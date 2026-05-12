ఇంట్లో పిల్లిని పెంచడం మంచిదేనా? వాస్తు, జ్యోతిష్య శాస్త్రం ఏం చెప్తుంది?
పిల్లి మన దారికి అడ్డంగా వస్తే అది దుశ్శకునమని తరచుగా చెబుతుంటారు. ఎవరైనా ప్రయాణం మొదలుపెడుతుంటే, జాగ్రత్తగా, ఆలోచనాత్మకంగా ముందుకు సాగడం మంచిది. చేతిలో ఉన్న పనిని వాయిదా వేయడాన్ని కూడా పరిగణించవచ్చు.
Cat
అయితే, అది కేవలం ఆఫీసుకు రోజూ చేసే ప్రయాణం అయితే, ముందుకు వెళ్లే ముందు ఒక నిమిషం ఆగి కూర్చోవాలి. పిల్లులకు ప్రతికూల శక్తుల పట్ల అధిక సున్నితత్వం ఉంటుంది. దుష్ట శక్తులు ఉన్న ప్రదేశాలలో అవి ఉండవు. పిల్లిని సానుకూల శక్తితో నిండిన జీవిగా ఎక్కువగా చూస్తున్నారు.
ఒక పిల్లి మిమ్మల్ని వెతుక్కుంటూ మీ ఇంట్లోకి ప్రవేశిస్తే, అది మీకు సంపద రాబోతోందని సూచిస్తుంది. ఇది మీ కుటుంబానికి శాంతి, భద్రతా భావం, శుభవార్తలు అందబోతున్నాయని తెలియజేస్తుంది. ఇంట్లో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఏర్పడుతుంది.
పిల్లులను పెంచడం ద్వారా ఇంట్లో కలహాలు వుండవు. ఒక పిల్లి ఇల్లంతా అటూ ఇటూ పరిగెడుతూ, ఆడుకుంటున్నప్పుడు, అది మనల్ని కూడా దానితో పాటు చురుకుగా, శక్తివంతంగా ఉండేలా ప్రోత్సహిస్తుంది. ఇప్పుడు మనం పిల్లిని పెంపుడు జంతువుగా పెంచుకోవడంలో ఉన్న సూక్ష్మమైన అంశాలను, ముఖ్యంగా గ్రహ ప్రభావాలకు సంబంధించి పరిశీలిద్దాం. ఒక పిల్లి పదేపదే ఒక ఒక ఇంటికి వస్తుంటే, అది ఆ గృహంలో శుక్ర గ్రహం బలమైన ప్రభావాన్ని సూచిస్తుంది.
మాటలో చెప్పాలంటే, శ్రీ మహాలక్ష్మి దేవి ఆ ఇంట్లో కొలువుదీరడానికి సిద్ధంగా ఉందని ఇది సూచిస్తుంది. మానసిక స్థిరత్వాన్ని కాపాడుకోవడానికి, స్పష్టతను పొందడానికి, పిల్లిని పెంపుడు జంతువుగా పెంచుకోవడం చాలా మంచిది. అంతేకాకుండా, ఇంట్లో పెంచుకుంటున్న పిల్లి అకస్మాత్తుగా చనిపోతే, ఆ ఇంటికి సంభవించబోయే ప్రమాదాన్ని గుర్తు చేస్తుంది.
జాతకంలో, రాహు-కేతు దశలు, దోషాలున్నవారు పిల్లులను ఇంట్లో పెంచుకోవచ్చు. వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, పిల్లులను ఇంట్లో పెంపుడు జంతువులుగా ఉంచుకోవడం సంపద, అదృష్టం, మొత్తం గృహ శ్రేయస్సును ఆకర్షిస్తుందని నమ్ముతారు. అలాగే శని గ్రహ ప్రభావాన్ని తగ్గించుకోవాలంటే పిల్లులను పెంచుకోవడం ఉత్తమం.
శని గ్రహ ప్రభావంతో ఇబ్బంది పడుతున్న వారు.. నల్ల పిల్లికి పాలు, గంజి లేదా ఇతర తగిన ఆహారాన్ని అందించడం అనేది సానుకూల ఫలితాలను ఇచ్చే ప్రయోజనకరమైన పరిహారంగా పరిగణించబడుతుంది. ఒక పిల్లి పట్ల ప్రేమ, కరుణ చూపించడం, దానికి ఆహారం అందించడం.. మనలో పేరుకుపోయిన ప్రతికూల కర్మను తగ్గించుకోవడానికి ఒక సరళమైన ఇంకా ప్రభావవంతమైన మార్గంగా పనిచేస్తుంది. పిల్లి కేవలం ఒక పెంపుడు జంతువు మాత్రమే కాదు. అది ఇంట్లోని శుభశక్తులను వృద్ధి చేసే ఉత్ప్రేరకంగా పనిచేస్తుంది. తద్వారా నివాస స్థలమంతటా సానుకూల ప్రకంపనలను సృష్టిస్తుంది.
అంతేకాకుండా, పిల్లి ఉండటం ఒక రక్షణ కవచంలా పనిచేసి, చేతబడి, క్షుద్రశక్తులు లేదా ప్రతికూల శక్తులు వంటి దుష్ట శక్తులు ఇంట్లోకి ప్రవేశించకుండా నిరోధిస్తుంది. ఇది మానసిక ఒత్తిడి, అసూయ, ప్రతికూల ఆలోచనలు రాకుండా నివారించడం ద్వారా మన అంతరాత్మను కాపాడటానికి కూడా సహాయపడుతుంది.
తన కుమారుడిపై పోక్సో చట్టం కింద కేసు నమోదు చేయడంపై తెలంగాణ ప్రాంతానికి బీజేపీ నేత, కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ స్పందించారు. రాజకీయ కుట్రలో భాగంగానే ఈ కేసును నమోదు చేశారని ఆరోపించారు. తాను కేంద్ర మంత్రి స్థాయికి ఎదగడాన్ని జీర్ణించుకోలేని శక్తులు పన్నిన కుట్ర ఇదని, న్యాయవ్యవస్థే నిజానిజాలు తేలుస్తుందని ఓ ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. మరోవైపు, బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే కేటీఆర్ ఈ ఘటనపై స్పందిస్తూ, ప్రధాని మోడీ బేటీ బచావో నినాదం ఏమైందని, కేంద్ర మంత్రి కుమారుడిపై ఏం చర్యలు తీసుకుంటారని ప్రశ్నించారు.
2026 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే) విజయం సాధిస్తుందని జోస్యం చెప్పిన తన ఆస్థాన జ్యోతిష్యుడు రాధన్ పండిట్ వెట్రివేల్ను, తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి సి. జోసెఫ్ విజయ్ ముఖ్యమంత్రికి ప్రత్యేక విధి అధికారి (ఓఎస్డీ - రాజకీయ వ్యవహారాలు)గా నియమించినట్లు ఒక అధికారిక ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు వెల్లడించింది. సభలో విజయ్ తన మెజారిటీని నిరూపించుకోనున్న తేదీకి ఒక రోజు ముందు, మే 12న ఈ నియామక ఉత్తర్వు జారీ చేయబడింది. రాజకీయ, సినీ ప్రముఖుల వర్గాల్లో రాధన్ పండిట్, విజయ్ వ్యక్తిగత జ్యోతిష్యుడిగా విస్తృతంగా గుర్తింపు పొందారు.
చెన్నైలో ఆదివారం జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో జోసెఫ్ విజయ్, తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా అధికారికంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. 234 మంది సభ్యులు కలిగిన అసెంబ్లీలో 108 స్థానాలను గెలుచుకోవడం ద్వారా, ఆయన పార్టీ అయిన తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే) ఏకైక అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించింది. ఈ కీలక ఘట్టంతో, ఆ నటుడి సినీ ప్రస్థానం ముగిసింది.
పిల్లి మన దారికి అడ్డంగా వస్తే అది దుశ్శకునమని తరచుగా చెబుతుంటారు. ఎవరైనా ప్రయాణం మొదలుపెడుతుంటే, జాగ్రత్తగా, ఆలోచనాత్మకంగా ముందుకు సాగడం మంచిది. చేతిలో ఉన్న పనిని వాయిదా వేయడాన్ని కూడా పరిగణించవచ్చు. అయితే, అది కేవలం ఆఫీసుకు రోజూ చేసే ప్రయాణం అయితే, ముందుకు వెళ్లే ముందు ఒక నిమిషం ఆగి కూర్చోవాలి. పిల్లులకు ప్రతికూల శక్తుల పట్ల అధిక సున్నితత్వం ఉంటుంది. దుష్ట శక్తులు ఉన్న ప్రదేశాలలో అవి ఉండవు. పిల్లిని సానుకూల శక్తితో నిండిన జీవిగా ఎక్కువగా చూస్తున్నారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్, సనాతన ధర్మ ఉద్యమంపై దృఢమైన వైఖరిని అవలంబిస్తున్నారన్న విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో తిరుపతి నుండి పళనికి నేరుగా బస్సు సేవను ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా పవన్ కళ్యాణ్ భక్తుల చిరకాల కోరికను నెరవేర్చారు. తమిళనాడు బీజేపీ యువ నాయకుడు, దక్షిణ భారతదేశంలోని విప్లవాత్మక రాజకీయ నాయకులలో ఒకరైన అన్నామలై, ఈ విషయానికి సంబంధించి ఒక ముఖ్యమైన ప్రకటన చేశారు.
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం లావాదేవీలతో తీరిక ఉండదు. సమయస్ఫూర్తిగా మెలగండి. ప్రలోభాలకు లొంగవద్దు, కొత్త యత్నాలు చేపడతారు. అయిన వారి ప్రోత్సాహం ఉంటుంది. సన్నిహితులతో సంభాషిస్తారు. ఒక సమాచారం తీవ్రంగా ఆలోచింపచేస్తుంది. పనులు వాయిదా వేసుకుంటారు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. మనోధైర్యంతో యత్నాలు సాగించండి. ఏ విషయాన్ని పెద్దగా పట్టించుకోవచ్చు. ఆత్మీయుల వ్యాఖ్యలు ఉత్సాహపరుస్తాయి. ఖర్చులు విపరీతం. రుణాలు, చేబదుళ్లు స్వీకరిస్తారు. పనులు ఒక పట్టాన సాగవు. కీలక పత్రాలు అందుకుంటారు.