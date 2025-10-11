ముద్దు ముంచేసింది.. డోపింగ్ టెస్టులో పాజిటివ్ అని తేలింది..
ముద్దు వల్ల మెథాంఫెటమైన్ మాదకద్రవ్య పరీక్షలో పాజిటివ్ అని రావడంతో ఒక ప్రొఫెషనల్ టెన్నిస్ ఆటగాడిని అంతర్జాతీయ టెన్నిస్ సమాఖ్య నాలుగు సంవత్సరాల పాటు సస్పెండ్ చేసింది. వెనిజులాకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న గొంకాలో ఒలివెరాను 2024 నవంబర్లో మెక్సికోలోని మంజానిల్లోలో జరిగిన ఏటీపీ ఛాలెంజర్ ఈవెంట్లో పోటీ పడుతున్నప్పుడు పాజిటివ్ పరీక్ష తర్వాత జనవరిలో తాత్కాలికంగా సస్పెండ్ చేశారు.
అతని ఏ, బీ నమూనాలలో నిషేధిత పదార్థం ఉంది. పోర్చుగీస్లో జన్మించిన ఈ ఆటగాడు ఆగస్టు 2020లో కెరీర్లో అత్యధిక ప్రపంచ డబుల్స్ ర్యాంకింగ్లో 77వ స్థానానికి చేరుకున్నాడు. అయితే తాను డ్రగ్ తీసుకోలేదని విచారణలో తన వాదనను వినిపించాడు.
ఆ డ్రగ్ ఉనికిని ఉద్దేశపూర్వకంగా కాదని ఒలివెరా నిరూపించలేకపోయిందని తీర్పు ఇచ్చింది. తన తాత్కాలిక సస్పెన్షన్కు తర్వాత అతను జనవరి 16, 2029న మళ్లీ వృత్తిపరంగా పోటీ పడటానికి అర్హత పొందుతాడు. ముద్దు కారణంగానే ఒక అథ్లెట్ డ్రగ్ టెస్ట్ పాజిటివ్ అని చెప్పడం ఇదే మొదటిసారి కాదు. ఇలాంటి ఘటనలు గతంలోనూ జరిగి వున్నాయి.