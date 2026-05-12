మంగళవారం, 12 మే 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : మంగళవారం, 12 మే 2026 (14:13 IST)

భక్తుల చిరకాల కోరికను నెరవేర్చిన పవన్: తిరుపతి నుంచి పళనికి బస్సు సేవలు

Pawan kalyan
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్, సనాతన ధర్మ ఉద్యమంపై దృఢమైన వైఖరిని అవలంబిస్తున్నారన్న విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో తిరుపతి నుండి పళనికి నేరుగా బస్సు సేవను ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా పవన్ కళ్యాణ్ భక్తుల చిరకాల కోరికను నెరవేర్చారు.
 
తమిళనాడు బీజేపీ యువ నాయకుడు, దక్షిణ భారతదేశంలోని విప్లవాత్మక రాజకీయ నాయకులలో ఒకరైన అన్నామలై, ఈ విషయానికి సంబంధించి ఒక ముఖ్యమైన ప్రకటన చేశారు.
 
తిరుపతి నుండి పళనికి బస్సు సేవ అనేది భక్తుల చిరకాల కోరిక. పవన్ కళ్యాణ్ నాయకత్వంలో, ఏపీఎస్సార్టీసీ భక్తుల కోసం రోజువారీగా రెండు బస్సు సర్వీసులను ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా ఆ కోరిక ఇప్పుడు సాకారమైందని తెలిపారు. అని భక్తుల కోసం చేపట్టిన ఈ చొరవను అభినందిస్తూ అన్నామలై వ్యాఖ్యానించారు.
 
గతంలో, ఆంధ్రప్రదేశ్- తమిళనాడు రాష్ట్రాలలో ఉన్న రెండు పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రాలైన తిరుపతి-పళని మధ్య ప్రత్యేక బస్సును ఏర్పాటు చేయాలని భక్తులు పవన్ కళ్యాణ్‌ను కోరారు. ఆ విజ్ఞప్తికి కళ్యాణ్ సానుకూలంగా స్పందించి, ఇప్పుడు దానిని ఆచరణలోకి తీసుకువచ్చారు.

రాజస్థాన్‌లో ప్రశ్నపత్రం లీక్ : నీట్ ప్రవేశ పరీక్ష రద్దు

రాజస్థాన్‌లో ప్రశ్నపత్రం లీక్ : నీట్ ప్రవేశ పరీక్ష రద్దురాజస్థాన్ రాష్ట్రంలోని ఓ కోచింగ్ సెంటరులో నీట్ యూజీ ప్రవేశ పరీక్షకు చెందిన ప్రశ్నపత్రం లీకైంది. దీంతో ఈ నెల 3వ తేదీన దేశ వ్యాప్తంగా జాతీయ స్థాయిలో వైద్య కోర్సుల ప్రవేశాల కోసం నిర్వహించిన జాతీయ అర్హత ప్రవేశ పరీక్ష (నీట్)ను రద్దు చేశారు. ఈ మేరకు నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (ఎన్.టి.ఏ) కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. అలాగే, నీట్ ప్రవేశ పరీక్ష కొత్త తేదీని వెల్లడిస్తామని జాతీయ పరీక్ష సంస్థ వెల్లడించింది.

విజయ్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేకు షాకిచ్చిన మద్రాస్ హైకోర్టు - బల పరీక్షలో ఓటు వేయడానికీ వీల్లేదంటూ ఆదేశం

విజయ్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేకు షాకిచ్చిన మద్రాస్ హైకోర్టు - బల పరీక్షలో ఓటు వేయడానికీ వీల్లేదంటూ ఆదేశంసినీ హీరో, టీవీకే అధ్యక్షుడు, తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్‌ పార్టీకి చెందిన ఎమ్మెల్యేకు మద్రాస్ హైకోర్టు తేరుకోలేని షాకిచ్చింది. ముఖ్యమంత్రి విజయ్ సారధ్యంలో ఏర్పాటైన ప్రభుత్వం ఎదుర్కొనే బలపరీక్షలో ఓటు వేయడానికి వీల్లేదంటూ ఆదేశాలు జారీచేసింది. ఈ మేరకు మంగళవారం మద్రాస్ హైకోర్టు ఆదేశాలు జారీచేసింది.

Narahari: పోలీసుల ముందు భార్యతో లొంగిపోయిన మావో కీలక నేత పసునూరి నరహరి

Narahari: పోలీసుల ముందు భార్యతో లొంగిపోయిన మావో కీలక నేత పసునూరి నరహరిమావోయిస్టు కేంద్ర కమిటీ సభ్యుడు పసునూరి నరహరి అలియాస్ సంతోష్, తన భార్యతో కలిసి తెలంగాణ పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయారు. జార్ఖండ్‌లోని సరండా అటవీ ప్రాంతంలో భద్రతా దళాలు గాలింపు చర్యలను ముమ్మరం చేశాయి. పొలిట్ బ్యూరో సభ్యుడు మిసిర్ బేస్రా కోసం గాలింపు చర్యలు కొనసాగుతుండగానే, నరహరి పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు.

స్వీపర్‌పై జర్నలిస్టు లైంగిక వేధింపులు.. ఆత్మరక్షణ కోసం నాలుకను కొరికేసింది..

స్వీపర్‌పై జర్నలిస్టు లైంగిక వేధింపులు.. ఆత్మరక్షణ కోసం నాలుకను కొరికేసింది..ఒంటిమిట్ట గ్రామ పంచాయతీలో స్వీపర్‌గా పనిచేస్తున్న 48 ఏళ్ల మహిళ, జర్నలిస్టుగా పనిచేస్తున్న ఒక వ్యక్తిపై లైంగిక వేధింపుల ఫిర్యాదు చేసింది. నిందితుడి లైంగిక వేధింపులను తిరస్కరించిన తర్వాత, అతను తన ఉద్యోగానికి ఇబ్బందులు కలిగిస్తున్నాడని ఆరోపిస్తూ ఆ మహిళ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ ఎన్. విశ్వనాథ్‌ను ఆశ్రయించింది. ఈ ఫిర్యాదును ఒంటిమిట్ట పోలీస్ స్టేషన్‌కు పంపగా, అక్కడ కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.

717 ప్రభుత్వ టాస్మాక్ మద్యం విక్రయ కేంద్రాలు బంద్.. విజయ్ ఆదేశాలు

717 ప్రభుత్వ టాస్మాక్ మద్యం విక్రయ కేంద్రాలు బంద్.. విజయ్ ఆదేశాలుతమిళనాడు నూతన ముఖ్యమంత్రి సి. జోసెఫ్ విజయ్, ప్రజా సంక్షేమాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రార్థనా స్థలాలు, విద్యా సంస్థలు, బస్ స్టేషన్లకు 500 మీటర్ల పరిధిలో ఉన్న 717 ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలోని టాస్మాక్ మద్యం విక్రయ కేంద్రాలను రెండు వారాల్లోగా మూసివేయాలని ఆదేశించారు. ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన వెంటనే, ప్రార్థనా స్థలాలు, విద్యా సంస్థలు, బస్ స్టాండ్‌ల సమీపంలో పనిచేస్తున్న టాస్మాక్ మద్యం దుకాణాలను గుర్తించేందుకు విజయ్ ఒక సర్వే నిర్వహించాలని ఆదేశించారు.

09-05-2026 శనివారం ఫలితాలు - అనుకున్న మొక్కులు తీర్చుకుంటారు

09-05-2026 శనివారం ఫలితాలు - అనుకున్న మొక్కులు తీర్చుకుంటారుమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఆర్ధికలావాదేవీలతో సతమతమవుతారు. తప్పటడుగు వేసే ఆస్కారం ఉంది. అనుభవజ్ఞుల సలహా పాటించండి. ప్రలోభాలకు లొంగవద్దు. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. పనులు ఒక పట్టాన సాగవు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. అనుకున్న మొక్కులు తీర్చుకుంటారు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు ఉత్సాహంగా యత్నాలు సాగించండి. చిత్తశుద్ధితో ప్రయత్నిస్తే విజయం తథ్యం. పట్టుదలకు పోవద్దు. సన్నిహితుల వ్యాఖ్యలు సత్ఫ్రాభావం చూపుతాయి. ఖర్చులు విపరీతం. పొదుపు ధనం గ్రహిస్తారు. శుభకార్యానికి హాజరవుతారు. మీ బలహీనతలు అదుపులో ఉంచుకోండి.

08-05-2026: శుక్రవారం ఫలితాలు - సంకల్పబలంతోనే కార్యం సిద్ధిస్తుంది

08-05-2026: శుక్రవారం ఫలితాలు - సంకల్పబలంతోనే కార్యం సిద్ధిస్తుందిమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం సంకల్పబలంతోనే కార్యం సిద్ధిస్తుంది. మీ సామర్ధ్యంపై నమ్మకం పెంచుకోండి. సన్నిహితుల ప్రోత్సహిస్తారు. పనుల సానుకూలతకు కృషి ప్రధానం. ప్రముఖుల సందర్శన వీలుపడదు. స్థిరరరాస్తుల వ్యవహారంలో ఏకాగ్రత వహించండి, కీలక చర్యల్లో పాల్గొంటారు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు లావాదేవీలు ఫలిస్తాయి. సముచిత నిర్ణయం తీసుకుంటారు. రావలసిన ధనం అందుతుంది. అవసరాలు తీరుతాయి. ప్రణాళికాబద్ధంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు పోగొట్టుకున్న వస్తువులు లభ్యమవుతాయి.

తిరుమలలోని వీధులకు వేదాల పేర్లు.. పుష్కరిణికి శ్రీ కృష్ణదేవరాయల మార్గం

తిరుమలలోని వీధులకు వేదాల పేర్లు.. పుష్కరిణికి శ్రీ కృష్ణదేవరాయల మార్గంతిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాలు పాలకమండలి తిరుమలలోని వీధులు, సర్కిళ్లు, ప్రధాన మార్గాలకు ఆధ్యాత్మిక, పౌరాణిక ప్రాశస్త్యం కలిగిన కొత్త పేర్లను ఖరారు చేసింది. శ్రీవారి ఆలయం చుట్టూ ఉన్న నాలుగు మాడ వీధులకు నాలుగు వేదాల పేర్లను ఖరారు చేశారు. తూర్పు మాడ వీధిని రుగ్వేద మార్గం, దక్షిణ మాడ వీధిని యజుర్వేద మార్గం, పశ్చిమ మాడ వీధిని సామవేద మార్గం, ఉత్తర మాడ వీధిని అధర్వణవేద మార్గంగా పిలవనున్నారు.

07-05-2026 గురువారం ఫలితాలు - ఇతరులకు ధనసహాయం తగదు

07-05-2026 గురువారం ఫలితాలు - ఇతరులకు ధనసహాయం తగదుమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఆర్ధికంగా పర్వాలేదనిపిస్తుంది. రుణవిముక్తులై తాకట్టు విడిపించుకుంటారు. చాకచక్యంగా అడుగులేస్తారు. ప్రముఖుల సందర్శనం కోసం నిరీక్షణ తప్పదు. పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. దంపతుల మధ్య ఆద్యోన్యత నెలకొంటుంది. ఆప్తులతో సంభాషిస్తారు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంటారు. ఆలోచనలు క్రియారూపం దాల్చుతాయి. అయిన వారి ప్రోత్సాహిస్తారు. ఖర్చులు సామాన్యం. నగదు చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త ఆసక్తికరమైన విషయాలు తెలుసుకుంటారు. సన్నిహితులతో సంప్రదింపులు జరుపుతారు.

06-05-2026 బుధవారం ఫలితాలు - తొందరపాటుతనం తగదు...

06-05-2026 బుధవారం ఫలితాలు - తొందరపాటుతనం తగదు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం వ్యవహార ఒప్పందాల్లో జాగ్రత్త ఆచితూచి అడుగేయాల్సిన సమయం. అనవసర జోక్యం తగదు. వివాదాల జోలికి పోవద్దు. అందరితోను మితంగా సంభాషించండి. దంపతుల మధ్య సఖ్యత లోపం, చీటికిమాటికి చికాకుపడతారు. ఖర్చులు విపరీతం. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు మీదైన రంగంలో గుర్తింపు పొందుతారు. పలుకుబడి కలిగిన వ్యక్తులతో పరిచయాలేర్చడతాయి. చాకచక్యంగా అడుగేస్తారు. పనులు సానుకూలమవుతాయి. దైవకార్యానికి వ్యయం చేస్తారు. ఫోన్ సందేశాలను పట్టించుకోవద్దు. ఒక సమాచారం ఆలోచింపచేస్తుంది.
