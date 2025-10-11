శనివారం, 11 అక్టోబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : శనివారం, 11 అక్టోబరు 2025 (18:55 IST)

ముద్దు ముంచేసింది.. డోపింగ్ టెస్టులో పాజిటివ్ అని తేలింది..

Goncalo Oliveira
Goncalo Oliveira
ముద్దు వల్ల మెథాంఫెటమైన్ మాదకద్రవ్య పరీక్షలో పాజిటివ్ అని రావడంతో ఒక ప్రొఫెషనల్ టెన్నిస్ ఆటగాడిని అంతర్జాతీయ టెన్నిస్ సమాఖ్య నాలుగు సంవత్సరాల పాటు సస్పెండ్ చేసింది. వెనిజులాకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న గొంకాలో ఒలివెరాను 2024 నవంబర్‌లో మెక్సికోలోని మంజానిల్లోలో జరిగిన ఏటీపీ ఛాలెంజర్ ఈవెంట్‌లో పోటీ పడుతున్నప్పుడు పాజిటివ్ పరీక్ష తర్వాత జనవరిలో తాత్కాలికంగా సస్పెండ్ చేశారు. 
 
అతని ఏ, బీ నమూనాలలో నిషేధిత పదార్థం ఉంది. పోర్చుగీస్‌లో జన్మించిన ఈ ఆటగాడు ఆగస్టు 2020లో కెరీర్‌లో అత్యధిక ప్రపంచ డబుల్స్ ర్యాంకింగ్‌లో 77వ స్థానానికి చేరుకున్నాడు. అయితే తాను డ్రగ్ తీసుకోలేదని విచారణలో తన వాదనను వినిపించాడు. 
 
ఆ డ్రగ్ ఉనికిని ఉద్దేశపూర్వకంగా కాదని ఒలివెరా నిరూపించలేకపోయిందని తీర్పు ఇచ్చింది. తన తాత్కాలిక సస్పెన్షన్‌కు తర్వాత అతను జనవరి 16, 2029న మళ్లీ వృత్తిపరంగా పోటీ పడటానికి అర్హత పొందుతాడు. ముద్దు కారణంగానే ఒక అథ్లెట్ డ్రగ్ టెస్ట్ పాజిటివ్ అని చెప్పడం ఇదే మొదటిసారి కాదు. ఇలాంటి ఘటనలు గతంలోనూ జరిగి వున్నాయి.

స్నేహితుడితో వున్న వైద్య విద్యార్థినిపై దాడి చేసి లాక్కెళ్లి సామూహిక అత్యాచారం

స్నేహితుడితో వున్న వైద్య విద్యార్థినిపై దాడి చేసి లాక్కెళ్లి సామూహిక అత్యాచారంపశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రంలో మరో వైద్య విద్యార్థినిపై సామూహిక అత్యాచారం జరిగింది. శుక్రవారం రాత్రి పశ్చిమ బెంగాల్‌లోని దుర్గాపూర్‌లోని ఒక ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజీ సమీపంలో ఒడిశాకు చెందిన ఎంబీబీఎస్ రెండో సంవత్సరం చదువుతున్న విద్యార్థినిపై సామూహిక అత్యాచారం జరిగింది. ఒడిశాలోని జలేశ్వర్‌కు చెందిన విద్యార్థిని దుర్గాపూర్ శివపూర్ ప్రాంతంలోని ఐక్యూ సిటీ మెడికల్ కాలేజీలో చదువుతోంది. శుక్రవారం రాత్రి 8.30 గంటల ప్రాంతంలో కళాశాల గేటు దగ్గర నుంచి ఆమె తన స్నేహితుడితో బయటకు వెళ్లింది. ఐతే వారిని కొంతమంది దుండగులు వెంబడించారు. ఆ తర్వాత మెడికో పైన దాడి చేస్తుండగా ఆమె స్నేహితుడు అక్కడి నుంచి పారిపోయాడు.

వివాహేతర సంబంధాలు.. భర్తను ప్రియుడితో కలిసి చంపేసిన భార్య

వివాహేతర సంబంధాలు.. భర్తను ప్రియుడితో కలిసి చంపేసిన భార్యవివాహేతర సంబంధాల కారణంగా అనేక సంఘటనలు జరగ్గా..తాజాగా చిత్తూరు జిల్లాలో మరో ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ప్రియుడితో కలిసి తన భర్తను ఓ మహిళ దారుణంగా చంపేసింది. ఏపీలోని చిత్తూరు పట్టణంలోని దుర్గమ్మ గుడి వీధిలో అక్టోబరు 6వ తేదీన బి. వెంకటేష్ అనే వ్యక్తి అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చెందాడు. పోలీసుల విచారణలో భార్యే హంతకురాలని తేలింది. వెంకటేష్ రెండవ భార్య తులసి మునియమ్మ అలియాస్ కావ్య(22)పై అనుమానం రావడంతో పోలీసులు విచారణ జరిపారు.

కొవ్వూరులో ట్రావెల్స్ బస్సు బోల్తా.. 40మంది ప్రయాణీకులకు ఏమైంది?

కొవ్వూరులో ట్రావెల్స్ బస్సు బోల్తా.. 40మంది ప్రయాణీకులకు ఏమైంది?శనివారం జిల్లాలోని కొవ్వూరు సమీపంలో జాతీయ రహదారిపై ఒక ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు బోల్తా పడింది. ఈ ప్రమాదంలో 10 మంది ప్రయాణికులు గాయపడ్డారు. ఈ బస్సులో దాదాపు 40 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు. సంఘటన జరిగిన సమయంలో ఒడిశా నుండి బెంగళూరుకు ప్రయాణిస్తున్నారు.

శబరిమల అయ్యప్ప ఆలయంలో బంగారం దుర్వినియోగం - కేరళ సీఎం వివరణ

శబరిమల అయ్యప్ప ఆలయంలో బంగారం దుర్వినియోగం - కేరళ సీఎం వివరణశబరిమల అయ్యప్ప ఆలయంలో బంగారం దుర్వినియోగం జరుగుతోంది. కోట్లాది మంది భక్తుల ఆరాధ్య దైవమైన శబరిమల అయ్యప్ప ఆలయంలో బంగారం దుర్వినియోగంపై చెలరేగిన వివాదం తీవ్రరూపం దాల్చింది. ఆలయ నిర్వహణ చూస్తున్న ట్రావెన్‌కోర్ దేవస్థానం బోర్డు కార్యకలాపాలపై తీవ్ర ఆరోపణలు వెల్లువెత్తిన నేపథ్యంలో కేరళ హైకోర్టు సంచలన ఆదేశాలు జారీచేసింది.

Caravan Tourism: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో కారవాన్ టూరిజం.. బాపట్ల, విశాఖలో ట్రయల్

Caravan Tourism: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో కారవాన్ టూరిజం.. బాపట్ల, విశాఖలో ట్రయల్ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో కారవాన్ టూరిజం పెద్ద ఎత్తున అభివృద్ధి చెందనుంది. ఎందుకంటే ప్రైవేట్ సంస్థ అయిన ఓజీ గ్రూప్, రాష్ట్ర పర్యాటక అభివృద్ధి సంస్థతో వచ్చే వారం ఒక అవగాహన ఒప్పందంపై సంతకం చేస్తోంది. ఈ బృందం ఒక బస్సును కొనుగోలు చేసింది. దీనిని బాపట్ల, విశాఖపట్నంలో ట్రయల్‌లో ఉంచారు. 12 మంది ప్రయాణీకులను తీసుకెళ్లగల సామర్థ్యం కలిగిన బస్సు వారికి నిద్ర స్థలం, మైక్రో-ఓవెన్, టాయిలెట్, రిఫ్రిజిరేటర్, టెంట్లను అందిస్తుంది. తాము పర్యాటకులను 150 కి.మీ దూరం వరకు తీసుకెళ్లి 24 గంటల్లో తిరిగి తీసుకొస్తాం. ఈ ఆఫర్‌లో రాత్రిపూట బస, శిబిరాల్లో (టెంట్లు) లేదా బస్సులో నిద్ర కూడా ఉంటుందని ఓజీ గ్రూప్ సీఈవో శివాజీ అన్నారు.

Raashi Khanna: పవన్ కళ్యాణ్ చుట్టూ ఓ ఆరా వుంది - సిద్దు సీరియస్ గా వుంటారు : రాశి ఖన్నా

Raashi Khanna: పవన్ కళ్యాణ్ చుట్టూ ఓ ఆరా వుంది - సిద్దు సీరియస్ గా వుంటారు : రాశి ఖన్నాపవన్ కళ్యాణ్ గారితో ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ చేస్తున్నాను. పవన్ కళ్యాణ్ గారితో వర్క్ చేయడం గ్రేట్ ఎక్స్ పీరియన్స్. ఆయన ఫాలోయింగ్, ఒరా నెక్స్ట్ లెవల్ లో వుంటుంది. ఏదో తెలీని శక్తి ఆయనలో వుంది అని హీరోయిన్ రాశి ఖన్నా కితాబిస్తోంది. బాలీవుడ్ లో కూడా నాలుగు ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తున్నాను. తెలుగులో గేప్ రావడానికి కారణం కూడా అదే అంటూ తెలియజేసింది.

Nitin: ముగ్గురు హీరోలు వదులుకున్న ఎల్లమ్మ చిత్రం.. ఎందుకని?

Nitin: ముగ్గురు హీరోలు వదులుకున్న ఎల్లమ్మ చిత్రం.. ఎందుకని?బలగం సినిమాతో పెద్ద హిట్ సాధించిన నటుడు, దర్శకుడు వేణు యెల్దండి తో దిల్ రాజు సినిమా తదుపరి సినిమా చేయడానికి సిద్ధం అయ్యాడు. అయితే కొన్ని కారణాల వల్ల వాయిదా పడుతుండడతో ఆమధ్య జబర్ దస్త్ లో రీ ఎంట్రీ గా ఎపిసోడ్స్ చేశారు. ఆమధ్య కూడా దిల్ రాజు యెల్లమ్మ సినిమా నితిన్ తో వుంటుందనీ వెల్లడించారు. అయితే ఈ సినిమాలో హీరోల పేర్లపై ఇంకా సందిగ్థత నెలకొందని తెలుస్తోంది.

40 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న ప్రతిఘటన: విజయశాంతి ట్వీట్

40 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న ప్రతిఘటన: విజయశాంతి ట్వీట్దక్షిణాది సినీ పరిశ్రమలో లేడీ అమితాబ్ అని పేరు తెచ్చుకున్న విజయశాంతి నటించిన ప్రతిఘటన చిత్రానికి నేటితో 40 ఏళ్లు పూర్తయ్యింది. ఈ సందర్భంగా విజయశాంతి తన చిత్రం గురించి ట్విట్టర్లో ఇలా రాసుకున్నారు. 1985 అక్టోబర్ 11..... 2025 అక్టోబర్ 11.... నేటికీ 40 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న ప్రతిఘటన చిత్రం నాకు ఎప్పటికీ ఎంతో ప్రత్యేకం. నన్ను సూపర్ స్టార్ గా నిలబెట్టిన అత్యంత విజయవంతమైన సెన్సేషనల్ హిట్ ప్రతిఘటన.

Satya Dev: వసుదేవసుతం టీజర్ ను అభినందించిన సత్య దేవ్

Satya Dev: వసుదేవసుతం టీజర్ ను అభినందించిన సత్య దేవ్ధర్మాన్ని కాపాడేందుకు ఎంతటి మారణహోమానికైనా ఎదురెళ్లే ఓ యువకుడి కథతో వసుదేవసుతం చిత్రం రూపొందుతోందిన టీజర్ లో వెల్లడిస్తోంది. మాస్టర్ మహేంద్రన్ హీరోగా వైకుంఠ్ బోను దర్శకత్వం వహించిన వసుదేవసుతం మూవీకి సంబంధించిన టైటిల్ గ్లింప్స్ ఇప్పటికే అందరినీ ఆకట్టుకున్న సంగతి తెలిసిందే. రెయిన్‌బో సినిమాస్ బ్యానర్‌పై నిర్మిస్తున్న ఈ మూవీకి సంబంధించిన టీజర్‌ను తాజాగా ప్రముఖ హీరో సత్య దేవ్ రిలీజ్ చేశారు.

Chandni : యూత్ ఫుల్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్ టైనర్ గా సంతాన ప్రాప్తిరస్తు సిద్ధం

Chandni : యూత్ ఫుల్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్ టైనర్ గా సంతాన ప్రాప్తిరస్తు సిద్ధంటీజర్, లిరికల్ సాంగ్స్ బజ్ క్రియేట్ చేస్తున్న యూత్ ఫుల్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్ టైనర్ మూవీ సంతాన ప్రాప్తిరస్తు రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్ చేసుకుంది. ఈ సినిమాను నవంబర్ 14న వరల్డ్ వైడ్ గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు తీసుకొస్తున్నట్లు ఈ రోజు మేకర్స్ ప్రకటించారు. నేటి సమాజంలో యూత్ కపుల్స్ ఎదుర్కొంటున్న ఓ సమస్య నేపథ్యంగా కంప్లీట్ ఎంటర్ టైన్ మెంట్, ఛాట్ బస్టర్ మ్యూజిక్ తో రూపొందిన ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.
