భక్తుల చిరకాల కోరికను నెరవేర్చిన పవన్: తిరుపతి నుంచి పళనికి బస్సు సేవలు
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్, సనాతన ధర్మ ఉద్యమంపై దృఢమైన వైఖరిని అవలంబిస్తున్నారన్న విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో తిరుపతి నుండి పళనికి నేరుగా బస్సు సేవను ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా పవన్ కళ్యాణ్ భక్తుల చిరకాల కోరికను నెరవేర్చారు.
తమిళనాడు బీజేపీ యువ నాయకుడు, దక్షిణ భారతదేశంలోని విప్లవాత్మక రాజకీయ నాయకులలో ఒకరైన అన్నామలై, ఈ విషయానికి సంబంధించి ఒక ముఖ్యమైన ప్రకటన చేశారు.
తిరుపతి నుండి పళనికి బస్సు సేవ అనేది భక్తుల చిరకాల కోరిక. పవన్ కళ్యాణ్ నాయకత్వంలో, ఏపీఎస్సార్టీసీ భక్తుల కోసం రోజువారీగా రెండు బస్సు సర్వీసులను ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా ఆ కోరిక ఇప్పుడు సాకారమైందని తెలిపారు. అని భక్తుల కోసం చేపట్టిన ఈ చొరవను అభినందిస్తూ అన్నామలై వ్యాఖ్యానించారు.
గతంలో, ఆంధ్రప్రదేశ్- తమిళనాడు రాష్ట్రాలలో ఉన్న రెండు పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రాలైన తిరుపతి-పళని మధ్య ప్రత్యేక బస్సును ఏర్పాటు చేయాలని భక్తులు పవన్ కళ్యాణ్ను కోరారు. ఆ విజ్ఞప్తికి కళ్యాణ్ సానుకూలంగా స్పందించి, ఇప్పుడు దానిని ఆచరణలోకి తీసుకువచ్చారు.