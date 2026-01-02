Heavy Rush: వైకుంఠ ద్వార దర్శనం.. తిరుమలలో పోటెత్తిన జనం

వైకుంఠ ద్వార దర్శనం కోసం తిరుమలలో భారీగా భక్తులు వచ్చి చేరుతున్నారు. ఈ క్రమంలో శుక్రవారం తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ విపరీతంగా పెరిగింది. దర్శనం కోసం ఎక్కువ సమయం వేచి ఉండాల్సి వచ్చింది. రద్దీ తీవ్రం కావడంతో, తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) అధికారులు నిర్ణీత సమయానికి చాలా ముందుగానే, గురువారం రాత్రి నుంచే టోకెన్లు లేని సర్వదర్శనం భక్తులను క్యూలైన్లలోకి అనుమతించారు.
ముందుగా జారీ చేసిన స్లాటెడ్ సర్వదర్శనం టోకెన్లు ఉన్న భక్తుల ప్రవాహం క్రమంగా తగ్గిన తర్వాత ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలు డిసెంబర్ 30న ప్రారంభమై, మొదటి మూడు రోజులు టోకెన్లు ఉన్న భక్తులకు ప్రాధాన్యత ఇస్తూ సజావుగా కొనసాగాయి.
శిలాతోరణం, కృష్ణతేజ, ఏటీజీహెచ్ మార్గాల వద్ద స్కానింగ్ పాయింట్ల ద్వారా ప్రవేశాన్ని నియంత్రించారు. గురువారం నాటికి టోకెన్లు ఉన్న భక్తుల రద్దీ తగ్గడంతో, టోకెన్లు లేని భక్తులకు కూడా దర్శనం కల్పించారు.
అటువంటి భక్తులను ఆక్టోపస్ భవనం వద్ద నియంత్రించి, బయటి రింగ్ రోడ్డు వెంబడి ఉన్న క్యూలైన్ల ద్వారా పంపించి, ఆ తర్వాత వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్-2లోని కంపార్ట్మెంట్లకు తరలించారు. టీటీడీ అధికారుల ప్రకారం, డిసెంబర్ 30, జనవరి 1 మధ్య తిరుపతి నుండి తిరుమలకు 33,000కు పైగా వాహనాలు చేరుకున్నాయి.
డిసెంబర్ 30న మొత్తం 67,053 మంది భక్తులు దర్శనం చేసుకోగా, డిసెంబర్ 31న 70,256 మంది, జనవరి 1న 65,225 మంది దర్శనం చేసుకున్నారు. హుండీ ఆదాయం డిసెంబర్ 30న రూ. 2.25 కోట్లుగా ఉండగా, డిసెంబర్ 31న రూ. 4.79 కోట్లకు చేరి, జనవరి 1న రూ. 3.63 కోట్లుగా నమోదైంది.
శుక్రవారం సాయంత్రం 5 గంటల నాటికి సుమారు 41,347 మంది భక్తులు దర్శనం చేసుకోగా, బటగంగమ్మ ఆలయం వరకు విస్తరించిన క్యూలైన్లలో 30,000 మందికి పైగా యాత్రికులు వేచి ఉన్నారు. వేచి ఉండే సమయం సుమారు 20 నుండి 24 గంటల వరకు ఉంటుందని అధికారులు అంచనా వేశారు.
దీనిపై టీటీడీ అదనపు కార్యనిర్వహణాధికారి సి. వెంకయ్య చౌదరి మాట్లాడుతూ, శుక్రవారం నుండి జనవరి 8వ తేదీ వరకు అన్ని దర్శనాలను సర్వదర్శనం కోసం పూర్తిగా కేటాయించినట్లు తెలిపారు. ఆయన వివిధ విభాగాల అధికారులతో కలిసి క్యూలైన్లను, వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్ను తనిఖీ చేశారు.
సామాన్య భక్తులకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడానికి అన్ని ఆర్జిత సేవలు, వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలు, ప్రత్యేక దర్శనాలను రద్దు చేసినట్లు ఆయన చెప్పారు. శ్రీవారి సేవకుల ద్వారా అన్నప్రసాదం, తాగునీరు, పాలు వంటి సేవలతో పాటు అన్ని విభాగాలు నిరంతరాయంగా సేవలు అందిస్తున్నాయని, దర్శనానికి సంబంధించిన సూచనలను పబ్లిక్ అడ్రస్ సిస్టమ్ ద్వారా క్రమం తప్పకుండా ప్రకటిస్తున్నారని ఆయన తెలిపారు.