శుక్రవారం, 2 జనవరి 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : శుక్రవారం, 2 జనవరి 2026 (20:00 IST)

Heavy Rush: వైకుంఠ ద్వార దర్శనం.. తిరుమలలో పోటెత్తిన జనం

Tirumala
వైకుంఠ ద్వార దర్శనం కోసం తిరుమలలో భారీగా భక్తులు వచ్చి చేరుతున్నారు. ఈ క్రమంలో శుక్రవారం తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ విపరీతంగా పెరిగింది. దర్శనం కోసం ఎక్కువ సమయం వేచి ఉండాల్సి వచ్చింది. రద్దీ తీవ్రం కావడంతో, తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) అధికారులు నిర్ణీత సమయానికి చాలా ముందుగానే, గురువారం రాత్రి నుంచే టోకెన్లు లేని సర్వదర్శనం భక్తులను క్యూలైన్లలోకి అనుమతించారు. 
 
ముందుగా జారీ చేసిన స్లాటెడ్ సర్వదర్శనం టోకెన్లు ఉన్న భక్తుల ప్రవాహం క్రమంగా తగ్గిన తర్వాత ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలు డిసెంబర్ 30న ప్రారంభమై, మొదటి మూడు రోజులు టోకెన్లు ఉన్న భక్తులకు ప్రాధాన్యత ఇస్తూ సజావుగా కొనసాగాయి. 
 
శిలాతోరణం, కృష్ణతేజ, ఏటీజీహెచ్ మార్గాల వద్ద స్కానింగ్ పాయింట్ల ద్వారా ప్రవేశాన్ని నియంత్రించారు. గురువారం నాటికి టోకెన్లు ఉన్న భక్తుల రద్దీ తగ్గడంతో, టోకెన్లు లేని భక్తులకు కూడా దర్శనం కల్పించారు. 
 
అటువంటి భక్తులను ఆక్టోపస్ భవనం వద్ద నియంత్రించి, బయటి రింగ్ రోడ్డు వెంబడి ఉన్న క్యూలైన్ల ద్వారా పంపించి, ఆ తర్వాత వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్-2లోని కంపార్ట్‌మెంట్లకు తరలించారు. టీటీడీ అధికారుల ప్రకారం, డిసెంబర్ 30, జనవరి 1 మధ్య తిరుపతి నుండి తిరుమలకు 33,000కు పైగా వాహనాలు చేరుకున్నాయి. 
 
డిసెంబర్ 30న మొత్తం 67,053 మంది భక్తులు దర్శనం చేసుకోగా, డిసెంబర్ 31న 70,256 మంది, జనవరి 1న 65,225 మంది దర్శనం చేసుకున్నారు. హుండీ ఆదాయం డిసెంబర్ 30న రూ. 2.25 కోట్లుగా ఉండగా, డిసెంబర్ 31న రూ. 4.79 కోట్లకు చేరి, జనవరి 1న రూ. 3.63 కోట్లుగా నమోదైంది. 
 
శుక్రవారం సాయంత్రం 5 గంటల నాటికి సుమారు 41,347 మంది భక్తులు దర్శనం చేసుకోగా, బటగంగమ్మ ఆలయం వరకు విస్తరించిన క్యూలైన్లలో 30,000 మందికి పైగా యాత్రికులు వేచి ఉన్నారు. వేచి ఉండే సమయం సుమారు 20 నుండి 24 గంటల వరకు ఉంటుందని అధికారులు అంచనా వేశారు. 
 
దీనిపై టీటీడీ అదనపు కార్యనిర్వహణాధికారి సి. వెంకయ్య చౌదరి మాట్లాడుతూ, శుక్రవారం నుండి జనవరి 8వ తేదీ వరకు అన్ని దర్శనాలను సర్వదర్శనం కోసం పూర్తిగా కేటాయించినట్లు తెలిపారు. ఆయన వివిధ విభాగాల అధికారులతో కలిసి క్యూలైన్లను, వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్‌ను తనిఖీ చేశారు. 
 
సామాన్య భక్తులకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడానికి అన్ని ఆర్జిత సేవలు, వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలు, ప్రత్యేక దర్శనాలను రద్దు చేసినట్లు ఆయన చెప్పారు. శ్రీవారి సేవకుల ద్వారా అన్నప్రసాదం, తాగునీరు, పాలు వంటి సేవలతో పాటు అన్ని విభాగాలు నిరంతరాయంగా సేవలు అందిస్తున్నాయని, దర్శనానికి సంబంధించిన సూచనలను పబ్లిక్ అడ్రస్ సిస్టమ్ ద్వారా క్రమం తప్పకుండా ప్రకటిస్తున్నారని ఆయన తెలిపారు.

శ్రీకాకుళం వాసులకు శుభవార్త - పలు రైళ్లకు స్టాపింగులు

శ్రీకాకుళం వాసులకు శుభవార్త - పలు రైళ్లకు స్టాపింగులుశ్రీకాకుళం జిల్లా వాసులకు ప్రయోజనం చేకూరేలా పలు రైళ్లకు వివిధ రైల్వే స్టేషన్‌లలో స్టాపింగ్ సౌకర్యం కల్పించారు. తద్వారా వేలాది మంది ప్రయాణికులు లబ్ధి పొందనున్నారు. ముఖ్యంగా, జిల్లాలోని కీలక రైల్వే స్టేషన్‌లలో హాల్ట్‌లు మంజూరు చేసిందని, తెలిపారు. పూరి - అహ్మదాబాద్ ఎక్స్‌ప్రెస్ రైలుకు ఇచ్ఛాపురం స్టేషనులో, బెరంపురం - విశాఖపట్టణం ఎక్స్‌ప్రెస్‌కు తిలారు వద్ద, భువనేశ్వర్ - న్యూ విశాఖపట్టణం ఎక్స్‌ప్రెస్‌కు బారువ వద్ద హాల్ట్‌కు అనుమతిస్తూ రైల్వే శాఖ ఆదేశాలు జారీ చేసిందని చెప్పారు.

ఏపీకి రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక, సోనియా గాంధీ.. ఎందుకు?

ఏపీకి రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక, సోనియా గాంధీ.. ఎందుకు?సీనియర్ కాంగ్రెస్ నాయకులు సోనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను సందర్శించనున్నారు. మహాత్మా గాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం పేరును మార్చాలన్న కేంద్రం ఇటీవలి నిర్ణయంతో ఈ పర్యటన ముడిపడి ఉంది. ఈ పథకం పేరు మార్పును కాంగ్రెస్ తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తోంది. ఇది మహాత్మా గాంధీ గుర్తింపును తొలగిస్తుందని కాంగ్రెస్ వాదిస్తోంది. ఈ మార్పు కేవలం కొత్త పేరు పెట్టడం మాత్రమే కాదని, గ్రామీణ పేదల కోసం ఉద్దేశించిన ఒక చారిత్రాత్మక సంక్షేమ పథకం నుండి గాంధీ విలువలను తుడిచిపెట్టే ప్రయత్నమని కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు అంటున్నారు.

కీలక నిర్ణయం తీసుకున్న ఇంటర్ బోర్డు - ఇకపై వాట్సాప్‍‌లో హాల్ టిక్కెట్లు

కీలక నిర్ణయం తీసుకున్న ఇంటర్ బోర్డు - ఇకపై వాట్సాప్‍‌లో హాల్ టిక్కెట్లుతెలంగాణ రాష్ట్ర ఇంటర్ బోర్డు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ పరీక్షలకు సంబంధించిన హాల్ టిక్కెట్లను తల్లిదండ్రులకే నేరుగా వాట్సాప్‌లో షేర్ చేయనుంది. ఇంటర్‌ పరీక్షల హాల్‌టికెట్లను విద్యార్థుల తల్లిదండ్రుల వాట్సాప్‌కి పంపనున్నట్టు ఇంటర్‌ బోర్డు అధికారులు ఓ ప్రకటనలో తెలిపారు.

రూ.1.44 కోట్ల విలువ చేసే బంగారం దోపిడీ కేసులో ట్విస్ట్.. ఏంటది?

రూ.1.44 కోట్ల విలువ చేసే బంగారం దోపిడీ కేసులో ట్విస్ట్.. ఏంటది?గత యేడాది బీహార్ రాష్ట్రంలో ఓ రైలులో జరిగిన రూ.1.44 కోట్ల విలువ చేసే బంగారం దోపిడీ కేసులో ట్విస్ట్ చోటుచేసుకుంది. ఈ కేసును దర్యాప్తు చేస్తున్న ఇన్వెస్టిగేషన్ అధికారికి, ఈ దోపిడీ ముఠాకు సంబంధం ఉంటడంతో పాటు దోపిడీ కేసులో దర్యాప్తు అధికారే కీలక పాత్ర పోషించినట్టు వెల్లడైంది. దీంతో పోలీసులు దర్యాప్తు అధికారిని అరెస్టు చేశారు.

కన్నడ నటుడు దర్శన్ భార్యకు అసభ్య సందేశాలు... ఇద్దరు అరెస్టు

కన్నడ నటుడు దర్శన్ భార్యకు అసభ్య సందేశాలు... ఇద్దరు అరెస్టుకన్నడ నటుడు దర్శన్ భార్య విజయలక్ష్మికి అసభ్య సందేశాలు పంపిన కేసులో ఇద్దరిని కర్నాటక పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఈ ఇద్దరు నిందితుల్లో ఒకరు సాఫ్ట్‌వేర్ నిపుణుడు కావడం గమనార్హం. దావణగెరకు చెందిన టెక్కీ నితిన్, బెంగుళూరులోని చిక్కబానవర ప్రాంతానికి చెందిన ఆటో డ్రైవర్ చంద్రుగా వీరిని గుర్తించారు. ఐపీ అడ్రెస్‌ల ఆధారంగా వీరిద్దరిని గుర్తించారు.

Swarna Rathotsavam: వైభవంగా తిరుమలలో స్వర్ణ రథోత్సవం

Swarna Rathotsavam: వైభవంగా తిరుమలలో స్వర్ణ రథోత్సవంవైకుంఠ ఏకాదశి వేడుకల్లో భాగంగా సోమవారం తిరుమలలో స్వర్ణ రథోత్సవాన్ని వైభవంగా నిర్వహించారు. శ్రీదేవి, భూదేవి సమేతంగా మలయప్ప స్వామిని బంగారు రథంపై అంగరంగ వైభవంగా ఊరేగింపుగా తీసుకెళ్లారు, మార్గమధ్యంలో భక్తులను ఆశీర్వదించారు. ఇదిలా ఉండగా, పవిత్రమైన ఉత్తర ద్వార (వైకుంఠ ద్వార) దర్శనం కోసం తిరుమలకు భక్తులు భారీ సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. తెల్లవారుజాము నుంచే భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో రావడంతో కొండపై రద్దీ విపరీతంగా పెరిగింది.

వైకుంఠ ఏకాదశి విశిష్ఠత: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కిటకిటలాడుతున్న ఆలయాలు (video)

వైకుంఠ ఏకాదశి విశిష్ఠత: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కిటకిటలాడుతున్న ఆలయాలు (video)వైకుంఠ ఏకాదశి శ్రీ మహా విష్ణువుకు ప్రీతికరమైనది. ఈ ఏకాదశి రోజు ఉత్తర ద్వార దర్శనం చేయడం వల్ల మోక్షం లభిస్తుందని భక్తుల నమ్మకం. ముక్కోటి ఏకాదశి తిథి నాడు మనం ఎలాంటి భగవత్‌ సంబంధమైన కార్యం చేసినా దాని ఫలితం కూడా కోట్ల రెట్లలో ఉంటుందట. ముక్కోటి ఏకాదశి తిథి రోజు ఒక తులసీ దళం పట్టుకొచ్చి శ్రీమహావిష్ణువు మనస్ఫూర్తిగా సమర్పిస్తే మూడు కోట్ల తులసీ దళాలు సమర్పించిన ఫలితం దక్కుతుందట. కాబట్టి వైకుంఠ ఏకాదశి రోజు భక్తిశ్రద్ధలతో విష్ణు క్షేత్రంలో శ్రీరంగనాథుడి స్మరిస్తూ.. భగవన్నామస్మరణలో ఉంటే అంతకంటే భాగ్యం మరొకటి ఉండదట.

30-12-2025 మంగళవారం ఫలితాలు - ఆశయసాధనకు ఓర్పుతో శ్రమించండి...

30-12-2025 మంగళవారం ఫలితాలు - ఆశయసాధనకు ఓర్పుతో శ్రమించండి...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ప్రతికూలతలకు ధీటుగా స్పందిస్తారు. రోజువారీ ఖర్చులే ఉంటటాయి. వ్యూహాత్మకంగా అడుగులేస్తారు. మీ నిర్ణయం సత్ఫలితమిస్తుంది. పనులు పురమాయించవద్దు. అనవసర జోక్యం తగదు. కొత్తవ్యక్తులతో మితంగా సంభాషించండి. ముఖ్యులకు వీడ్కోలు పలుకుతారు.

29-12-2025 సోమవారం ఫలితాలు - గ్రహబలం అనుకూలంగా లేదు.. భేషజాలకు పోవద్దు...

29-12-2025 సోమవారం ఫలితాలు - గ్రహబలం అనుకూలంగా లేదు.. భేషజాలకు పోవద్దు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం గ్రహబలం అనుకూలంగా లేదు. భేషజాలకు పోవద్దు. కలిసివచ్చిన అవకాశాన్ని తక్షణం అందిపుచ్చుకోండి. దంపతుల మధ్య దాపరికం తగదు. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. పెద్దల హితవు కార్యోన్ముఖులను చేస్తుంది. మనోధైర్యంతో అడుగు ముందుకేస్తారు.

28-12-2025 నుంచి 03-01-2026 వరకు మీ వార రాశిఫలాలు

28-12-2025 నుంచి 03-01-2026 వరకు మీ వార రాశిఫలాలుమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం మీ ఓర్పునకు పరిక్షా సమయం. ఆటంకాలెదురైనా యత్నాలు కొనసాగించండి. ఏ విషయానికీ నిరుత్సాహపడవద్దు. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. రుణాలు, చేబదుళ్లు స్వీకరిస్తారు. బుధవారం నాడు కావలసిన వ్యక్తుల కలయిక వీలుపడదు. ఆత్మవిశ్వాసంతో మెలగండి. ఈ చికాకులు తాత్కాలికమే. త్వరలో అనుకూలతలు నెలకొంటాయి. మీ శ్రీమతి వైఖరి అసహనం కలిగిస్తుంది. సామరస్యంగా సమస్య పరిష్కరించుకోవాలి. ఆత్మీయులతో సంభాషణ ఊరటనిస్తుంది. ముఖ్యమైన పత్రాలు అందుకుంటారు. అయిన వారి మధ్య కొత్త విషయాలు ప్రస్తావనకు వస్తాయి. ఆరోగ్యం జాగ్రత్త. క్రమం తప్పకుండా ఔషధ సేవనం, ఆహార నియమాలు పాటించండి. వృత్తి వ్యాపారాలు పురోగతిన సాగుతాయి. ఉద్యోగస్తులకు ఒత్తిడి, పనిభారం, అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు పాల్పడవద్దు.
Webdunia
