతూ పైలెట్లను బొమ్మల్లా ఆడించింది. ఈ ప్రమాదానికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఆ ఫుటేజీలో, హెలికాప్టర్ ఒక పచ్చని మైదానంలో కూలిపోయి రెండు ముక్కలుగా విరిగిపోయింది. అయినప్పటికీ దాని రోటర్ బ్లేడ్లు చాలాసేపటి వరకు వేగంగా తిరుగుతూనే ఉన్నాయి. కాక్పిట్లో చిక్కుకున్న పైలట్, అతని సహచరుడు తీవ్రంగా అటూ ఇటూ విసిరివేయబడుతూ కనిపించారు. ఒక పైలట్ హెలికాప్టర్ డోర్ నుండి సగం బయటకు వేలాడుతూ, పదేపదే నేలను విమానం అంచును ఢీకొంటూ కనిపించాడు.
జగన్ బహిరంగ సభలకు అనుమతి ఎందుకివ్వలేదు.. పవనే చెప్పాలి: రేవంతన్న
తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా హైదరాబాద్లో బహిరంగ సభ నిర్వహించడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్కు ప్రభుత్వం అనుమతి నిరాకరించడంతో, ఒక సాధారణ రాజకీయ వివాదంగా మొదలైన ఈ వ్యవహారం పూర్తి స్థాయి ప్రాంతీయ అంశంగా మారింది. అయితే, తదుపరి మీడియా సమావేశంలో పవన్ కళ్యాణ్ సంయమనం పాటించడంతో ఈ వివాదం సద్దుమణిగింది.
ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు వీడియో కాల్ చేశారు.. రూ.80వేలు పంపిన వ్యక్తి.. అంతా మోసం (video)
దేశవ్యాప్తంగా సైబర్ నేరాలు విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నాయి. మోసగాళ్లు రకరకాల పద్ధతులను ఉపయోగించి అన్ని వర్గాల ప్రజలను బురిడీ కొట్టిస్తున్నారు. ఈ నేరగాళ్లు అనుసరిస్తున్న వినూత్న పద్ధతులు పోలీసు శాఖను సైతం ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తున్నాయి. తాజాగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక అత్యంత అధునాతన సైబర్ నేరం వెలుగులోకి వచ్చింది. విశాఖపట్నానికి చెందిన ఒక వ్యక్తిని మోసం చేయడానికి దుండగులు ఏకంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు పేరును, ఏఐ సాంకేతికతను ఉపయోగించుకున్నారు.
ఇది మన కోనసీమే.. కేరళ మున్నార్ కాదు... శెభాష్ పవన్ (వీడియో)
కోనసీన ప్రజలు ఏపీ ఉపముఖ్యమంత్రి, జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్పై ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. అధికారంలోకి వచ్చిన టీడీపీ, జనసేన, బీజేపీ ప్రభుత్వం రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధిలో బాటలో పరుగులు పెట్టిస్తోంది. ముఖ్యంగా, కోనసీమ ప్రాంతాలు పచ్చటి ప్రాంతాల మధ్య అద్దంలాటి రహదారులతో సరికొత్త అందాన్ని సంతరించుకున్నాయి. ఈ ప్రాంతాలను చూస్తుంటే ఇది మన కోనసీమనా లేక కేరళ రాష్ట్రంలోని మున్నారా అనే సందేహం వచ్చేకనిపిస్తున్నాయి. ఇలాంటి రహదారులు కోనసీమ అభివృద్ధికి మరో మైలురాయిగా ఉంది.
ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుందని కన్నతండ్రే కుమార్తెను కడతేర్చాడు.. అందరూ చూస్తుండగా..?
ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుందనే కోపంతో కన్నతండ్రి మృగంలా ప్రవర్తించాడు. ఉత్తరప్రదేశ్లోని బండా జిల్లాలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఏకంగా చట్టాన్ని రక్షించాల్సిన పోలీస్ స్టేషన్ ఆవరణలోనే అందరూ చూస్తుండగా కూతురిపై కత్తితో ఘాతుకానికి ఒడిగట్టాడు. తీవ్ర గాయాలపాలైన సదరు యువతి ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ ప్రాణాలు విడిచింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. బదౌసా పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని బర్చా గ్రామానికి చెందిన 19 ఏళ్ల శివాని, అదే ప్రాంతానికి చెందిన లలిత్ అనే యువకుడిని ప్రేమించింది. మే 18న వీరిద్దరూ ఇళ్లనుంచి వెళ్ళిపోయి ఒక ఆలయంలో ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నారు. అయితే, లలిత్ తన కుమార్తెను ప్రలోభపెట్టి కిడ్నాప్ చేశాడంటూ శివాని తల్లి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది.
14-06-2016 ఆదివారం ఫలితాలు-పొగిడే వ్యక్తులతో జాగ్రత్త..
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం సర్వత్రా అనుకూలం. శ్రమతో కూడిన విజయాలుంటాయి. అవకాశాలను చేజిక్కించుకుంటారు. ఖర్చులు సామాన్యం. కొంతమొత్తం పొదుపు చేస్తారు. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. పనులు, బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి. ఏకాగ్రతతో వాహనం నడపండి. వృషభం: కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు ఆశావహ దృక్పథంతో పూర్తి చేస్తారు. ఖర్చులు అధికం. సకాలంలో చెల్లింపులు జరుపుతారు. ముఖ్యమైన పత్రాల జాగ్రత్త. యత్నాలు సాగించండి. అవకాశాలు చేజారినా నిరుత్సాహపడవద్దు. సన్నిహితులు వ్యాఖ్యలు కార్యోన్ముఖులను చేస్తాయి. సావకాశంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు.
14-06-2026 నుంచి 20-06-2026 వరకు వార ఫలితాలు
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఈ వారం కొంతమేరకు అనుకూలం. దీర్ఘకాలిక సమస్యలు తొలగుతాయి. మానసికంగా కుదుటపడతారు. ఆదాయానికి తగ్గట్టుగా ఖర్చులుంటాయి. పొదుపు పథకాల పట్ల దృష్టి సారిస్తారు. ప్రైవేట్ ఫైనాన్సుల జోలికి పోవద్దు. అలోచించి నిర్ణయం తీసుకోండి. అనుభవజ్ఞుల సలహా పాటించండి. ఒక సమాచారం ఉత్సాహం కలిగిస్తుంది. కొత్త యత్నాలకు శ్రీకారం చుడతారు. ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంటుంది. సంతానం విద్యాయత్నం ఫలిస్తుంది. ఆత్మీయులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. పత్రాల్లో సవరణలు సానుకూలమవుతాయి. సకాలంలో పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఉపాధి పథకాలు ప్రోత్సాహకరంగా సాగుతాయి. వ్యాపారాల్లో లాభనష్టాలు సమీక్షించుకుంటారు. పెట్టుబడులకు తగిన సమయం కాదు. ఉద్యోగస్తులకు బాధ్యతల మార్పు, పనిభారం, అధికారులకు వీడ్కోలు పలుకుతారు.
సెప్టెంబరు నెల శ్రీవారి దర్శన కోటా టిక్కెట్లు - 18న ఆన్లైన్లో విడుదల
తిరుమల శ్రీవారి ఆర్జిత సేవలైన సుప్రభాతం, తోమాల, అర్చన, అష్టదళ పాదపద్మారాధనకు సంబంధించి సెప్టెంబరు నెల కోటాను తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (తితిదే) జూన్ 18న ఉదయం 10 గంటలకు ఆన్లైన్లో విడుదల చేయనుంది. ఈ సేవా టికెట్ల కోసం 20వ తేదీ ఉదయం 10 గంటల వరకు నమోదు చేసుకోవచ్చు. లాటరీలో ఎంపికైన భక్తులు.. ఈ నెల 20 నుంచి 22వ తేదీ మధ్యాహ్నం 12 గంటల లోపు సొమ్ము చెల్లిస్తే టికెట్లు మంజూరవుతాయి.
Lord venkateswra : సర్వేశ్వరుడైన వేంకటేశ్వరుని దర్శించుకున్న తర్వాత భక్తునిలో ఎటువంటి మార్పులు కలుగుతాయో తెలుసా?
భూలోకంలో వైకుంఠం అంటే తిరుమలలోని ఏడు కొండల శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామి గురించే అందరూ చెబుతారు. నిజం కూడా అదే. కానీ అలాంటి వైకుంటేశ్వరుని దర్శించుకోవాలని కోటాను కోట్లమంది ప్రపంచంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు ఆనందంతో వస్తుంటారు. చాలామంది దేవుడి దర్శించుకోవాలంటే ఆయన క్రుప, ఆశీస్సులు వుండాలి. లేదంటే మనం ఎంత ప్రయత్నించినా ఆ దర్శనం దక్కదు. ప్రయాణం షడెన్ గా మారుతుంది. ఏదో అడ్డంకి ఏర్పడుతుంది. మరి అలాంటి దేవదేవుడి గురించి ఆగమ శాస్త్రాలలో, పురాణాలలో చాలా కథలు వున్నాయి.
13-06-2026 శనివారం ఫలితాలు - మంచి చేయబోతే చెడు జరుగుతుంది..
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం లావాదేవీలతో తీరిక ఉండదు. ప్రలోభాలకు లొంగవద్దు. ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. సన్నిహితులతో సంభాషిస్తారు. ఒక సమాచారం ఆలోచింపచేస్తుంది. పెద్దలను సంప్రదిస్తారు. ప్రముఖుల ఇంటర్వ్యూ వీలుపడదు. కార్యక్రమాలు, పనులు వాయిదా వేసుకుంటారు. వృషభం: కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. ధైర్యంగా యత్నాలు సాగించండి. ఏ విషయాన్నీ పెద్దగా పట్టించుకోవద్దు. ఆత్మీయుల వ్యాఖ్యలు ఉత్సాహపరుస్తాయి. ఖర్చులు విపరీతం. రుణాలు, చేబదుళ్లు స్వీకరిస్తారు. చేపట్టిన పనులు సాగవు. కీలక పత్రాలు అందుకుంటారు.